DeFi ist zurück: Metriken schießen in die Höhe und RPC-Knotenanbieter bewältigen Traffic-Herausforderungen

Der rasche Anstieg der Aktivitäten im Kryptowährungssegment könnte den Markt überhitzen. Es könnte auch unerwarteten Druck auf die Web3-Infrastruktur ausüben. Im Dezember 2023 begannen Blockchain-as-a-Service-Teams mit der Anpassung ihrer Angebote, um dApps bei der Bewältigung des erhöhten Datenverkehrs zu unterstützen.

DeFis sind wieder im Geschäft: TVL stieg in zwei Monaten um 50 %, Solana und Cardano führen den Anstieg an

Im Oktober-Dezember 2023 beeindruckte das globale Ökosystem der dezentralen Finanzen (DeFis) Händler mit einem massiven Comeback. Einige kritische Kennzahlen der DeFi-Szene zielen auf das Niveau vor dem FTX-Einbruch ab.





Zunächst einmal stieg der aggregierte Total Value Locked (TVL) über alle Mainstream-Smart-Contracts-Plattformen – Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana, Cardano, Optimism, Arbitrum usw. – in weniger als zwei Monaten um 50 % an. Mitte Oktober versuchte diese Kennzahl, 40 Milliarden US-Dollar zu erobern. Zwei Monate später erreichte es laut DefiLlama -Daten fast 60 Milliarden US-Dollar.





Die leistungsstarke Smart-Contracts-Plattform Solana (SOL) scheint am meisten zu profitieren: Ihr TVL stieg inmitten der Euphorie über bevorstehende mögliche rückwirkende Airdrops des Protokolls um satte 153 %.





Auslöser der Aufregung war der Airdrop des Lido-Konkurrenten Jito (JTO), der unerwartet vierstellige Boni an die Teilnehmer verteilte.

Die Cardano-Blockchain verzeichnete im entsprechenden Zeitraum einen TVL-Anstieg von 186 %: Einleger sicherten über 520 Millionen US-Dollar in ihren dApps, was einen Rekordwert für die gesamte Geschichte von Cardano als programmierbare Blockchain darstellt.





Die größte DeFi-Plattform, Ethereum, übertrifft das Segment mit einem Anstieg des TVL um 57 % leicht. Seine größten DeFis, Lido, Maker, Aave und Uniswap, verzeichneten von November bis Dezember einen zweistelligen TVL-Anstieg.





Einfach ausgedrückt lässt sich das nicht durch einen Zufall oder einen „Dead-Cat-Bounce“ erklären: Der bullische DeFi-Markt gewinnt an Fahrt. Alle Akteure im Krypto-Segment – Händler, Investoren, Infrastrukturanbieter – sollten darauf vorbereitet sein, das Maximum an Chancen zu nutzen, die sich daraus ergeben.

Stresstests für die Zuverlässigkeit der RPC-Endpunkte

Typischerweise gehen solche Ereignisse mit Überlastungsproblemen der Infrastruktur einher. Im bullischen Markt 2020–2021 gingen zentralisierte Krypto-Börsen – sogar Tier-1-Plattformen wie Coinbase, Kraken und Binance – offline, als der Bitcoin-Preis über entscheidende Niveaus – 10.000 $, 15.000 $ usw. – stieg.





Selbst vollständig dezentrale Dienste haben mit zunehmendem Datenverkehr zu kämpfen. Inmitten des DeFi-Booms im Jahr 2020 funktionierten Ethereum-basierte Apps viel langsamer als üblich, ganz zu schweigen von der Konvertierung, die 10 bis 50 US-Dollar kostete.





Während der anhaltenden Markterholung stieg die Bestätigungszeit für Bitcoin-Transaktionen um 70–100 %, wie aus Daten von Blockchain.com hervorgeht.





RPC-Endpunkte (Remote Procedure Call), „Einstiegspunkte“ für mit der Blockchain verbundene dApps, stehen in solchen Zeiten unter Druck. Im Januar 2023, inmitten des Zusammenbruchs des Kryptowährungsmarktes, gingen alle öffentlichen RPC-Endpunkte der Solana Foundation offline.





Benutzer waren gezwungen, zu privaten RPC-Knotenanbietern zu migrieren, d. h. zu Diensten, die selbst RPC-Knoten (eigentlich Blockchain-Vollknoten) ausführen, und dApps über die API mit ihnen zu verbinden.





Der Punkt ist, dass die Stabilität und Leistung von RPC-Endpunkten für die Funktionalität von DeFis von entscheidender Bedeutung sind. Phasen der Markteuphorie verstärken diese Abhängigkeit nur noch.

Aufhebung der Ratenbegrenzungsbarrieren bei gemeinsam genutzter Infrastruktur: Fall eines privaten RPC-Knotenanbieters

Die Erhöhung der Zugänglichkeitsgrenzen für dezentrale Anwendungen, die eine gemeinsam genutzte Infrastruktur nutzen, ist eine der Möglichkeiten, mit denen RPC-Knotenanbieter ihren Kunden bei der Bewältigung des erhöhten Datenverkehrs helfen können. Bei Premium-Dienstpaketen garantieren alle Anbieter das bestmögliche Ratenlimit (Anzahl der Anfragen, die pro Sekunde verarbeitet werden können), aber solche Optionen können für dApps im Frühstadium recht kostspielig sein.





Aus diesem Grund erhöhen erstklassige RPC-Knotenanbieter die Ratengrenzen für Tarife mit begrenztem Durchsatz. Beispielsweise hat GetBlock , einer der beliebtesten und innovativsten Web3-Infrastrukturanbieter im DeFi-Bereich, sein Ratenlimit für gemeinsam genutzte Knoten von 60 auf 200 Anfragen pro Sekunde erhöht, also um über 230 %.





Was bedeutet das eigentlich für dApps? Mit dem „RPS-Boost“ können sie ohne Verzögerung 230 % mehr Anfragen an Blockchains senden. Nehmen wir an, die Infrastruktur wird nicht einmal einen dreifachen Anstieg des Datenverkehrs bemerken, wenn sie sich wie zuvor verhält und den gleichen Preis pro Anfrage zahlt.





Um zu verhindern, dass die Endpunkte von Spammern angegriffen werden, führt GetBlock dieses Angebot nur für kostenpflichtige Shared-Node-Pläne ein. Benutzer eines kostenlosen Plans mit 40.000 Anfragen pro 24 Stunden können ihre Dashboards aktualisieren.





Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, erhöht GetBlock außerdem die Ratenlimits nur für diejenigen Benutzer, die auf API-Tokens umgestiegen sind, ein neues Autorisierungsmodell. Neukunden erhalten diese Token automatisch, während bestehende Kunden aufgefordert werden, sie auf ihren Konten einzufordern.





Internen Untersuchungen zufolge wird GetBlock mit der Aktivierung dieses Angebots zum ressourceneffizientesten Anbieter, wenn es um Shared Nodes mit einer Bandbreite von 200 Anfragen pro Sekunde geht.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Initiative zur Erhöhung der Ratenlimits eine sinnvolle Möglichkeit zu sein scheint, dApps dabei zu helfen, die Einbindung neuer Benutzer im vierten Quartal 2023 anzukurbeln.