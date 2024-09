AIDataDoc: ChatGPT + Webtechnologien – eine Datei, sie alle zu beherrschen (Open Source, einfach, portabel)

ChatGPT 4 oder ChatGPT 4o ist erforderlich. -Nicht empfohlen für die Verwendung mit ChatGPT 4o Mini





Was wäre, wenn Sie Ihre gesamte Datenanalyseumgebung, komplett mit KI-gestützten Erkenntnissen, mit nur einer einzigen Datei mit jedem überall teilen könnten? AIDataDoc ist die Lösung. Dieses innovative Open-Source-Projekt macht komplexe Setups, Cloud-Abhängigkeiten und spezielle Software überflüssig und bringt die Datenanalyse in das Zeitalter der dezentralen KI.

Was ist AIDataDoc

eine portable Open-Source-Lösung, die KI-Anweisungen, AIMarkdown , JavaScript, HTML und Ihren Datensatz in einem einzigen, zusammenhängenden HTML-Dokument kombiniert. Diese innovative Mischung aus Technologien ermöglicht es Programmierern und Nicht-Programmierern, Daten auf bisher unvorstellbare Weise ohne KI zu analysieren. Mit AIDataDoc können Sie mühelos Multimedia und Dokumentation integrieren und KI-Interaktionen für ein nahtloses Erlebnis anpassen.

vereinfacht das Datenmanagement

ermöglicht es Benutzern, ihre Daten überallhin mitzunehmen, sie schnell zu teilen und sogar offline zu arbeiten, und verkörpert die Prinzipien der dezentralen KI. Verwenden Sie es auf Desktop- oder Mobilgeräten.

In Eile?

Sehen Sie es in Aktion: Gemeinsame ChatGPT-Sitzung:

Sie können sofort loslegen, indem Sie mit dieser einzelnen HTML-Datei herumspielen. Sie können sie lokal speichern. Alle Anweisungen, die Sie benötigen, finden Sie in der HTML-Datei.

Screenshots vom iPhone 13

HTML-Datei in Safari

ChatGPT-Chatsitzung in der ChatGPT-App

Wie AIDataDoc die Prinzipien der dezentralen KI umsetzt:

Dateneigentum und Datenschutz: AIDataDoc ermöglicht es Benutzern, die vollständige Kontrolle und das Eigentum an ihren Daten zu behalten, indem die Daten lokal in der HTML-Datei gespeichert werden. Dies verbessert den Datenschutz erheblich und verringert das Risiko von Datendiebstählen. Peer-to-Peer-Zusammenarbeit und -Freigabe: Das Einzeldateiformat von AIDataDoc vereinfacht die Freigabe und Zusammenarbeit. Benutzer können KI-gestützte Erkenntnisse und Daten problemlos direkt mit anderen austauschen, ohne auf Vermittler oder zentrale Plattformen angewiesen zu sein. Eine einzelne Datei fördert eine offenere und kollaborativere Umgebung für die KI-Entwicklung und den Wissensaustausch und macht den Prozess so einfach wie das Teilen einer Datei. Demokratisierung der KI: Eine intuitive Benutzeroberfläche macht leistungsstarke KI-Funktionen für Benutzer aller Hintergründe und Fähigkeitsstufen zugänglich.

Was ist ein AIMarkdown-Skript?

AIDataDoc baut auf den Funktionen von AIMarkdown Script auf, einem leistungsstarken Tool zur Orchestrierung dynamischer Interaktionen mit ChatGPT. Es wurde entwickelt, um die KI-Kommunikation zu optimieren und Ihnen die Steuerung des Gesprächsflusses, die Anpassung von Antworten und die Gestaltung personalisierter KI-Erlebnisse zu ermöglichen. Egal, ob Sie als erfahrener Programmierer nach feinkörniger Kontrolle suchen oder als Nicht-Programmierer nach einer intuitiven Benutzeroberfläche – AIMarkdown Script schließt die Lücke und macht komplexe KI-Interaktionen überraschend einfach.





