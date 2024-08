Darum ist die Klage von Consensys gegen die SEC zum Scheitern verurteilt

EINES der bekanntesten Unternehmen im Kryptobereich hat kürzlich Schockwellen durch die Branche geschickt, als es ankündigte, die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zu verklagen.





Am 25. April warf der Krypto-Riese Consensys der SEC in einer bitter formulierten Klage vor einem Bundesgericht in Texas „regulatorische Übergriffe“ vor, um die 380 Milliarden Dollar schwere Kryptowährung Ether (allgemein als ETH bezeichnet) in den Griff zu bekommen. Die Klage basiert auf der Begründung, dass „ETH keine der Eigenschaften eines Wertpapiers aufweist“.





Consensys liegt falsch und diese Klage ist zum Scheitern verurteilt. Die Gründe dafür reichen fast zehn Jahre zurück, bis zur Gründung von Ethereum. Aber um sie zu verstehen, müssen wir zunächst etwas Kontext darüber haben, was Consensys genau tut.





Consensys ist ein wichtiger Unterstützer der Ethereum-Blockchain; ein „Layer 1“-Blockchain-Ledger wie Bitcoin, auf dem jedoch andere Protokolle und Anwendungen erstellt werden können. Ethereum-Benutzer führen Transaktionen im Netzwerk mithilfe von ETH durch, das als Zahlungsmittel dient, das Benutzer des Netzwerks an die Personen auf der ganzen Welt leisten, die es betreiben (die sogenannten „Miner“ – mehr dazu in Kürze).





Consensys hat wesentlich zur Back-End-Infrastruktur von Ethereum beigetragen und viele kleinere Projekte innerhalb des Ökosystems finanziert. Am bekanntesten ist das Unternehmen jedoch als Entwickler von MetaMask, der mit Abstand beliebtesten Wallet in der Kryptobranche, mit rund 30 Millionen aktiven Nutzern pro Monat (Stand: Februar dieses Jahres).





Der Beitrag des Unternehmens zum Ethereum-Ökosystem und die enorme Akzeptanz seiner Produkte haben Consensys zu einem Giganten in der Kryptowelt gemacht. Im November 2021 sammelte es 200 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 3,2 Milliarden US-Dollar ein. Im März 2022 sammelte es weitere 450 Millionen US-Dollar ein; dieses Mal bei einer Bewertung von 7 Milliarden US-Dollar.





Der Erfolg von Consensys ist untrennbar mit dem Erfolg des von ihm unterstützten Ethereum-Netzwerks verbunden. Dieses ist jedoch seit seiner Gründung aufgrund seines Tokens ETH in Kontroversen verstrickt und von regulatorischer Kontrolle geplagt. Insbesondere die Art und Weise, wie ETH erstmals auf den Markt gebracht wurde.





ETH wurde vor fast zehn Jahren, im Juli 2014, im Rahmen eines als Initial Coin Offering (ICO) bekannten Prozesses eingeführt; im Wesentlichen die Version eines Börsengangs in der Kryptoindustrie, bei dem Token zunächst an die Öffentlichkeit verkauft werden. In ihrer Blütezeit waren ICOs enorm beliebt, wobei die Beteiligung daran 2016-17 ihren Höhepunkt erreichte; eine Zeit, die in der Branche heute als „ICO-Ära“ bezeichnet wird.





Die Begeisterung über diese Verkäufe war so groß, dass ein Token, EOS, durch ein einjähriges ICO fast 4,1 Milliarden US-Dollar einbrachte; mehr als die drei größten Kapitalerhöhungen in diesem Jahr – Uber, Epic Games und Juul – zusammen.





Da so viel Geld in ICOs floss, erregten sie bald die Aufmerksamkeit und den Zorn der Regulierungsbehörden. Die SEC veröffentlichte im Juli 2017 einen Untersuchungsbericht, in dem es hieß, dass „Angebote und Verkäufe digitaler Vermögenswerte durch ‚virtuelle‘ Organisationen den Anforderungen der Bundeswertpapiergesetze unterliegen.“





Kryptowährungen, so entschied die Behörde, seien Wertpapiere und müssten als solche reguliert werden. Nach Erlass dieses Dekrets begannen die Regulierungsbehörden damit, ICOs, die nicht dem Wertpapierrecht entsprachen, vehement zu verfolgen und strafrechtlich zu verfolgen. Und das waren, wenig überraschend, so ziemlich alle. Dies führte zu einem abrupten Ende der ICO-Manie, da die Token-Verkäufe praktisch über Nacht versiegten.





Während die SEC jedoch wild entschlossen war, neue ICOs mit aller Härte zu bestrafen, erhielten alle Token, die vor dem Bericht vom Juli 2017 eingeführt wurden, praktisch freie Hand. Keiner dieser Token-Emittenten wurde strafrechtlich verfolgt, da ihre Verkäufe vor der Verabschiedung des Dekrets durchgeführt wurden, wonach ICOs unter die Wertpapiergesetze fallen.





ETH hatte Glück im Unglück; wäre es nach dem Bericht auf den Markt gekommen, wären seine Entwickler strafrechtlich verfolgt worden. Bei der Aufsichtsbehörde wurden keine Registrierungen für den Verkauf eingereicht, was bedeutet, dass das ICO nicht den Wertpapiergesetzen der SEC entsprach. Obwohl ETH nicht aktiv wegen Wertpapierverstößen verfolgt wurde, beschloss die Behörde, sowohl das Netzwerk, dessen Popularität rasant anstieg, als auch die Münze, deren Preis rasant anstieg, fest im Auge zu behalten.





Während in den darauffolgenden etwa fünf Jahren weiterhin darüber diskutiert wurde, ob die SEC tatsächlich gegen ETH vorgehen sollte, konzentrierten sich die Regulierungsbehörden in erster Linie darauf, den vielen Betrügereien und Schwindeleien in diesem Bereich Einhalt zu gebieten.





All dies sollte sich jedoch im Jahr 2022 ändern, als Ethereum eine große Änderung an der Art und Weise vornahm, wie das Netzwerk betrieben wird.





Die Details dieser Änderung sind eher technischer Natur, aber im Wesentlichen führte Ethereum ein System namens „Proof-of-Stake“ ein, bei dem das Netzwerk so funktioniert, dass die oben genannten Miner ihre ETH sperren (oder „staking“) und im Gegenzug Zahlungen von den Benutzern des Netzwerks erhalten.





Dies mag sich zwar wie ein harmloses technisches Update anhören, das nur für eine Handvoll Kellerbewohner verständlich und interessant ist, doch die Umstellung auf Proof-of-Stake änderte für Ethereum alles. Das Netzwerk war nun fest im Visier der SEC. Und die Aufsichtsbehörde, die schon lange über die schiere Zahl der Betrügereien in der Kryptosphäre verärgert war, hatte die perfekte Ausrede, um gegen das Netzwerk vorzugehen, das ihrer Ansicht nach wesentlich zur Ermöglichung so vieler betrügerischer Aktivitäten beitrug.





Denn für die SEC stellt Staking einen Anlagevertrag dar und fällt eindeutig in den Bereich des Wertpapierrechts.





Investitionsverträge werden als solche eingestuft, wenn sie den „Howey-Test“ bestehen. Der Howey-Test wurde 1946 in einem wegweisenden Fall vom Obersten Gerichtshof der USA entwickelt und besagt, dass ein Investitionsvertrag „ein Vertrag, eine Transaktion oder ein Plan ist, bei dem eine Person ihr Geld in ein gemeinsames Unternehmen investiert und Gewinne ausschließlich durch die Bemühungen des Veranstalters oder einer dritten Partei erwartet.“





Bei Staking-Vereinbarungen tragen einzelne Investoren Kryptowährungen zu Staking-Pools bei und erwarten dabei eine Belohnung. Dabei verlassen sie sich auf die Bemühungen und die Arbeit des Teams, das die Staking-Plattform verwaltet und betreibt. Ein Gericht, das den Howey-Test anwendet, würde daher feststellen, dass Staking tatsächlich einen Anlagevertrag darstellt und daher unter das Wertpapierrecht fällt.





Seit Ethereum auf Proof-of-Stake umgestiegen ist, geht die SEC energisch und rücksichtslos gegen das Netzwerk und die Unternehmen innerhalb seines Ökosystems vor und hat eine Flut von Regulierungsmaßnahmen gegen viele der großen Akteure in diesem Bereich ausgelöst. In seiner Klageschrift bezeichnet Consensys den Leiter der Behörde, Gary Gensler, sogar als „den kämpferischen SEC-Vorsitzenden“.





Und tatsächlich wird ein aufmerksamer Leser im 68. Absatz derselben Klage entdecken, dass Consensys selbst kürzlich eine Wells Notice der SEC zugestellt bekam; ein Schreiben, das Firmen über bevorstehende rechtliche Schritte aufgrund der Ergebnisse einer von der Behörde durchgeführten Untersuchung informiert.





