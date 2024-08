Generative KI in der Wirtschaft: Wird sie Unternehmen aufrütteln?

So wie mobile Apps und soziale Medien vor mehr als einem Jahrzehnt das Verbrauchererlebnis revolutionierten, wird nun künstliche Intelligenz (KI) Unternehmen auf den Kopf stellen. Im Laufe der Jahre verlassen sich Unternehmen zunehmend auf Technologie, um die Kommunikation zu erleichtern, die Produktivität zu steigern und Innovationen voranzutreiben. Heute verspricht die Integration von KI in den Geschäftsbetrieb noch größeres Potenzial.





Es ist erwähnenswert, dass zahlreiche bahnbrechende Technologien der Vergangenheit einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben: anfängliche Anerkennung, Aufregung, die im Hype gipfelt, eine sanfte Enttäuschung, wenn der Hype mit der Realität konfrontiert wird, und dann ein kometenhafter Aufstieg, sobald die Technologie eine kritische Schwelle überschreitet und ihren Wert unter Beweis stellt . Dieser Verlauf spiegelt den Fortschritt der generativen KI wider, allerdings mit einer beispiellosen, halsbrecherischen Geschwindigkeit. ChatGPT wurde am 30. November 2022 offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt, hauptsächlich als Techno-Demonstration. Nur zwei Monate nach dem Start verfügte es bereits über eine beeindruckende Nutzerbasis von rund 100 Millionen aktiven Nutzern und erhielt damit den Titel der am schnellsten wachsenden Verbraucheranwendung in der Geschichte. Seitdem hat die generative KI einen rasanten Fortschritt gemacht, wobei das Aufkommen zahlreicher neuer Tools und Anwendungen die enorme Fähigkeit dieser Technologie unter Beweis stellte, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen ihr Leben und ihre beruflichen Aktivitäten gestalten.





Darüber hinaus unterstreicht eine kürzlich von Salesforce durchgeführte Umfrage die vorherrschende Stimmung unter IT-Führungskräften: 86 % geben an , dass generative KI voraussichtlich in Zukunft eine wichtige Rolle in ihren Unternehmen spielen wird. Dieser technologische Fortschritt ermöglicht es Unternehmen, einen größeren Nutzen aus ihren umfangreichen Datenpools zu ziehen und arbeitsintensive Prozesse wie die Transkription von Besprechungsnotizen und die Verwaltung von Verbraucheranfragen zu rationalisieren. Diese Aussichten auf mehr Effizienz haben bei den Unternehmen zu einem wettbewerbsintensiven Ansturm auf die Nutzung von KI geführt. Laut einer Analyse von McKinsey wird generative KI voraussichtlich einen Mehrwert von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar pro Jahr schaffen, vor allem durch die Bereicherung des Kundenerlebnisses, die Innovation von Forschungsmethoden und die Erleichterung der Aufgabenautomatisierung. Darüber hinaus geht Salesforce davon aus, von 2022 bis 2028 einen Geschäftsumsatz von über 2 Billionen US-Dollar zu erwirtschaften und etwa 11,6 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen .





Bemerkenswert ist, dass die Einführung von KI nicht mehr nur auf Technologiegiganten oder Innovatoren beschränkt ist. Unternehmen aller Größen und Branchen erkennen das Potenzial maßgeschneiderter KI-Lösungen zur Transformation ihrer Abläufe. Ganz gleich, ob es um die Verbesserung des Lieferkettenmanagements und der Prognosen, die Optimierung der Ressourcennutzung oder die Bereitstellung personalisierter Kundenerlebnisse geht – KI wird im gesamten Geschäftsspektrum zu einem wertvollen Aktivposten.