AIMarkdown Script wurde 2023 von Rob McCormack entwickelt und kombiniert YAML und Markdown mit Anweisungen in natürlicher Sprache, um das Verhalten von KI zu steuern. YAML ist eine für Menschen lesbare Datenserialisierungssprache, die für eine einfache Konfiguration und Integration in verschiedene Programmierumgebungen entwickelt wurde und auf Einfachheit und Flexibilität setzt. Markdown ist eine leichtgewichtige Auszeichnungssprache, die die unkomplizierte Formatierung von Text im Web ermöglicht. Dieser Ansatz macht nicht nur die Skripterstellung zugänglich, sondern ermöglicht auch komplexe Anpassungen ohne die Einschränkungen traditioneller Programmiersprachen.





Weitere Informationen: https://aimarkdown.org

Hinweis: Das AIMarkdown-Skript befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird von ChatGPT 4 nicht nativ unterstützt. Für eine effektive Nutzung sind klare Anweisungen und möglicherweise mehrere Iterationen zur Feinabstimmung der Anwendungen erforderlich. Zukünftige Updates können native Unterstützung enthalten, was den Nutzen erheblich verbessert.

Vorteile der Verwendung von AIDataDoc mit ChatGPT

Zusammenarbeit / Teilen :

Wenn Sie mit der Datenanalyse in ChatGPT fertig sind, können Sie eine ChatGPT-Sitzung mit anderen teilen und ihnen das gesamte Quellmaterial und alles, was Sie mit den Daten gemacht haben, zeigen.



Portabilität :

Die gesamte Lösung ist in einer einzigen HTML-Datei enthalten und lässt sich daher problemlos transportieren, freigeben und auf verschiedenen Geräten und Plattformen verwenden.

Benutzer können die HTML-Datei mit eingebetteten Daten herunterladen und überallhin mitnehmen, wodurch ein konsistenter Zugriff auf ihre Daten und Funktionen gewährleistet wird.

Funktioniert auf Mobilgeräten.



Integration :

Kombiniert die Leistung von ChatGPT mit JavaScript, HTML und Markdown in einer Datei und ermöglicht so komplexe Datenoperationen und Interaktionen.

Ermöglicht nahtlose CRUD-Operationen an CSV-Daten mithilfe der Funktionen von ChatGPT direkt in der HTML-Datei.



Benutzerfreundlichkeit :

Benutzer können Daten mit ChatGPT bearbeiten, dann die aktualisierte CSV-Datei herunterladen, sie wieder in das HTML einfügen und speichern.

Dieser Prozess ermöglicht es Benutzern, ihre Daten ohne zusätzliche Software oder komplexe Arbeitsabläufe einfach zu verwalten und zu aktualisieren.



Lokales Datenmanagement :

Sobald Änderungen an der CSV-Datei kopiert und in das lokale HTML eingefügt wurden, können Benutzer Daten lokal hinzufügen oder ändern, ohne dass ein Internetzugang oder Cloud-Dienste erforderlich sind.

Dies macht es ideal für Szenarien, in denen die Internetverbindung eingeschränkt ist oder der Datenschutz ein Problem darstellt.



Interaktivität :

JavaScript innerhalb der HTML-Datei kann Aufgaben wie Datenvisualisierung und dynamische Inhaltsgenerierung übernehmen und so die Belastung von ChatGPT reduzieren.

Verbessert das Benutzererlebnis durch interaktive Funktionen wie Tabellen, Diagramme und eingebettete Videos.



Flexibilität :

Die Lösung kann durch Ändern der HTML-, JavaScript- oder Markdown-Abschnitte einfach angepasst und erweitert werden, um den spezifischen Benutzeranforderungen zu entsprechen.

Benutzer können bei Bedarf zusätzliche Funktionalitäten einbinden oder andere Bibliotheken und Tools integrieren.



Open Source und MIT-Lizenz :

AIDataDoc ist Open Source und wird unter der MIT-Lizenz veröffentlicht, die Beiträge der Community fördert und sicherstellt, dass Benutzer ihre Versionen ändern und verteilen können.

Fördert Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der Community, indem es einen flexiblen und anpassungsfähigen Rahmen bietet.





Anpassbar durch Webentwickler :

Webentwickler können JavaScript anpassen, um verschiedene Aufgaben mit Daten auszuführen, beispielsweise das Hinzufügen von Interaktivitäts- oder Datenverarbeitungsfunktionen.