Es stellt sich also heraus, dass Consensys vor Einreichung seiner Klage einer unmittelbar bevorstehenden Strafverfolgung entgegensah. Die SEC begründete dies unter anderem damit, dass die von Consensys entwickelte MetaMask-Wallet Staking-Dienste innerhalb ihres Produkts anbietet.





Wenn man all dies berücksichtigt, ergibt sich ein ganz anderes Bild rund um die Entscheidung von Consensys, die SEC zu verklagen, und die Klage sieht nun sehr nach einem Präventivschlag aus. Da das Unternehmen wusste, dass eine Strafverfolgung unmittelbar bevorstand, beschloss es, in die Offensive zu gehen und die SEC zu verklagen, bevor die SEC es verklagte. Das Problem ist jedoch, dass Consensys praktisch keine Chance hat, zu gewinnen.





Was auch immer Consensys behaupten mag, ETH trägt alle Kennzeichen eines Wertpapiers. Nicht nur wegen des Staking-Mechanismus, der für die Funktionsweise des Netzwerks von zentraler Bedeutung ist, sondern auch, weil der Token über ein ICO ausgegeben wurde; ein Prozess, der laut SEC unter das Wertpapierrecht fällt. ETH hatte einfach Glück und wurde verschont, weil sein ICO zufällig vor der Erklärung stattfand. Es war ein gutes Timing, das eine Strafverfolgung verhinderte, und sonst nichts.





Und obwohl die SEC den Token nicht wegen der Art und Weise seiner Markteinführung verfolgen kann, hat ihr die Einbindung des Staking als zentrales Merkmal des Netzwerks alle Munition in die Hand gegeben, die sie braucht, um rechtliche Schritte einzuleiten und ETH aus einem anderen Blickwinkel zu Fall zu bringen.





Und abgesehen von der schieren Beweislast, die gegen Consensys spricht, muss sich das Unternehmen auch mit der Erfolgsbilanz der SEC bei der Verfolgung von Krypto-Unternehmen auseinandersetzen. Auf der Website der SEC sind 238 Klagen aufgeführt, die die Behörde gegen Krypto-Unternehmen eingereicht hat, und bisher hat sie noch nie einen Fall verloren, bei dem es um nicht registrierte Wertpapiere ging.





Ripple, ein weiteres Kryptowährungsunternehmen, dessen Token XRP laut SEC ein Wertpapier war , machte im Juli letzten Jahres viel Aufhebens um einen angeblichen Gerichtssieg. Dies ist jedoch irreführend; XRP wurde nicht als Wertpapier angesehen, wenn es der Öffentlichkeit im Sekundärverkauf an Börsen angeboten wurde, aber das Gericht befand, dass es sehr wohl ein Wertpapier ist, wenn es an Hedgefonds und andere Institutionen verkauft wird. Auf den ersten Blick war es ein Teilsieg für Ripple und sicherlich kein Verlust für die SEC.





Vor diesem Hintergrund kann die Entscheidung von Consensys, die SEC wegen ihrer angeblichen Hexenjagd auf das Ethereum-Ökosystem zu verklagen, am besten als eine Art letzte Chance betrachtet werden. Das Unternehmen wusste, dass es strafrechtlich verfolgt werden würde, und zwar wahrscheinlich sehr bald. Daher beschloss es, das Risiko einzugehen und die SEC in einer anderen Angelegenheit vor Gericht zu bringen. Vielleicht war es ein Versuch, die Aufmerksamkeit von sich selbst auf die rechtlichen Unsicherheiten rund um Ethereum und seinen Token zu lenken.





Auf diese Weise wird auch die Lösung einer der größten offenen Fragen im Kryptobereich beschleunigt, die seit langem über der Branche schwebt: ob ETH offiziell und rechtlich ein Wertpapier ist oder nicht.





Angesichts dieser astronomisch unwahrscheinlichen Siegchancen scheint Consensys das Beste zu sein, was es erreichen kann, wenn es den Gerichtsprozess so lange wie möglich hinauszögert. Die Firma verfügt über enorme finanzielle Ressourcen und kann es sich leisten, Legionen der besten Anwälte der Branche einzustellen. Auf diese Weise wird sie die Party noch ein wenig länger am Laufen halten können. Aber früher oder später wird das Gericht unweigerlich zu einer Entscheidung kommen. Und wenn das passiert, ist es für ETH und Consensys vorbei.