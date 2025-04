Immerso und Everdome arbeiten zusammen, um Innovationen im Metaverse durch KI-gestützte Erlebnisse voranzutreiben

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 5. Februar 2025/Chainwire/--Immerso, ein Unternehmen von Eros Innovation – Heimat von Eros Media und Eros Now und weltweit führend in den Bereichen KI-Innovation und geistiges Eigentum (IP), hat sich zusammengeschlossen mit Everdome , Pioniere in der Schaffung interaktiver Metaverse-Erlebnisse, um die digitale Unterhaltung zu revolutionieren.





Die Partnerschaft kombiniert das außergewöhnliche IP-Portfolio von Immerso, das eine umfangreiche Bibliothek mit über 12.000 Filmtiteln umfasst, mit der immersiven Technologie von Everdome. Gemeinsam wollen sie die Art und Weise verändern, wie das Publikum im digitalen Zeitalter mit Unterhaltung interagiert.





Unterstützt von Eros Innovation bringt Immerso beispiellose Ressourcen mit. Eros Media World verfügt über einen Marktanteil von 30 % in der indischen Filmindustrie, verkauft jährlich 2,7 Milliarden Tickets und erreicht weltweit Milliarden von Zuschauern. Diese Partnerschaft eröffnet das Potenzial, der weltweit größte Filmmarkt für Metaverse-Engagement zu werden.





Jeremy Lopez, CEO von Everdome, kommentierte: „Diese Partnerschaft treibt Everdomes Vision voran, das Metaversum mit KI-Tools und geistigem Eigentum zu verschmelzen und bereitet die Bühne für die Schaffung interaktiver, metaversumnativer IP-Erlebnisse für Marken auf globaler Ebene. Mit fast 50 Jahren Bollywood-Geschichte im Gepäck und einem starken Engagement für das Metaversum und immersives Computing ist Immerso der perfekte Partner, wenn Everdome sein nächstes Kapitel aufschlägt.“







Swaneet Singh, CEO von Immerso, fügte hinzu: „Wir glauben fest an das transformative Potenzial virtueller Erlebnisse und des Web3, die Art und Weise, wie Benutzer miteinander in Verbindung treten, neu zu gestalten. Indem wir immersive Erlebnisse mit KI-gestützten Hybridinhalten und benutzergenerierten Kreationen kombinieren, eröffnen wir neue Möglichkeiten – und wir freuen uns, gemeinsam mit Everdome an der Spitze dieser Innovation zu stehen.“





Immerso ist einzigartig positioniert, um groß angelegte Innovationen in den Bereichen KI, Unterhaltung und Metaverse anzuführen. Als eines der ersten Unternehmen für KI-geistiges Eigentum (AIIP) besitzt Immerso über eine Billion KI-Token und hat Modelle auf allen LLM-Plattformen trainiert.





Diese Stiftung, gepaart mit Initiativen wie der Gründung des ersten KI-Parks Indiens und einer Milliardeninvestition in einen KI-Park und ein Filmstudio in Malaysia, verdeutlicht Immersos Engagement, die Grenzen digitaler Erfahrungen zu erweitern.





Everdome ist für seine Expertise bei der Schaffung umfassender und zugänglicher digitaler Erlebnisse bekannt und hat sich zum Ziel gesetzt, reale Anwendungsfälle und größere Zielgruppen in das Metaversum zu bringen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit globalen Marken wie Alpine Web3 und Binance Fan Token ist Everdome bestens darin versiert, etablierte IPs auf neue und ansprechende Weise zum Leben zu erwecken.





Der anfängliche Schwerpunkt liegt auf der Integration der riesigen Bibliothek an Filmen, Stars, Regisseuren und Influencern des indischen Kinos in immersive virtuelle Welten. Gemeinsam werden Immerso und Everdome dem Publikum völlig neue Möglichkeiten der Verbindung mit Unterhaltung bieten.





Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in eine Zukunft, in der KI, IP und immersive Technologie zusammenkommen, um die Art und Weise zu verändern, wie die Welt mit Geschichtenerzählen und Kreativität interagiert. Sie setzt einen neuen Standard für Konnektivität und Engagement im Metaversum und schafft einen Rahmen für eine florierende Kreativwirtschaft. Immerso und Everdome werden dem Publikum völlig neue Möglichkeiten bieten, sich mit Unterhaltung zu verbinden.





Die Zukunft des Metaversums wird durch Zusammenarbeit bestimmt und diese Partnerschaft erschließt das Potenzial, einer der weltweit größten Filmmärkte für Metaversum-Engagement zu werden und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Benutzer traditionelle Medien in einer immersiven digitalen Welt betrachten, sich mit ihnen beschäftigen und mit ihnen interagieren.





Über Immerso AIIP Limited

Immerso AIIP Limited ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Das Unternehmen kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, die bis ins Jahr 1977 zurückreicht, und hat die Grenzen von Innovation und Kreativität immer wieder erweitert.





Immerso AIIP besitzt eine riesige Bibliothek mit über 12.000 Filmtiteln und hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen Marktanteil von 30 % erreicht. Dieser umfangreiche Katalog bildet die Grundlage für Eros Now, die Streaming-Plattform des Unternehmens mit beeindruckenden 250 Millionen registrierten Benutzern.





Immerso ist sich der transformativen Kraft künstlicher Intelligenz bewusst und konzentriert sich darauf, die Entwicklung KI-gestützter Tools zur Inhaltserstellung voranzutreiben. Immerso hat über eine Billion KI-Token angehäuft, die zum Trainieren anspruchsvoller Sprachmodelle (SLM und LLM) verwendet werden, mit denen Entwickler die nächste Generation immersiver Erlebnisse schaffen können.





Immerso AIIP engagiert sich für die Förderung einer florierenden Creator Economy im Web 3 und nutzt seine umfangreiche IP-Bibliothek und KI-Fähigkeiten, um neue Möglichkeiten für die Erstellung und Verbreitung von Inhalten zu erschließen.

Über Everdome

Everdome baut zukunftsorientierte Metaverse-Erlebnisse auf, um Entwicklern, Marken, Einzelpersonen und Unternehmen immersive, interaktive Räume für die Zusammenarbeit bei der Erstellung und Nutzung gemeinsamer digitaler Erlebnisse bereitzustellen.





Everdome wurde 2022 gegründet und verwendet Blockchain, fortschrittliche Echtzeit-3D-Erstellungstools wie UE5, Spatial Computing und Kryptowährung, um sein Projekt aufzubauen, auszuführen und voranzutreiben. Dadurch entsteht eine Plattform, die Metaverse-On-Demand-Tools mit ansprechenden Funktionen und hochwertigen Umgebungen kombiniert.

