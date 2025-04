Figment tritt der Blockchain Association bei, um die US-Kryptopolitik und die Einführung von Staking voranzutreiben

Heute gab Figment, der führende unabhängige Anbieter von Staking-Infrastrukturen mit über 15 Milliarden US-Dollar an eingesetzten Vermögenswerten, bekannt, dass er dem Blockchain Association , der führende Handelsverband für die Kryptowährungsbranche in den Vereinigten Staaten.

Der Zusammenschluss mit den bedeutendsten Börsen, Risikokapitalfirmen, Infrastruktur- und Dienstleistungsanbietern des Landes unterstreicht die anhaltende Führungsrolle von Figment bei der Gestaltung von Vorschriften, die die institutionelle Einführung von Kryptowährungen erleichtern.

Da das institutionelle Interesse am Protokoll-Staking weiter zunimmt, bekräftigt die Mitgliedschaft von Figment in der Blockchain Association sein Engagement, mit politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um insbesondere klare Richtlinien für das Staking-Ökosystem festzulegen.

Diese Zusammenarbeit erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Branche nach regulatorischer Klarheit sucht, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Protokoll-Staking bei börsengehandelten Produkten.

„Wir freuen uns, Figment als Mitglied der Blockchain Association begrüßen zu dürfen. Da die USA in eine neue Ära für digitale Vermögenswerte eintreten, wird es von entscheidender Bedeutung sein, regulatorische Klarheit in Bezug auf das Staking zu schaffen. Wir freuen uns darauf, dass das Figment-Team seine Expertise in diese politischen Gespräche in Washington einbringt“, erklärt Kristin Smith, CEO der Blockchain Association.