Wir präsentieren LFG!: Ihre All-in-One Web3 Edutainment Super App

Wir freuen uns, das Marken-Upgrade und eine vollständige UI/UX-Überarbeitung von LFG! bekannt zu geben, die es in eine hochmoderne Web3-Super-App verwandelt. Diese Entwicklung markiert ein neues Kapitel, da wir zur ultimativen Plattform für Bildung, Unterhaltung, Gaming und Handel im Web3-Bereich werden.





Unsere Mission? Wir wollen die erste Milliarde Nutzer in das Web3-Ökosystem integrieren, indem wir ein nahtloses, vielseitiges Erlebnis bieten, das das Beste von Web3 an einem Ort vereint. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise in die Zukunft der dezentralen Technologie!

Super-App als Verkehrsknotenpunkt:

LFG! zielt darauf ab, sein Ökosystem für Inhalte, Unterhaltung und Bildung rund um die Super-App zu erweitern, die aktive Einbindung der Benutzer für nachhaltiges langfristiges Wachstum zu fördern und einen positiven Kreislauf aus Verkehr und Beteiligung zu schaffen. Das LFG-Ökosystem besteht aus drei Säulen:





Learning Hub: Tauchen Sie ein in unsere Fülle an Web3-Inhalten, die sorgfältig von KI kuratiert werden. Unsere intelligenten Algorithmen durchsuchen das Web nach den qualitativ hochwertigsten Ressourcen und erstellen maßgeschneiderte Empfehlungen, die Ihren Interessen und Vorlieben entsprechen. Dieser personalisierte Ansatz stellt sicher, dass Benutzer nicht nur mit den relevantesten und aktuellsten Brancheneinblicken ausgestattet werden, sondern auch die direktesten Lernpfade erhalten. Dies optimiert das Lernerlebnis und stellt sicher, dass Benutzer in der sich ständig weiterentwickelnden Web3-Landschaft immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Mining Hub: Neueinsteiger werden in die Web3-Welt eingeführt, mit einer Reihe von Mining-Optionen, die eng mit zukünftigen LFG-Token-Airdrops verknüpft sind. Verdienen Sie Mining-Punkte durch Community-Engagement und verschiedene Plattformaktivitäten, die strategisch darauf ausgelegt sind, Benutzer zu informieren, zu unterhalten und zu belohnen, während sie die Web3-Landschaft erkunden. Unsere Mining-Erfahrungen, die durch unsere strategischen Partnerschaften mit führenden Branchenbörsen und Projektbesitzern möglich gemacht werden, bieten eine Erfahrung des Verdienstprozesses, um Benutzern zu helfen, Web3 zu verstehen.

Game Hub: Unsere Plattform, ein erstklassiges Ziel mit einer umfangreichen Spielebibliothek, hat sich zum Ziel gesetzt, den Unterhaltungsaspekt von Web3 mit einer Vielzahl ansprechender und lehrreicher Spielgenres zu bereichern, die Spieler in einem interaktiven Umfeld begeistern und informieren sollen. Wir freuen uns, die bevorstehende Veröffentlichung unseres Gaming-SDK bekannt zu geben, das Projektpartnern einzigartige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bietet, um benutzerdefinierte LFG-Spiele auf unserer Plattform zu starten und über unser SDK eine vielfältige Palette hochwertiger Spiele in LFG zu holen. Dadurch wird unser bereits umfangreiches Spielereservoir weiter ausgebaut und die Position von LFG als führender Unterhaltungs-Hub im Web3-Bereich gefestigt.

Hauptmerkmale des neuen LFG!-Erlebnisses:

Erstellen, lernen und verdienen: Benutzer können von den herausragenden Inhalten lernen, die auf LFG generiert werden, und ihre Lieblingsentwickler unterstützen, indem sie deren Arbeit liken und teilen, sodass Entwickler Belohnungen durch Anreize verdienen können. Erkunden und sammeln: Entdecken Sie eine große Auswahl an Web3-Videos und Nachrichtenblogs, verdienen Sie Belohnungen und bleiben Sie gleichzeitig über Branchentrends auf dem Laufenden. Soziales Wachstum: Laden Sie Freunde ein, LFG! beizutreten und verdienen Sie Provisionen aus ihren In-App-Aktivitäten, und fördern Sie so eine gemeinsame Wachstumsreise im Web3-Bereich. LFG-Punkte und Token-Airdrops: Sammeln Sie LFG-Punkte, die Ihren Anteil an zukünftigen LFG-Token-Airdrops bestimmen und Ihre aktive Teilnahme am Ökosystem widerspiegeln.

