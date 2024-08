The Times vs. Microsoft/OpenAI: Bahnbrechender, ausführlicher Journalismus und aktuelle Nachrichten zu großem Preis (5)

Der Gerichtsantrag „New York Times Company gegen Microsoft Corporation“ vom 27. Dezember 2023 ist Teil der Legal PDF Series von HackerNoon . Sie können hier zu jedem Teil dieser Akte springen. Dies ist Teil 5 von 27.

IV. FAKTISCHE BEHAUPTUNG

A. Die New York Times und ihre Mission

2. Bahnbrechender, fundierter Journalismus und aktuelle Nachrichten zu hohen Kosten





32. Um erstklassigen Journalismus zu produzieren, investiert The Times enorm viel Zeit, Geld, Fachwissen und Talent, sowohl in seine Nachrichtenredaktion als auch in Produkte, Technologie und andere unterstützende Teams. Zu den Kernschwerpunkten gehören:





33. Investigative Berichterstattung. Die Times führt tiefgreifende Untersuchungen zu komplexen und wichtigen Bereichen von öffentlichem Interesse durch, deren Berichterstattung und Produktion normalerweise Monate und manchmal Jahre in Anspruch nimmt. Die Reporter der Times decken regelmäßig Geschichten auf, die sonst nie ans Licht kommen würden. Sie haben Probleme aufgedeckt, die Macht zur Rechenschaft gezogen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gefordert. Bei der Untersuchung dieser Bereiche führt die Berichterstattung der Times oft zu sinnvollen Reformen. Diese Geschichten sind in dem Stil geschrieben und herausgegeben, der weithin mit der Times in Verbindung gebracht wird, einem Stil, dem die Leser vertrauen und den sie suchen.





34. Berichterstattung über aktuelle Nachrichten. Die Times ist gleichermaßen bestrebt, aktuelle Nachrichten schnell und präzise zu melden. In einer Zeit, in der Spekulationen, Desinformation und Spin oft die Wahrheit übertönen, wenn Nachrichten bekannt werden, erfüllt The Times einen wichtigen Bedarf an vertrauenswürdigen Nachrichten mit Journalisten, die über die Fachkenntnisse, das Nachrichtenurteil und die Quellen verfügen, die für die Berichterstattung über die Fakten erforderlich sind eine überzeugende Art und Weise. In diesem Jahr hat The Times ausführlich und in Echtzeit über aktuelle Nachrichten zu einer Reihe von Themen berichtet, darunter die bevorstehenden US-Wahlen, mehrere Massenerschießungen, darunter in Maine und Nashville, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie eine Flut von Naturkatastrophen Katastrophen auf der ganzen Welt und der Zusammenbruch großer Regionalbanken.





35. Beat-Berichterstattung: Die Times investiert erheblich in ihre Beat-Berichterstattung, indem sie ihren Beat-Reportern die Zeit und den Raum gibt, sich eingehend mit einem einzelnen Thema zu befassen. Bei The Times reichen diese Themen von der öffentlichen Gesundheit über Religion bis hin zur Architektur und vom Pentagon über Hollywood bis zur Wall Street. Dazu gehören auch die Dutzenden nationalen und internationalen Büros der Times, deren Korrespondenten intensiv mit den von ihnen betreuten Communities vertraut sind. Da diese Art von Journalismus auf dem Fachwissen und den engen Verbindungen der Times-Journalisten basiert, bereichert die Beat-Berichterstattung die Berichterstattung der Times.





36. Rezensionen und Analysen. The Times ist eine vertrauenswürdige Quelle für Rezensionen und Analysen zu Kunst und Kultur, einschließlich Essen, Büchern, Kunst, Film, Theater, Fernsehen, Musik, Mode und Reisen. Im Jahr 2016 erwarb das Unternehmen die Produktbewertungsseite Wirecutter, die die besten Produkte in Dutzenden von Kategorien empfiehlt, darunter Haushaltswaren, Technologie, Gesundheit und Fitness und mehr. Jedes Jahr verbringt Wirecutter Zehntausende Stunden mit der Durchführung strenger Tests und Recherchen, um einen Bewertungskatalog zu erstellen, der heute Tausende von Produkten abdeckt.





37. Kommentar und Meinung. Die Times veröffentlicht Meinungsartikel, die zur öffentlichen Debatte auf der ganzen Welt beitragen. Viele dieser Artikel stammen von weltbekannten Kolumnisten der Times. Darüber hinaus schreiben führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Religion, Bildung und Kunst Gastaufsätze für den Meinungsbereich der Times und geben den Lesern so die Möglichkeit, ein breites Spektrum an Erfahrungen, Perspektiven und Ideen zu den wichtigsten Themen des Tages zu verstehen.













