BlockDAG Miner Madness: 3.000+ verkauft! Shiba Inu kämpft, während SpongeV2 auf die Liste geht

Die langfristige Vorhersage von Shiba Inu ist aufgrund neuer Vorverkäufe schwierig. Der Vorverkauf von BlockDAG und SpongeV2 ist auf dem Kryptomarkt im Trend. Während der Vorverkauf von SpongeV2 schnell voranschreitet, ist der Vorverkauf von BlockDAG-Münzen auf einem Aufwärtstrend.





BlockDAG leistet viel auf dem Kryptomarkt und hat über 2,2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Nicht nur das, es hat auch eine ganze Menge Miner verkauft und es werden immer noch mehr.

Shiba Inu: Immer noch eine würdige Meme-Münze?

Handelsanalysten beobachten die langfristige Prognose von Shiba Inu und versuchen herauszufinden, ob es als größte Meme-Münze auf dem zweiten Platz bleiben wird. Shiba Inu hat in den letzten Tagen gute Ergebnisse gezeigt, während es versucht, seine Position auf dem Kryptomarkt zu behaupten.





Shiba Inu hat einen starken Einfluss auf seine Eigenschaften und Vorteile. Aus diesem Grund liegt es auf dem Markt so im Trend. Es läuft in einem dezentralen Netzwerk, was bedeutet, dass es von niemandem kontrolliert wird. Shiba Inu war auch an der Erstellung verschiedener Token und Projekte beteiligt. Es werden Token wie SHIB, LEASH und Bone eingeführt.

SpongeV2: Ziel ist eine große Handelsplattform

Der SpongeV2-Vorverkauf hat bei der Benutzerakzeptanz zugenommen. Anleger sind wahrscheinlich eher daran interessiert, das DeFi-System kennenzulernen. Darüber hinaus strebt SpongeV2 die Zusammenarbeit mit anderen Projekten und Handelsplattformen an. Dies kann dem Vorverkauf von SpongeV2 mehr positive Stimmung verleihen. Der native Token von SpongeV2 hat ein erhebliches Marktwachstum verzeichnet. Es ist gelungen, die Preise stabil zu halten.





SpongeV2 hat es geschafft, die Aufmerksamkeit der Anleger durch die Bereitstellung angemessener Renditen zu erregen. Anleger haben die Möglichkeit, durch die Teilnahme an verschiedenen Optionen Geld zu verdienen. Sie können Geld verdienen, indem sie Einsätze tätigen, Liquidität bereitstellen oder Landwirtschaft betreiben. Diese Möglichkeiten machen SpongeV2 für einige Investoren auf dem Kryptomarkt attraktiv.





BlockDAG: Das nächste Mining-Kraftpaket!

BlockDAG ist in den Bullenmarkt eingestiegen und macht im Kryptobereich große Fortschritte. Seine Münzen sind sehr gefragt und ziehen die Aufmerksamkeit prominenter Krypto-Investoren auf sich. Mit einer beeindruckenden Mittelbeschaffung von über 2,2 Millionen US-Dollar und anhaltender Dynamik befindet sich BlockDAG auf einem exponentiellen Wachstumspfad. Da sich Batch 2 der Fertigstellung nähert, steigt die Vorfreude auf den bevorstehenden Start von Batch 3.





Darüber hinaus verkauft BlockDAG Münzen nicht nur schnell, sondern produziert sie auch mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit. Der Verkauf von über 3000 Minern unterstreicht diesen Trend, und es gibt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Das Engagement von BlockDAG für eine robuste Mining-Infrastruktur unterstreicht sein Vertrauen in den Mining-Sektor.

BlockDAG bietet eine breite Palette von Minern von X1 bis X100 und bietet Anlegern verschiedene Optionen. Jeder Miner, einschließlich X1, X10, X30 und X100, bietet unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten, die von 20 bis 2000 Münzen pro Tag reichen. Krypto-Mining stellt eine attraktive Möglichkeit zur passiven Einkommensgenerierung dar, und BlockDAG erleichtert dies durch seine vielseitigen Mining-Optionen.





Letzte Gedanken

Es wird erwartet, dass die langfristige Shiba-Inu-Prognose ein Ende findet, sobald neue Vorverkaufsmünzen auftauchen. Es ist besser, die Strategie zu ändern, wenn Sie nach Top-Kryptos suchen, die Sie im März 2024 kaufen können . BlockDAG und SpongeV2 sind die stärksten und engsten Konkurrenten. Während SpongeV2 ordentliche Fortschritte macht, strahlt BlockDAG viel besser. BlockDAG hat mit seinen verschiedenen Mining-Rigs große Aufmerksamkeit bei Investoren auf sich gezogen. Es hat bereits eine enorme Summe von über 2,2 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit dem Ziel, 600 Millionen US-Dollar zu erreichen. Es wird für Krypto-Investoren im Jahr 2024 zur ersten Wahl für Investitionen.