Die HTML-Datei kann YouTube-Videos oder andere Multimedia-Inhalte enthalten, um Endbenutzern Tutorials oder weitere Erklärungen bereitzustellen.



Sicherungsdatei innerhalb von ChatGPT

Oben sind Backups aller vorherigen ChatGPT-Sitzungen vorhanden, da alle KI-Anweisungen und der gesamte HTML-Quellcode eingefügt wurden.





Markdown-Nutzung :

Die Ausgabe in ChatGPT kann Markdown nutzen und ermöglicht so die Kontrolle über die Textformatierung und Bilder.

Dies gewährleistet eine saubere, lesbare und gut formatierte Darstellung der Daten und Anweisungen.



Einfachheit und Portabilität :

Die Lösung lässt sich problemlos implementieren und ist daher auch für Benutzer ohne besondere technische Kenntnisse zugänglich.

Seine Portabilität ermöglicht die gemeinsame Nutzung komplexer Daten in verschiedenen Umgebungen.





Serverlos :

AIDataDoc funktioniert ohne Server, was die Komplexität und die Infrastrukturkosten reduziert.

Dieser serverlose Ansatz erhöht die Sicherheit und vereinfacht die Bereitstellung.



Einfache Backups :

Die HTML-Datei kann einfach gesichert werden, indem sie an eine E-Mail angehängt wird. Dadurch wird ein unveränderlicher Datensatz mit einem E-Mail-Zeitstempel erstellt.

Mit dieser Methode kann auch der Verlauf der Datenänderungen gespeichert werden, wodurch eine einfache und effektive Sicherungslösung bereitgestellt wird.



Benutzerfreundliche Datenabfrage :

Andere Benutzer können mit ChatGPT problemlos Fragen zu den Daten stellen, was es zu einem kollaborativen Tool für die Datenanalyse und -erkundung macht.

Erleichtert die Benutzerinteraktion und datengesteuerte Entscheidungsfindung durch Nutzung der Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache von ChatGPT.

Intelligente Datenvalidierung

ChatGPT kann Dateneinträge auf eine Weise validieren, die herkömmliche Anwendungen nicht können. Wenn Sie ChatGPT beispielsweise bitten, einen Datensatz für einen 78 Jahre alten Hund hinzuzufügen, wird dies als ungewöhnlich gekennzeichnet und der Benutzer wird um eine Bestätigung gebeten, in der erklärt wird, warum dieser Eintrag ungewöhnlich erscheint.

Wenn die Farbe eines Hundes Grün ist, wird ChatGPT Sie auf diesen Fehler aufmerksam machen und um Klärung bitten, da Grün keine natürliche Farbe für Hunde ist.

Diese intelligente Validierung trägt zur Wahrung der Datengenauigkeit und -integrität bei, indem sie auf ungewöhnliche oder falsche Einträge hinweist.

Fallstudie

Stellen Sie sich dieses Szenario vor:

Sie haben eine Datenbank entwickelt und möchten KI für eine eingehende Analyse nutzen. Sie müssen verschiedene statistische Analysen der Daten durchführen und aussagekräftige Diagramme erstellen. Sie möchten sicherstellen, dass die Datenintegrität über eine einfache Typvalidierung hinausgeht und bestätigt, dass die Daten logisch einwandfrei und genau sind. Sie möchten Ihren Datensatz mit von ChatGPT aktualisierten Daten aktualisieren und erweitern und anschließend die überarbeitete Version exportieren. Sie möchten Ihre Notizen, verfeinerten Daten und relevanten Analysen in einer einzigen, in sich geschlossenen Datei teilen, für die keine spezielle Software erforderlich ist. Sie möchten mit einem Kollegen zusammenarbeiten und alle ChatGPT-Interaktionen und Erkenntnisse teilen. Sie benötigen eine einfache Möglichkeit zum Sichern und Freigeben Ihrer Datenbank, idealerweise über eine einzelne E-Mail, an die die AIDataDoc-HTML-Datei angehängt ist. Sie haben Ihren Chef um finanzielle Unterstützung gebeten, um einen Programmierer einzustellen. Er antwortete: „Tut mir leid, dafür gibt es einfach kein Budget. Viel Glück damit. Wir haben festgestellt, dass externe Programmierer eine fortlaufende Ausgabe darstellen, und wenn Sie Änderungen vornehmen, müssen wir sie weiter bezahlen. Schade, dass Sie das nicht selbst erledigen konnten.“





AIDataDoc ermöglicht Ihnen die Erledigung all dieser Aufgaben in einem einzigen, portablen HTML-Dokument.