Spannende neue Initiativen zur Benutzereinbindung:

Schatzsuche auf Einladung: Werden Sie Teil unserer Community und schalten Sie exklusive Möglichkeiten frei, indem Sie neue Mitglieder zur LFG-Plattform einladen. Für Freunde, die Sie einladen, erhalten Sie und Ihre Freunde die Chance, an unserer Schatzkistenlotterie teilzunehmen, bei der Sie ein spannendes Glücksrad zu Ihren Gunsten haben.





Glücksrad-Rausch: Drehen Sie sich Ihren Weg zu Belohnungen bei unserem Glücksrad-Event. Benutzer können Drehungen verdienen, indem sie ihr Netzwerk erweitern oder ihre hart verdienten Punkte einsetzen und so die Freude der Teilnahme mit der Vorfreude auf den Gewinn verbinden.





Punkte-Bestenlisten-Herausforderung: Kämpfen Sie um die Vorherrschaft in unserer Punkte-Bestenliste und teilen Sie sich die Bargeldprämie. Nehmen Sie von 20:00 bis 22:00 Uhr an unserem täglichen Sprint-Event teil, um die Chance zu haben, in der Rangliste aufzusteigen und Ihren Anteil am Preispool zu ergattern. Nutzen Sie außerdem Ihre Networking-Fähigkeiten, um Einladungspunkte zu sammeln und einen zusätzlichen Pool an Belohnungen aufzuteilen.





Gaming Mastery Marathon: Demonstrieren Sie Ihr Gaming-Können und erklimmen Sie die Bestenlisten in unseren Minispielen, um Geldpreise und LFG-Punkte zu gewinnen. Erfüllen Sie bestimmte Aufgaben im Spiel, um Bonuspunkte zu verdienen und Ihre Gaming-Erfolge mit einer zusätzlichen Belohnungsebene zu ergänzen.





LFG engagiert sich für die Förderung einer lebendigen Community, die von Interaktion, Wettbewerb und Belohnung lebt. Diese neuen Initiativen sollen nicht nur das Benutzererlebnis bereichern, sondern auch LFG als führende Plattform im Web3-Bereich festigen.

Nahtlose Integration für eine vernetzte Zukunft:

LFG! ist mehr als eine App; es ist eine Super-App mit einer Supervision für die vernetzte Zukunft, die nahtlos die Lücke zwischen Web2 und Web3 schließt. LFG! wurde als umfassende Plattform für Edutainment konzipiert und bietet einen Raum, in dem Benutzer im dynamischen Web3-Ökosystem erkunden, lernen, spielen und Geld verdienen können.





Wir möchten einen globalen Wandel hin zu einer inklusiveren, kenntnisreicheren und lohnenderen digitalen Wirtschaft fördern. Im Zuge der Erweiterung unseres Ökosystems wird LFG! soziale Netzwerke, Signal-Communitys, Utility-Anwendungen und andere funktionale Markttools integrieren und so ein mehrdimensionales Benutzererlebnis bieten, das …





Werden Sie noch heute OG LFG-Mitglied und entdecken Sie eine Welt voller exklusiver Vorteile, Airdrop-Belohnungen und einen Platz in der ersten Reihe für die Zukunft der digitalen Interaktion. Mit unserem innovativen Ansatz ist LFG! nicht nur eine Plattform, sondern ein Katalysator für den Wandel, der die Bühne für eine neue Ära des Web3-Engagements bereitet. Begleiten Sie uns auf dieser Reise, während wir weiterhin innovativ sind und sicherstellen, dass LFG! an der Spitze der Web3-Revolution bleibt. Ihr Abenteuer wartet – beginnen Sie es bei LFG! Weitere Informationen finden Sie unter:

