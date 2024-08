Verhaltensinterview: Der Leitfaden zur Anpassung

Verhaltensinterviews sind die unsicherste Art von Interviews in der Technologiebranche. Ich habe viele Leute erlebt, die die Bedeutung der Vorbereitung auf diese Interviews unterschätzen und dann gerade wegen ihrer schlechten Vorbereitung kein Angebot erhalten haben. Glücklicherweise erfordert das erfolgreiche Bestehen von Verhaltensinterviews keine monatelange Vorbereitung. In diesem Leitfaden beschreibe ich die wichtigsten Schritte für den Erfolg bei solchen Interviews.





Ich bin Softwareentwicklungsmanager bei Amazon. Dieser Artikel spiegelt meine Gedanken wider und hat nichts mit Amazon oder seinen Tochterunternehmen zu tun.

Warum gibt es Verhaltensinterviews?

Unternehmen nutzen Verhaltensinterviews, um zu beurteilen, ob Sie aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen eine erfolgreiche Einstellung wären. Die beliebtesten Fragetypen sind daher beispielbasierte Fragen, wie z. B. „ Erzählen Sie mir von einer Zeit, in der …“ . Unternehmen testen, ob:

Sie passen in die Kultur , Ihr bisheriger Umfang und Einfluss sind für die Rolle, auf die Sie sich beworben haben, ausreichend.



Nicht alle Unternehmen legen den gleichen Wert auf Verhaltensinterviews. Sie können es vergessen, ein Angebot von Netflix oder Amazon zu erhalten, wenn Sie sich nicht über deren Grundsätze oder Werte informiert haben. Unternehmen wie Google oder Microsoft legen dagegen möglicherweise weniger Wert auf diesen Aspekt, und Sie werden möglicherweise nicht berücksichtigt, wenn Sie Warnsignale vermeiden. Informieren Sie sich, um herauszufinden, wie wichtig der Verhaltensaspekt bei einem bestimmten Unternehmen ist.





Schritt 1. Beispiele vorbereiten

Es kann unglaublich schwierig sein, sich während eines Vorstellungsgesprächs eine gute Geschichte auszudenken. Ich empfehle daher, für jeden Bereich verhaltensbezogener Interviewfragen mindestens zwei Beispiele vorzubereiten. Was sind diese Bereiche? Eine Kategorisierung , die mir gefällt, umfasst:

Technische Problemlösung – Herausforderungen, die spezifische technische Fähigkeiten oder Kenntnisse erfordern. Berufliches Wachstum – neue Fähigkeiten erlernen, Mentoring, Feedback annehmen, Misserfolge bewältigen oder Wachstum erzielen. Auswirkungen und Ergebnisse – Situationen, in denen Sie Ergebnisse geliefert haben, die sich auf das Geschäft oder die Projektergebnisse ausgewirkt haben. Kommunikation und Teamdynamik – Konfliktmanagement, Stakeholdermanagement, Verhandlungen oder Personalführung. Anpassungsfähigkeit und Innovation – mit Unklarheiten umgehen, sich an Veränderungen anpassen oder innovative Lösungen anbieten.





Informieren Sie sich über die typischen Fragen des Unternehmens, bei dem Sie sich bewerben. Sie können sich nicht auf alle Fragen vorbereiten, aber mit einem guten Satz Geschichten wird es ganz einfach, sie während des Vorstellungsgesprächs anzupassen. Sie haben nicht genug Beispiele, um überzeugende Geschichten vorzubereiten? Manche schlagen vor, sich welche auszudenken. Das funktioniert, aber ich mag diesen Ansatz aus vielen Gründen nicht. Er ist unethisch und erfordert mehr Aufwand, als auf echten Geschichten aufzubauen. Eine bessere Strategie wäre, Ihre vorhandenen Geschichten leicht zu erweitern. Auf diese Weise können Sie sich Ihrer Antworten sicherer sein, Folgefragen effektiver beantworten und weniger Zeit mit der Vorbereitung verbringen.





Wenn Sie während des Interviews keine gute Geschichte haben, können Sie die Frage überspringen. Das ist viel besser, als ein unpassendes Beispiel zu geben. Fünf Fragen hintereinander zu überspringen ist nicht gut, aber eine oder zwei zu überspringen schadet nicht, besonders wenn es sich nicht um Mainstream-Fragen handelt.

Schritt 2. Verwenden Sie Beispiele, die Ihrem Niveau angemessen sind

Eine Geschichte über einen Konflikt mit einem Praktikanten wegen der Benennung von Klassen zu erzählen, ist für einen Ingenieur auf Junior-Ebene vielleicht akzeptabel, für einen Senior-Ingenieur jedoch nicht. Ihre Geschichten sollten Ihre Senior-Ebene widerspiegeln. Für eine Führungs- oder Mitarbeiterebene sollten die Beispiele mehrere Organisationen betreffen; für eine Senior-Ebene – zumindest Ihr Team; für eine mittlere Ebene – mehrere Personen; und für eine Einstiegsposition ist es akzeptabel, wenn auch nur eine Person betroffen ist. Bemühen Sie sich, Ihren Einfluss so weit wie möglich auszuweiten. Nennen Sie alle betroffenen Organisationen und Teams und erwähnen Sie die beteiligten Senior-Mitarbeiter. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu einer Herabstufung führen.





Beachten Sie, dass es keine universelle Regel ist, viele Personen einzubeziehen. Millionen zu sparen, indem Sie eine clevere Optimierung einführen, liegt vielleicht im Rahmen Ihres Teams, aber diese Geschichte könnte überzeugend genug für eine Position auf Chefebene sein.





Behalten Sie das Niveau im Auge, das Sie erreichen möchten, und passen Sie Ihre Antworten entsprechend an.

Schritt 3. „Kulturelle Übereinstimmung“ demonstrieren

Jedes Unternehmen hält sich an einen bestimmten Satz von Werten oder Prinzipien, die man als Kulturmemos , Führungsprinzipien oder Grundwerte bezeichnen kann. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Einstellungen und Verhaltensweisen, die Unternehmen bei ihren Mitarbeitern sehen möchten. Suchen Sie vor dem Vorstellungsgespräch bei Google nach diesen Werten und versuchen Sie, Ihre Antworten entsprechend dieser Werte zu formulieren.





Viele Unternehmen dokumentieren ihre Werte nicht. Dennoch sind Verhaltensinterviews genauso wichtig wie jede andere Art von Interview. Sogar einige bekannte Unternehmen wie Apple schaffen es nicht, ihre Unternehmenskultur klar zu kommunizieren. In diesem Fall würde ich Folgendes empfehlen:

Suchen Sie auf YouTube nach einem Interview mit dem Firmengründer oder einem Topmanager, in dem es um die Unternehmenskultur geht. Sprechen Sie mit jemandem aus diesem Unternehmen, beispielsweise einem Freund eines Freundes oder jemandem auf LinkedIn. Recherchieren Sie Fragen und Antworten auf Plattformen wie Glassdoor.





Schritt 4. Strukturieren Sie Ihre Antworten

Die Standardempfehlung für Verhaltensinterviews ist die Verwendung der STAR-Methode (Situation, Task, Action, Result). Leider gelingt es selbst Kandidaten, die mit dieser Methode vertraut sind, oft nicht, sie effektiv anzuwenden. Die Abschnitte, die normalerweise Herausforderungen darstellen, sind Aktionen und Ergebnisse.





Bei Aktionen ist es wichtig, Ihren persönlichen Beitrag klarzustellen – verwenden Sie „Ich“, um dies auszudrücken. Aussagen wie „Wir haben dies optimiert …“ oder „Wir haben es eskaliert an …“ verdeutlichen nicht Ihre spezifische Rolle und Ihren Beitrag. Waren Sie derjenige, der dies optimiert hat, oder war es ein Teammitglied? Haben Sie das Problem persönlich an einen Produktmanager eskaliert, oder wurde die Eskalation von Ihrem Manager bearbeitet? Verbringen Sie im Idealfall etwa die Hälfte der Zeit Ihrer Geschichte damit, Ihre Aktionen zu diskutieren.





Vermeiden Sie vage Aussagen zu den Ergebnissen wie „es wurde schneller“ oder „das Projekt wurde geliefert“. Formulieren Sie stattdessen die konkreten Auswirkungen mit Zahlen, auch wenn diese nur ungefähr sind. Überzeugendere Antworten könnten sein: „Die Ladezeit verringerte sich von 1 Sekunde auf 500 Millisekunden“ oder „das Projekt erhielt 4,5 Sterne im Apple Store und generierte einen Umsatz von 5 Millionen US-Dollar“.





Das Hinzufügen einer kurzen Zusammenfassung zu Beginn Ihrer Antwort kann die STAR-Methode verbessern. Eine kurze Beschreibung Ihrer Geschichte von Anfang bis Ende hilft dem Interviewer, Ihnen zu folgen und schnell zu entscheiden, ob er mehr hören möchte. Dadurch sparen Sie möglicherweise mehrere Minuten Interviewzeit.





Schritt 5. Beantworten Sie die spezifische Frage

Es ist leicht, die Frage falsch zu verstehen oder aufgrund von Nervosität oder Fehlinterpretationen in irrelevante Geschichten abzudriften. Dies geschieht häufig, wenn Kandidaten nicht aktiv zuhören oder davon ausgehen, dass sie wissen, was der Interviewer wissen möchte, ohne nachzufragen. Eine genaue und relevante Antwort ist entscheidend, um zu zeigen, dass Sie die Anforderungen der Rolle verstehen und über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen. Bei komplexen Fragen mit mehreren Teilen ist es eine gute Idee, diese aufzuschreiben. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie alle Teile der Frage beantworten und nicht nur das, was Sie sich gemerkt haben.





Wenn der Interviewer nach Beiträgen außerhalb Ihres Verantwortungsbereichs fragt, beschreiben Sie nicht, wie Sie einen Teil des Codes Ihres Teams überarbeitet oder einen von einem Kollegen verursachten Fehler behoben haben. Dies sind Ihre Kernaufgaben. Wenn der Interviewer nach einem Konflikt fragt, beschreiben Sie nicht eine kurze Meinungsverschiedenheit, bei der Sie nach fünf Minuten einen der beiden Standpunkte akzeptiert haben. Konflikte implizieren längere Zeiträume der Meinungsverschiedenheit, beispielsweise mehrere Wochen. Sie haben eine mehrteilige Frage zu einer schwierigen Situation mit einem Kunden, die das Geschäft erheblich beeinträchtigt hat? Beschreiben Sie nicht nur, warum diese Situation schwierig war und wie sie gelöst wurde. Schreiben Sie die Frage auf und erklären Sie auch, wie sie das Geschäft beeinträchtigt hat.

Schritt 6. Stellen Sie die richtigen Fragen

Am Ende eines Vorstellungsgesprächs haben Sie 5 bis 10 Minuten Zeit, um Ihre Fragen zu stellen. Glauben Sie nicht, das Vorstellungsgespräch sei zu Ende – das ist es nicht. Während des Vorstellungsgesprächs ist alles wichtig, und die Fragen, die Sie am Ende stellen, können die Entscheidung des Interviewers beeinflussen, ob Sie bestehen oder nicht. Um diese Zeit zu Ihrem Vorteil zu nutzen, ist es wichtig zu wissen, welche Fragen Sie stellen und welche Sie vermeiden sollten.





Vermeiden Sie Fragen der Personalabteilung zu Vergütung, Heimarbeit usw. Vermeiden Sie persönliche Fragen nach Herkunftsland, Geschlecht, Stimmung etc. Vermeiden Sie Mainstream-Fragen wie „Was macht dieses Unternehmen?“ oder „Wie ist die Unternehmenskultur hier?“. Diese zeugen von mangelnder Vorbereitung Ihrerseits.