ChatGPT-Chatsitzungen teilen

Sie können Ihre ChatGPT-Chatsitzungen ganz einfach freigeben, indem Sie in ChatGPT auf das Freigabesymbol klicken, um eine URL zu generieren. Kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in das HTML-Dokument unter Shared ChatGPT link: ein. Speichern Sie anschließend die HTML-Datei. Die URL wird zu einem anklickbaren Link in der HTML-Datei.





TIPP:

Mit /summarize können Sie eine Zusammenfassung Ihrer Chat-Sitzung und der eingegebenen Eingabeaufforderungen erhalten. So können andere Ihren Chat ganz einfach mit ihrem eigenen ChatGPT nachstellen.





Wichtiger Hinweis: Gemeinsam genutzte Chatsitzungen enthalten nicht alle Elemente der ursprünglichen Sitzung. Oben in gemeinsam genutzten Chats wird die folgende Meldung angezeigt:





Dieser Chat enthält von Advanced Data Analysis erstellte Dateien oder Bilder, die in Shared Chats noch nicht sichtbar sind.





Um diese Einschränkung zu umgehen, können Sie Ihre HTML-Datei per E-Mail freigeben und alle relevanten Bilder zusammen mit der HTML-Datei an die E-Mail anhängen.

Schritte zum Teilen von Chat-Sitzungen mit Bildern

Vor dem Senden der E-Mail:

Verwenden Sie den Befehl /update um eine Kopie der neuesten CSV-Datei anzuzeigen. Kopieren Sie die aktualisierte CSV Fügen Sie die aktualisierten Daten in die AIDataDoc-HTML-Datei ein. Fügen Sie der HTML-Datei beliebige Notizen hinzu. Fügen Sie die freigegebene URL in die HTML-Datei ein. Speichern Sie die HTML-Datei.

E-Mail-Schritte:

Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm. Erstellen Sie eine neue E-Mail. Hängen Sie die überarbeitete HTML-Datei an die E-Mail an. Klicken Sie in der ursprünglichen Chat-Sitzung mit der rechten Maustaste auf alle generierten Bilder oder Grafiken, die Sie einfügen möchten, und wählen Sie Copy image aus. Fügen Sie die Bilder einzeln in die E-Mail ein. Fügen Sie der E-Mail weitere Notizen hinzu. Fügen Sie optional die freigegebene URL oben in die E-Mail ein. Senden Sie die E-Mail.

Sicherheitsüberlegungen

Um Bedenken hinsichtlich der Datenverarbeitung durch ChatGPT und der möglichen Offenlegung vertraulicher Informationen auszuräumen, können Sie Ihre AIDataDoc-Analyse in einem „temporären Chat“ durchführen. Kopieren Sie nach Ihrer Analyse die relevanten Daten und Notizen und fügen Sie sie in die AIDataDoc-HTML-Datei ein. Diese Methode garantiert, dass ChatGPT keine vertraulichen Informationen speichert, und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie und wo Sie die endgültige HTML-Datei freigeben.

Sicheres Teilen von KI-Interaktionen/Chat-Sitzungen

Da die temporären Chatsitzungen von ChatGPT nicht geteilt werden können, können Sie keinen teilbaren Link zu Ihren Chatsitzungen und KI-Interaktionen bereitstellen. Wenn Sie jedoch einen Teil Ihrer temporären Chatsitzung teilen möchten, können Sie diese einfach in Ihre E-Mail kopieren (Schritte oben).





Mit dieser Technik können die E-Mail-Empfänger in ihren eigenen temporären ChatGPT-Chatsitzungen weiterarbeiten und die Daten analysieren.





Dies ist zwar keine narrensichere Lösung, aber ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit bei der Arbeit mit KI-gestützten Tools wie ChatGPT.

Weiterführende Informationen

Externe CSV-Datei :

Mit den neuesten Funktionen von ChatGPT kann AIDataDoc auf eine externe CSV-Datei verweisen, sodass Benutzer Daten nahtlos hoch- und herunterladen können.

