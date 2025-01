Kernel sichert sich Finanzierung von Binance Labs, um Restaking auf der BNB-Kette neu zu definieren

BENGALURU, Indien, 25. November 2024/Chainwire/--**Kernel freut sich, die Finanzierung durch Binance Labs bekannt zu geben, was seine Rolle als zentrale Restaking-Infrastruktur auf BNB Chain festigt. Dieser Meilenstein stellt einen großen Schritt dar, um die wirtschaftliche Sicherheit von BNB in programmierbares Vertrauen umzuwandeln und dApps, Middleware und das gesamte Krypto-Ökosystem zu stärken.





Kernel hat in mehreren Finanzierungsrunden insgesamt 10 Millionen Dollar aufgebracht und konnte dabei das Vertrauen und die Unterstützung verschiedener Investoren gewinnen, darunter:





SCB Limited, Laser Digital, Bankless Ventures, Hypersphere, Cypher Capital, Draper Dragon, ArkStream Capital, DACM, HTX Ventures, Avid VC, GSR, Cluster Capital, Longhash Ventures, Via BTC, Side Door Ventures, NOIA, DWF Labs. Kernel freut sich darauf, diese Reise fortzusetzen und die Grenzen dessen zu erweitern, was Restaking erreichen kann.

Über Ethereum hinaus bauen

Während Restaking Ethereum neu gestaltet hat, betritt Kernel Neuland, indem es diese Innovation in die BNB-Kette einbringt und dezentrales, skalierbares Vertrauen freisetzt. Mit der Unterstützung von Binance Labs führt Kernel die Restaking-Reise in die BNB-Kette und darüber hinaus an.

Kernels Meilensteine

Seit der Einführung hat Kernel Folgendes erreicht:

Über 1 Mrd. USD Total Value Locked (TVL) mit Kelp & Gain auf Ethereum

10+ Layer-2-Integrationen für bessere Skalierbarkeit

Über 120 DeFi-Integrationen fördern schnelles Wachstum

Über 300.000 einzigartige Adressen, die Vertrauen und Akzeptanz zeigen

Kernels visionäres Ökosystem

Kernel ist Teil einer umfassenderen Vision und treibt die Zukunft von DeFi durch drei Flaggschiffprodukte voran:

Kernel: Cross-Chain-Restaking-Kraftpaket auf der BNB-Kette, Mainnet wird bald gestartet Kelp: Liquid-Restaking auf Ethereum mit rasant steigender rsETH-Akzeptanz Gewinn: Tokenisierte Erträge über DeFi, CeDeFi und Real-World Assets (RWAs)

Zusammen eröffnen diese Lösungen Möglichkeiten im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Restaking, DeFi, CeDeFi und RWAs.

Einführung des $KERNEL-Tokens

$KERNEL zielt darauf ab, Governance und Anreize für Kelp, Kernel und Gain zu vereinheitlichen, frühe Unterstützer zu belohnen und das Wachstum des Ökosystems voranzutreiben.

Kernel wird zunächst auf der BNB-Kette unter Verwendung von BNB Liquid Staking Tokens (LSTs) und erneut eingesetztem BNB als wirtschaftliche Sicherheit gestartet, um DeFi-Innovationen auf der BNB-Kette zu unterstützen. Zu den Erweiterungsplänen gehört die Einbeziehung von BTC und seinen Derivaten als erneut eingesetzte wirtschaftliche Sicherheit. Über 20 dezentrale Anwendungen (dApps), darunter der dezentrale KI-Coprozessor Mira und das ZK-Proof-Aggregationsprotokoll Electron, werden die wirtschaftliche Sicherheit von Kernel nutzen. Mehrere LSTs und LRTs, darunter ListaDAO, Solv und YieldNest, arbeiten mit Kernel zusammen, um erneut eingesetzten Vermögenswerten mehr Nutzen zu verleihen.





Im Laufe der Zeit plant Kernel eine Ausweitung auf zusätzliche L1s, um so eine robuste wirtschaftliche Sicherheit und eine Grundlage für das Wachstum innovativer Anwendungen auf Kernel zu bieten.





Kernel integriert native und liquide Staking-Token über BNB, BTC und andere ertragsbringende Vermögenswerte, um deren Nutzen und Kapitaleffizienz zu verbessern. Durch die Schaffung eines gemeinsamen Ökosystems für wirtschaftliche Sicherheit ermöglicht Kernel Entwicklern, Projekte effizienter zu starten und bietet Benutzern gleichzeitig neue Möglichkeiten, den Nutzen ihrer Vermögenswerte zu maximieren. Diese Innovationen reduzieren die Barrieren für Protokolle und fördern eine entwicklerfreundliche Umgebung, was das Wachstum innovativer Restaking- und DeFi-Anwendungen vorantreibt. Kernel zielt darauf ab, Entwicklern eine sichere und skalierbare Grundlage für den effizienten Aufbau und die Entwicklung ihrer Projekte zu bieten.





„Kernel ist ein Beispiel für die Art von innovativem Projekt, das mit der Mission von Binance Labs übereinstimmt, mehr Benutzer auf Web3 zu bringen, indem sinnvolle Technologie unterstützt und das Ökosystem vorangetrieben wird“, sagte Alex Odagiu, Investment Director bei Binance Labs.





„Durch die Nutzung von Restaking-Lösungen steigert Kernel den Nutzen und die Skalierbarkeit von BNB-basierten Assets und legt gleichzeitig den Grundstein für eine robustere und entwicklerfreundlichere Restaking- und DeFi-Landschaft.“ „Wir freuen uns über die Unterstützung von Binance Labs, um die Vision des Restakings im gesamten Web3 zum Leben zu erwecken. Ihre Unterstützung hat Kernel maßgeblich dabei geholfen, die Grundlage für ein sichereres, skalierbareres und nutzbringenderes Restaking- und DeFi-Ökosystem auf der BNB-Kette zu schaffen“, sagte Amitej G., Mitbegründer von Kernel.





„Wir erweitern nicht nur den Restaking-Bereich, sondern erschließen auch neue Dimensionen der Nützlichkeit und Belastbarkeit für BNB-basierte Vermögenswerte. Dies ist erst der Anfang und wir freuen uns, die Grenzen des Restakings auf der BNB-Kette und darüber hinaus weiter zu erweitern.“

Begleiten Sie uns auf unserer Reise

Kernel baut nicht nur die Infrastruktur auf – das Unternehmen arbeitet daran, das Vertrauen wiederherzustellen.

Benutzer können ihre Reise verfolgen:

Twitter: @KelpDAO und @KernelDAO

Telegramm | Zwietracht

Über Kernel

Kernel ist ein Pionier im Restaking auf der BNB-Kette, das dezentralisierte, gemeinsame Sicherheit bieten und Innovation und Wachstum im gesamten Ökosystem beschleunigen soll. Gegründet von Experten für DeFi und Restaking, die Produkte auf über 1,3 Mrd. TVL skaliert haben, umfasst Kernels Ökosystem von Projekten bereits über 25 und wächst schnell. Indem Kernel die Eintrittsbarrieren für Protokolle senkt und höhere Belohnungen freischaltet, ermöglicht es Entwicklern, 100-mal effizienter zu bauen, und Benutzern, die Belohnungen für Vermögenswerte zu maximieren.

https://kerneldao.com/

Kontakt

Gründer bei Kernel

Amitej Gajjala

Kernel

[email protected]