Jetzt entscheidet sich als nächstes: Der rasante Aufstieg der generativen KI

In der Innovationsphase, die um das Jahr 2007 begann, wurden soziale Medien und App-Stores genutzt, um Unternehmen dabei zu helfen, auf dem Verbrauchermarkt zu expandieren, doch dieses Mal ist es anders. Sie waren die Motoren für Wachstum, Markensichtbarkeit und Nutzerakquise, während Unternehmer und Innovatoren darum kämpften, den ständig wachsenden digitalen Markt zu erschließen. Diesmal hat die Erzählung jedoch eine Wendung genommen. Während Social-Media-Netzwerke und App-Stores weiterhin eine wichtige Rolle bei der Kundenbindung spielen, verlagert der generative KI-Boom den Fokus auf die Maschinenräume von Unternehmen und macht Menschen und Prozesse radikal produktiver. Im Gegensatz zur vorherigen Welle, bei der KI-generierte Inhalte als Innovation an vorderster Front galten, ist die aktuelle technologische Flut durch Deep-Learning-Algorithmen und KI-Systeme gekennzeichnet, die immer ausgefeilter und zugänglicher werden.





KI verändert die Art und Weise, wie Produkte entworfen werden, wie Kundendaten analysiert werden und wie Entscheidungen getroffen werden. Unternehmen setzen auf KI, um Lieferketten zu optimieren, Marktveränderungen vorherzusagen, Verwaltungsaufgaben zu automatisieren, den Kundenservice zu personalisieren und die Cybersicherheit zu verbessern. Diese Unterscheidung ist von entscheidender Bedeutung: In der heutigen Zeit geht es weniger darum, den Verbraucher direkt zu erreichen, als vielmehr darum, die grundlegenden Fähigkeiten von Unternehmen zu verbessern, um diese Verbraucher effektiver und effizienter zu bedienen. Es handelt sich um einen Wandel von verbraucherorientierten Front-End-Innovationen hin zu Backend-Prozessoptimierungen, die branchenübergreifend zu tiefgreifenderen und nachhaltigeren Veränderungen führen können.





Die Begeisterung für generative KI-Lösungen ist nach wie vor groß und in den nächsten drei Jahren werden erhebliche Veränderungen erwartet. Diese Aufregung ist jedoch nicht ohne Bedenken, da 30 % der IT-Führungskräfte auch ein Gefühl der Unsicherheit zum Ausdruck bringen.





Einige gehen davon aus, dass generative KI in den nächsten drei Jahren tiefgreifende Veränderungen in ihren Unternehmen und den jeweiligen Sektoren auslösen wird – bemerkenswerterweise geht fast ein Drittel davon aus, dass sich erhebliche Veränderungen entweder jetzt (14 %) oder in einem Zeitraum von weniger als einem Jahr (17 %) vollziehen werden. .

Es gibt einen Trend, bei dem sich viele Unternehmen darauf vorbereiten, ihre KI-Anwendungen auszuweiten und sich einer stärkeren Integration generativer Technologien zuzuwenden. Dies spiegelt die breitere Marktdynamik wider, in der Unternehmen weltweit ihr Tempo beschleunigen und von experimentellen Proof-of-Concept-Phasen zu umfassenderen, ehrgeizigeren Implementierungen übergehen. Diese Einsätze umfassen unterschiedliche Anwendungsfälle und Datentypen, wobei Unternehmen versuchen, die Schnelligkeit und den Wert zu nutzen, die generative KI verspricht, und gleichzeitig ihre potenziellen Risiken und gesellschaftlichen Auswirkungen umsichtig zu steuern.

Messung des Geschäftswerts und der Vorteile generativer KI

Unternehmen auf der ganzen Welt entdecken weiterhin innovative, praktische Anwendungen für die Technologie, die weit über den Bereich künstlicher Chatbots hinausgehen. Unternehmen nutzen generative KI nicht nur für betriebliche Aufgaben. Mit großem Erfolg wird die Technologie auch in traditionell mitarbeiterorientierten Rollen wie Vertrieb und Marketing eingesetzt.





Aktuelle Bemühungen im Bereich der generativen KI konzentrieren sich weiterhin mehr auf Effizienz, Produktivität und Kostensenkung als auf Innovation und Wachstum.

