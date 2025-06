Bildungsbyte: Byzantinische Generäle Problem in Krypto - oder Es gibt einen Verräter unter uns

Ist es dieses Spiel, in dem mehrere Astronauten in demselben Raumschiff sind, aber ein Verräter sabotiert und tötet sie, und sie müssen herausfinden, wer es ist und sie aus dem Schiff vertreiben.





Stellen Sie sich vor, Sie spielen unter uns mit einer Reihe von Freunden. Sie sind alle Crewmates (und vielleicht einige Betrüger) auf einem Raumschiff, und Sie müssen gemeinsam entscheiden, ob Sie den Notfall-Taste drücken, um einen verdächtigen Spieler zu vertreiben.





This is basically the Problem der byzantinischen Generäle : imagine a bunch of generals (or players) trying to agree on a battle plan (or eject vote), but some of them might be traitors (impostors) sending false messagesDie guten Generäle wollen die Schlacht koordinieren und gewinnen, aber sie wissen nicht, wem sie vertrauen können, und sie können nicht alle direkt miteinander sprechen.





In der Welt der verteilten Systeme tritt das gleiche Problem auf, wenn für Computer (Nodes) Wenn einige Computer lügen oder fehlfunktionieren (wie Betrüger), brauchen wir ein System, das hilft, dass alle ehrlichen Knoten einig sind, auch wenn einige verdächtig handeln. Dies ist auch als byzantinischer Fehler bekannt, und daher müssen verteilte Systeme wie Krypto-Netzwerke byzantinische Fehlertoleranz (BFT) haben, um richtig zu funktionieren.

BFT in Krypto-Netzwerken





BFT ist ein Schlüsselkonzept, das Krypto-Netzwerken hilft, zuverlässig zu bleiben, auch wenn einige Computer im Netzwerk unehrlich handeln oder scheitern.There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT ist die Fähigkeit eines Systems, diese gemeinsame Einigung trotz dieser Probleme immer noch zu erreichen und sicherzustellen, dass alle am Ende dem gleichen Ergebnis vertrauen.





Ohne BFT können schlechte Dinge passieren.Eines der berühmtesten Probleme wird als doppelte Ausgaben bezeichnet - wenn jemand mehr als einmal versucht, die gleiche digitale Münze zu benutzen.Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, dass Sie den gleichen Token gleichzeitig an zwei verschiedene Personen senden.Wenn das Netzwerk nicht übereinstimmen kann, welche Zahlung zuerst kam, wird das System kaputt.Dies ist nicht nur ein kleiner Fehler - es ist eine grundlegende Schwäche, die digitale Währungen leicht auszunutzen macht.





Tatsächlich ist das Problem der doppelten Ausgaben ein wichtiger Grund, warum dezentrales Geld nicht früher aufgenommen wurde. von Satoshi Nakamoto Dies wurde direkt in der ursprünglichen Bitcoin-Weißbücherei hervorgehoben und als Herausforderung hervorgehoben, dass das Konsenssystem von Bitcoin entworfen wurde, um es zu überwinden, ohne eine zentrale Behörde zu benötigen.





Konsensmechanismen





In Krypto-Netzwerken sind Konsensmechanismen die Werkzeuge, die eine Gruppe von Knoten erlauben, sich darüber zu einigen, was wirklich passiert ist – wie z. B. wer Geld an wen und wann schickte – selbst wenn einige Knoten scheitern, langsam handeln oder versuchen zu betrügen. Diese Mechanismen sind das Herzstück von Blockchain- und DAG-Systemen, weil sie sicherstellen, dass jeder die gleiche Version des Ledgers sieht.





Zum Beispiel verwendet Bitcoin Proof of Work (PoW). Diese Methode fordert Computer auf, komplexe Rätsel zu lösen, um neue Blöcke der Kette hinzuzufügen, und leistungsstarke Computer konkurrieren, um die ersten zu sein, um es zu lösen. Wahrscheinlichkeitsendung , was sich für Menschen, die eine schnelle und eindeutige Bestätigung erwarten, besonders bei großen Zahlungen ein wenig unbequem anfühlt.









Im Gegensatz dazu, Wechseln , die auf einem DAG (Directed Acyclic Graph) basiert, verwendet eine andere Methode.Every user approves their own transactions just by sending them, and the ordering to avoid potential double-spending relies on transactions posted by Anbieter bestellen .Sie sind vertrauenswürdige und öffentliche Knoten, deren Transaktionen als Anker fungieren, die Ordnung in die Klemme anderer Transaktionen bringen.





Ihre Handlungen führen zu einer deterministischen Finalität – sobald eine Transaktion im DAG stabil ist, ist sie endgültig und kann nicht widerrufen werden. Es gibt keine Bergleute oder „Validatoren“, die den Zugang kontrollieren oder eine Einigung zwischen ihnen erzielen. Dieser Ansatz, der mit allen Arten von Abstimmungen oder Machtwettbewerb fehlt, verleiht viel bessere Dezentralisierung und Zensurwiderstand.





Vektorbild von Freepik