Was sollten Sie also fragen? Wählen Sie Fragen, die Ihr Interesse an dem Unternehmen beweisen und darauf schließen lassen, dass Sie ein wertvoller Mitarbeiter wären. Fragen Sie zum Beispiel: „Wie sieht Erfolg in dieser Position aus?“, „Wie schaffen Sie es, innovativ zu bleiben, obwohl Sie seit Jahrzehnten auf dem Markt sind?“, „Wie sieht ein typischer Tag in dieser Position aus?“ und „Wenn ich eine Idee für eine Produktfunktion oder technische Verbesserung habe, wie läuft der Prozess zur Umsetzung ab?“.





Zeigen Sie, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben und sich gut mit dem Unternehmen und der Position auskennen. Zeigen Sie Ihren Wunsch, in dieser Rolle erfolgreich zu sein und ein Teammitglied zu sein, das jeder zu schätzen weiß. Ihr zukünftiger Vorgesetzter muss Ihre Unabhängigkeit sehen (damit er Sie nicht bis ins kleinste Detail kontrollieren muss) und Ihren Wunsch, gemeinsame Ziele zu erreichen.

Schritt 7. Üben

Es ist wichtig, überzeugende Geschichten zu haben, aber sie auch effektiv zu vermitteln, ist der Schlüssel, um bei den Interviewern gut anzukommen. Sie könnten eine Geschichte vergessen oder sich aufgrund von Nervosität schwer damit tun, sie detailliert zu erzählen. Vorstellungsgespräche können stressig sein, und manchmal ist es die beste Lösung , in Ihrem aktuellen Job zu bleiben, da dort viele Probleme oft gelöst werden können. Glücklicherweise kann das Üben von Verhaltensinterviews, auch als Scheininterviews bekannt, den Stress bei tatsächlichen Interviews erheblich reduzieren und Sie besser darauf vorbereiten, Ihre Erfahrungen strukturiert und klar zu beschreiben.





Viele Online-Plattformen bieten Probeinterviews gegen Bezahlung an. Dort können Sie sogar Interviewer aus einem bestimmten Unternehmen auswählen, die Ihnen wertvolles Feedback geben können. Das kann etwas kostspielig sein, daher können Sie alternativ Ihre Freunde bitten, ein solches Interview zu führen.





Ich würde empfehlen, vor den echten Vorstellungsgesprächen mindestens drei Probegespräche zu führen.





Schritt 8. Beeindrucken und verbinden

Verhaltensinterviews sind von Natur aus subjektiv. Die gleiche Geschichte kann von verschiedenen Interviewern oder sogar vom gleichen Interviewer unter verschiedenen Umständen unterschiedlich bewertet werden. Was können Sie dagegen tun? Bauen Sie eine Verbindung zu Ihrem Interviewer auf. Behandeln Sie das Interview als Dialog und hören Sie aufmerksam auf Hinweise des Interviewers. Fragen Sie, ob Ihr Beispiel gut passt, ob sie weitere Einzelheiten zu den Zahlen oder Auswirkungen usw. wünschen.





Zeigen Sie in Ihren Antworten Engagement und Leidenschaft. Ich möchte sehen, dass Sie an einer Zusammenarbeit mit mir interessiert sind. Schließlich geht es bei diesem Schritt darum, bei Ihren Gesprächspartnern einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Abschließende Gedanken

Vorstellungsgespräche sind eine besondere Fähigkeit. Sie können in Ihrer täglichen Arbeit großartig sein, aber bei Vorstellungsgesprächen Probleme haben und umgekehrt. Es ist eine großartige Investition, Ihre Fähigkeiten im Vorstellungsgespräch zu entwickeln, und jedes Vorstellungsgespräch ist eine Lerngelegenheit. Denken Sie über das Feedback nach, das Sie erhalten, und verfeinern Sie Ihren Ansatz kontinuierlich, um bei zukünftigen Vorstellungsgesprächen ein überzeugenderer Kandidat zu sein.