Ein erheblicher Teil der Unternehmen nutzt derzeit generative KI für praktische Vorteile wie die Steigerung der Effizienz und Produktivität (56 %) und die Senkung der Kosten (35 %). Dieser Trend steht im Einklang mit historischen Präzedenzfällen im Zusammenhang mit Phasen der Technologieeinführung. In der Anfangsphase priorisieren Unternehmen in der Regel subtile Verbesserungen ihrer bestehenden Prozesse und Dienste, pflücken die untergeordneten Früchte und stärken gleichzeitig ihr Verständnis, ihre Kompetenz und ihr Vertrauen in die entstehende Technologie. Während sich ihr Fachwissen weiterentwickelt, erweitern oder richten sie ihren Fokus auf innovativere, strategischere und transformativere Fortschritte aus und nutzen die neuartige Technologie, um Wachstum voranzutreiben, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und neue Fähigkeiten zu erschließen, die zuvor undenkbar waren. Führungskräfte mit höheren KI-Kenntnissen zeigen frühere Anzeichen dafür, dass sie diese Kurve erklimmen, und sind stärker daran interessiert, neue Konzepte und Erkenntnisse zu offenbaren. Dennoch bleiben diese praktischen Vorteile weiterhin ihr Hauptaugenmerk.





Zweifellos können Produktivität und Effizienz metamorph sein, insbesondere wenn man bedenkt, welch bedeutendes Ausmaß die generative KI mit sich bringt. Die größten Vorteile und strategischen Unterschiede ergeben sich jedoch möglicherweise aus der Nutzung der Technologie als Katalysator für Innovationen. Einerseits kann es dabei helfen, neue Produkte, Dienstleistungen und Funktionalitäten zu entwickeln, die sonst undenkbar gewesen wären. Andererseits kann es neue Geschäftsparadigmen und Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen fördern und so die Funktionsweise von Unternehmen neu definieren.





Wie schon in der Vergangenheit wird davon ausgegangen, dass Unternehmen ihre Bemühungen zunächst auf die Steigerung der Effizienz, die Steigerung der Produktivität, die Kosteneinsparung und die Verfolgung anderer Formen schrittweiser Verbesserungen konzentrieren werden. Dieser Ansatz soll den Arbeitskräften helfen, sich an den Einsatz generativer KI zu gewöhnen und zu zeigen, wie diese Technologie ihre beruflichen Rollen vereinfachen kann.

Darüber hinaus werden erste Erfolge wahrscheinlich zu Kostenvorteilen führen und eine Dynamik anregen, die auf die Verfolgung höherwertiger Bereiche umgelenkt werden kann. Dies könnte strategischere und differenziertere Bestrebungen beinhalten, etwa die Erleichterung der Entwicklung neuartiger Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Ganz zu schweigen davon, dass es den Weg für innovative Arbeitsmethoden ebnet, die vor dem Aufkommen der generativen KI unpraktisch waren.





Aufgrund der Fokussierung auf unmittelbare Vorteile generativer KI tendiert die Mehrheit der Unternehmen derzeit stark zu leicht verfügbaren Lösungen. Sie nutzen:

Produktivitätstools mit generativer KI-Integration : Diese Anwendungen zielen darauf ab, die alltägliche Effizienz durch die Automatisierung von Routineaufgaben und -prozessen zu steigern.

: Diese Anwendungen zielen darauf ab, die alltägliche Effizienz durch die Automatisierung von Routineaufgaben und -prozessen zu steigern. Unternehmenssysteme mit generativen KI-Fähigkeiten : Diese Plattformen werden in der Regel unternehmensübergreifend eingesetzt, um verschiedene Geschäftsfunktionen durch Nutzung der Datenverarbeitungs- und Analyseleistung der KI zu verbessern.

: Diese Plattformen werden in der Regel unternehmensübergreifend eingesetzt, um verschiedene Geschäftsfunktionen durch Nutzung der Datenverarbeitungs- und Analyseleistung der KI zu verbessern. Standardmäßige generative KI-Anwendungen : Solche Anwendungen sind so konzipiert, dass sie breit einsetzbar sind und ein breites Spektrum von Branchen und Sektoren bei allgemeinen Aufgaben unterstützen.

: Solche Anwendungen sind so konzipiert, dass sie breit einsetzbar sind und ein breites Spektrum von Branchen und Sektoren bei allgemeinen Aufgaben unterstützen. Öffentliche große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT : Plattformen wie ChatGPT sind Beispiele für öffentliche LLMs, die für ihre Vielseitigkeit bei der Sprachverarbeitung bekannt sind und vielfältige Anwendungen wie Konversation, Inhaltsgenerierung und mehr ermöglichen.

Auf der anderen Seite gibt es weniger Begeisterung für eher nischenspezifische, generative KI-Tools, darunter:

Branchenspezifische Softwareanwendungen : Hierbei handelt es sich um spezialisierte Lösungen für bestimmte Branchen, die Tools bieten, die besser auf die spezifischen Anforderungen und Vokabulare der Branche abgestimmt sind.

: Hierbei handelt es sich um spezialisierte Lösungen für bestimmte Branchen, die Tools bieten, die besser auf die spezifischen Anforderungen und Vokabulare der Branche abgestimmt sind. Private Large Language-Modelle (32 %) : Unternehmen können sich für private LLMs entscheiden, um die Sprachverarbeitungsfunktionen an ihre proprietären Anforderungen anzupassen oder den Datenschutz zu verbessern.

: Unternehmen können sich für private LLMs entscheiden, um die Sprachverarbeitungsfunktionen an ihre proprietären Anforderungen anzupassen oder den Datenschutz zu verbessern. Maßgeschneiderte Open-Source-LLMs (25 %) : In der KI-Welt handelt es sich um ein bisschen DIY, bei dem man öffentlich verfügbare Open-Source-LLMs nimmt und sie so modifiziert, dass sie besser zu den spezifischen Geschäftsanforderungen passen.





Die vorherrschende Abhängigkeit von generischen, sofort einsatzbereiten Lösungen steht im Einklang mit der gegenwärtigen, aufkommenden Phase der generativen KI-Integration, wobei der Schwerpunkt auf der Rationalisierung und Steigerung der Produktivität herkömmlicher Abläufe liegt. Da sich die Anwendungen für generative KI jedoch verzweigen – immer ausgeprägter, spezialisierter und strategisch wichtiger werden – wird erwartet, dass sich die Entwicklungsstrategien und die unterstützenden technischen Infrastrukturen entsprechend weiterentwickeln und einen individuelleren Ansatz verfolgen, um größere Wettbewerbsvorteile und einen größeren Mehrwert zu erzielen Generation.

Was ist die Änderung?

Generative KI ist möglicherweise nicht in der Lage, schnell eine große Benutzerbasis wie Social-Media-Plattformen oder mobile Apps aufzubauen, aber sie führt zu einer einzigartigen Veränderung – einer Veränderung, die große Organisationen von innen heraus verändert. Es geht darum, die Arbeitsweise großer Unternehmen von innen nach außen zu verändern, jede Aufgabe effizienter zu gestalten und die Gesamtproduktivität zu steigern.





Im Gegensatz zu verbraucherorientierten Technologien baut generative KI keine externe Benutzerplattform auf; Stattdessen baut es ein internes System auf und stärkt das Rückgrat von Organisationen. Dies trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter mehr Zeit haben, sich anspruchsvolleren und wertvolleren Aufgaben zu widmen. Und dabei bleibt es noch nicht. KI-gestützte Analysen können in die Tiefe der von einem Unternehmen produzierten Daten vordringen und wertvolle Erkenntnisse und Trends gewinnen. Die Art, die strategische Entscheidungen prägen und leiten kann und das Unternehmen auf einen profitableren Weg führt.





KI-Modelle können Routineaufgaben automatisieren , wodurch die alltägliche Belastung der Belegschaft verringert wird und Zeit für höherwertige Arbeiten frei wird. KI-gestützte Analysen können riesige Datenmengen durchsuchen, um Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für die strategische Entscheidungsfindung dienen und das Unternehmen folglich auf profitablere Wege lenken. Es kann den Kundenservice revolutionieren, indem es Chatbots zur sofortigen Lösung von Anfragen einsetzt, die Personalfunktionen durch vorausschauende Einstellungs- und Talentanalysen verbessert und die Lieferkette durch vorausschauende Logistik verbessert.