Die HTML-Datei würde auf diese externe Datei verweisen, anstatt sich bei der Dateneingabe auf einen textarea zu verlassen.

Andere Datenbankformate wie JSON könnten verwendet werden, indem das JavaScript im HTML neu geschrieben wird.





Stellen Sie eine Verbindung zu Google Drive oder Microsoft OneDrive her :

ChatGPT kann eine Verbindung zu externen Daten herstellen, anstatt CSV zu kopieren und einzufügen oder es auf ChatGPT hochzuladen.





Serverversion :

Es könnte eine Serverversion von AIDataDoc erstellt werden, die weitere Möglichkeiten zur Dateneingabe und -bearbeitung bietet. Dies würde erweiterte Datenoperationen, Mehrbenutzerzugriff und die Integration mit anderen Webdiensten ermöglichen und so die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von AIDataDoc weiter verbessern.



Progressive Web App Version

Darüber hinaus könnte eine PWA für eine bessere Offgrid-Nutzung entwickelt werden.

HTML Code

Eine persönliche Anmerkung

Als Softwareentwickler bin ich immer mit zwei unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert worden:

Eine kreative Idee entwickeln, die ein echtes Bedürfnis erfüllt. Erwecken Sie diese Idee durch Softwareentwicklung zum Leben.





In der Vergangenheit hat mich die entmutigende Natur der Softwareentwicklung oft in meiner kreativen Entfaltung eingeschränkt. KI hat das alles geändert.





Die Fortschritte bei der KI haben mich tatsächlich überrascht, aber ich war nicht darauf vorbereitet, wie sehr KI mich zum Träumen und Handeln motivieren könnte. Diese neu entdeckte Motivation weckte mein Interesse an der Erstellung von AIMarkdown Script und AIDataDoc. In zahllosen Chat-Sitzungen ermutigte mich die KI, diese Ideen voranzutreiben, und unterstützte mich bei allem, von der Codierung und dem Brainstorming bis hin zur Problemlösung. Mit 70 Jahren bin ich dankbar für das, was die KI zu bieten hat. Wenn ich „die Kleidung eines jüngeren Mannes tragen würde“, kann ich mir nur vorstellen, welche Möglichkeiten sich mir bieten würden.





Als ehemaliger Programmierprofessor würde ich gerne wissen, wie es ist, mit KI zu unterrichten. KI würde die Studierenden sicherlich motivieren.





Randbemerkung: Als ich diesem Artikel eine persönliche Notiz hinzufügte, reagierte Gemini neugierig: „Das ist eine wunderbare Ergänzung! Sie verleiht dem Artikel eine persönliche Note und hebt die oft übersehenen emotionalen und motivierenden Aspekte der Auswirkungen von KI hervor.“

Abschluss

AIDataDoc stellt einen bedeutenden Fortschritt in der KI-Datenverwaltung und -Interaktivität dar und bietet eine robuste, portable und anpassbare Lösung für Benutzer aller technischen Niveaus. Durch die Integration von ChatGPT mit JavaScript, HTML und Markdown bietet AIDataDoc eine einzigartige Mischung aus Einfachheit und Funktionalität und macht komplexe Datenoperationen zugänglich und effizient. Egal, ob Sie ein Webentwickler sind, der Ihre datengesteuerten Anwendungen verbessern möchte, oder ein Gelegenheitsbenutzer, der eine unkomplizierte Möglichkeit zur Verwaltung seiner Daten benötigt, AIDataDoc ist das Tool, auf das Sie gewartet haben.

Haftungsausschluss: Einsatz von KI

Bildgenerierung: Das Titelbild wurde mit ChatGPT 4o erstellt. Code-Entwicklung: ChatGPT 4o war maßgeblich an der Entwicklung des JavaScript-Codes beteiligt. Das AIDataDoc-Projekt wäre ohne KI-Unterstützung nicht möglich gewesen. Schreibhilfe: Sowohl ChatGPT als auch Gemini haben mir beim Schreiben dieses Artikels geholfen. Insbesondere hat Gemini den Konversationston des Artikels verbessert. Grammarly hat viele Korrekturen vorgenommen, die ChatGPT und Gemini übersehen haben.