Hier ist hervorzuheben, dass es bei der generativen KI nicht darum geht, menschliche Anstrengungen zu ersetzen; es geht darum, es zu verbessern. Es geht eher um „Erweiterung“ als um „Automatisierung“. Es handelt sich um ein Tool, das die Belegschaft in die Lage versetzt, kreativer, strategischer und effizienter zu arbeiten und so zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität führt. Der ultimative Triumph der generativen KI im Unternehmenskontext besteht darin, dass sie die Macht zeigt, große Organisationen zu transformieren, indem sie die Wirksamkeit ihres wertvollsten Kapitals steigert – der Mitarbeiter. Es fördert eine Kultur der kollaborativen Intelligenz, in der menschliche Kreativität und Entscheidungsfindung durch KI-Fähigkeiten ergänzt werden und die besten Eigenschaften beider nutzen, um Unternehmen einen quantifizierbaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.





Auf unserem weiteren Weg wird das besondere Ziel der generativen KI, Organisationen grundlegend effizienter und produktiver zu machen, von entscheidender Bedeutung sein. In einer Welt, die zunehmend von technologischen Fortschritten bestimmt wird, ist es dieses Potenzial zur Förderung menschlicher Talente und zur Optimierung von Geschäftsprozessen, das KI zu einer bahnbrechenden Kraft in der Unternehmensentwicklung macht.





Einer der überzeugendsten Aspekte generativer KI ist ihre universelle Anwendbarkeit. Von kleinen Startups bis hin zu multinationalen Unternehmen können Unternehmen KI-Technologien einsetzen, um komplexe Aufgaben zu automatisieren, Erkenntnisse aus großen Datensätzen abzuleiten und neue Wege der Kundenbindung zu schaffen. Im Gegensatz zu früheren Technologiewellen, die oft erhebliche Investitionen erforderten und daher zur Domäne großer Player wurden, schafft die generative KI gleiche Wettbewerbsbedingungen. Jetzt haben sogar kleine Unternehmen das Potenzial, etablierte Märkte zu revolutionieren und etablierte Unternehmen herauszufordern, indem sie KI-gesteuerte Innovationen nutzen.





Darüber hinaus geht die Vielseitigkeit der generativen KI über die bloße betriebliche Effizienz hinaus. Es ist ein Katalysator für die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Mit der Fähigkeit, Trends zu analysieren und Anforderungen mit beispielloser Genauigkeit zu prognostizieren, können Unternehmen neue Marktchancen schneller als je zuvor erkennen und nutzen. Darüber hinaus ermöglicht generative KI Unternehmen, hochgradig personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten, was im heutigen Wettbewerbsumfeld zu einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal geworden ist.





Der Weg zur KI-Integration ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Datenschutz, ethische Überlegungen, technische Infrastruktur und Qualifikationsdefizite sind einige der wichtigsten Probleme, mit denen Unternehmen umgehen müssen, um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen. Während Unternehmen die Grenzen dessen, was mit KI möglich ist, erweitern, tragen sie auch die Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass ihre Innovationen ethisch, transparent und gerecht sind. Dazu gehört die Behandlung von Fragen im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit, Beschäftigung und den möglichen unbeabsichtigten Folgen von KI-Systemen. Unternehmensführer müssen ihre Organisationen auf diese Transformationsreise vorbereiten und eine KI-fähige Kultur fördern, die auf Lernen, Anpassungsfähigkeit und ethischer Verantwortung basiert.

Letztes Wort

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Boom der generativen KI nicht nur ein weiteres Kapitel in den Annalen des technologischen Fortschritts ist. Es ist ein entscheidender Moment mit dem Potenzial, die Art und Weise, wie Unternehmen agieren und konkurrieren, grundlegend zu verändern. Indem Unternehmen diese Revolution annehmen, können sie neue Ebenen der Effizienz, Innovation und Kundenbindung erschließen. Dies erfordert jedoch nicht nur die Einführung neuer Technologien, sondern auch die Anpassung an die neuen Realitäten, die sie schaffen – die Entwicklung der richtigen Fähigkeiten, die Akzeptanz von Veränderungen und die besonnene Navigation durch die ethische Landschaft. Auf diese Weise können Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit der generativen KI nutzen und sich in eine Zukunft begeben, in der sie nicht nur Teilnehmer der digitalen Revolution sind, sondern deren Verlauf mitgestalten.