Bereit für Innovationen? Entdecken Sie Apple Vision Pro Apps für Manager und Analysten

Seit der WWDC2023 wollte ich unbedingt das Apple Vision Pro ausprobieren und sein ganzes Potenzial für meine üblichen Aufgaben sehen. Apple hat gezeigt, wie diese Technologie unsere Arbeitsplätze revolutionieren und unsere Herangehensweise an Aufgaben und Kreativität neu definieren kann. Besonders faszinierten mich die Auswirkungen auf das IT-Management und das Systemdesign.





Derzeit verlassen wir uns auf eine Vielzahl von Tools, um unsere Ideen zu erstellen, zu entwerfen und zu präsentieren. Aber was wäre, wenn wir diese Aufgaben täglich in einem 3D-Raum ausführen könnten? Ich glaube, Apple könnte die Antwort haben.





Vor kurzem hatte ich endlich die Gelegenheit, verfügbare Apps für Präsentationen, Mind Mapping, Zeichnen und Design auszuprobieren. Ich bin hier, um meine Eindrücke und Gedanken zu teilen.

Präsentationen: Key Note und Microsoft PowerPoint

Bereits jetzt finden Sie zwei der beliebtesten für Vision Pro angepassten Lösungen: Key Note und Microsoft PowerPoint. Es fällt mir schwer, zwischen ihnen zu wählen, und ich glaube nicht, dass ich es tun muss. Beide Produkte sind großartig und eröffnen neue Möglichkeiten. Ich denke, jeder kann bei seinem Lieblings- oder vertrauten Produkt bleiben, ohne sich Gedanken über Qualität und Reaktionsfähigkeit machen zu müssen.

Schnittstelle

Sowohl für KeyNote als auch für Microsoft PowerPoint wurden an der Benutzeroberfläche keine wesentlichen Änderungen vorgenommen; Vielmehr wurde es verfeinert, um die Augenkontrolle zu ermöglichen. Auch wenn es einige Zeit gedauert hat, bis ich einige Aktionen verstanden habe, fühlt sich die Benutzeroberfläche insgesamt intuitiv und benutzerfreundlich an. Ich habe es sowohl mit als auch ohne Umgebung genossen, aber Ersteres ist für mich vorzuziehen, da ich mich so ohne Ablenkungen auf meine Arbeit konzentrieren kann.













Killerfunktionen

Für KeyNote sind Probenumgebungen definitiv ein Killer-Feature! Es funktioniert hervorragend und Sie können sich wie in einem Konferenzraum oder einem Theater fühlen. Sie können Ihre Folien zum Üben ansehen und die Ansicht auswählen: mit oder ohne Notizen, die nächste Folie anzeigen oder nicht und so weiter. Leider gibt es keine Personensimulationen. Ich nehme an, dass es in Zukunft möglicherweise Apple-Personas geben wird.

































Für PowerPoint gibt es Informationen aus dem Microsoft-Blog :

Hinterlassen Sie mit PowerPoint einen bleibenden Eindruck mit leistungsstarken und anpassbaren Folien und Präsentationen, die Sie von der Masse abheben. Die immersive Umgebung von Apple Vision Pro ermöglicht es Ihnen, Ihre Präsentation so zu üben, als ob Sie sie vor einem Publikum halten würden.





Tatsächlich können Sie mit jeder App in der Vision Pro-Umgebung arbeiten (nicht nur mit PowerPoint), also mit Wald, Mond, Himmel usw. Allerdings sind vor allem Proberäume mit Konferenzraum oder Theater ein KeyNote-Feature, das Sie in PowerPoint zumindest vorerst nicht nutzen können. Natürlich können Sie Ihre Präsentation in jeder Standardumgebung üben, aber das ist nicht das gleiche Erlebnis.









Nachteile

Der größte Nachteil, auf den ich bei der Arbeit mit Präsentationen über Vision Pro gestoßen bin, ist die virtuelle Tastatur.









Als jemand, der häufig detaillierte Präsentationen mit Zahlen und Text erstellt, kann es eine Herausforderung sein, diese Elemente direkt in Vision Pro zu verfassen. Die Reaktionsfähigkeit der virtuellen Tastatur ist unzureichend, was zu langsamerem Tippen und mehr Fehlern führt. Im Moment würde ich mich dafür entscheiden, entweder eine physische Tastatur anzuschließen oder meinen Laptop als Grundlage für Präsentationen zu verwenden – Apple Vision Pro ermöglicht mir das.





Außerdem würde ich sagen, dass es mir lange Zeit schwer fiel, in Vision Pro mit Text- und Zahlenblöcken zu arbeiten. Es ist zu umständlich für mich und ich kann mich nicht so entspannen wie beim Anschauen eines Films. Ich muss sitzen, tippen und nachdenken, während ich ein schweres Ding auf meinem Kopf trage. Das ist für mich nicht so angenehm, aber das ist ein ganz spezifisches Problem.

Das Urteil

Keynote und PowerPoint auf Vision Pro eignen sich perfekt, um letzte Anpassungen vorzunehmen und Ihre Präsentation zu üben. Sie können in die Umgebung eintauchen und sich auf Ihre Arbeit konzentrieren. Sie können den Bildschirm erheblich vergrößern, sodass Sie alle Ihre Notizen und Folien problemlos anzeigen können.





Das Verschieben von Folien und Blöcken, das Ändern von Bildern und das Hinterlassen von Notizen ist alles mühelos möglich. Diese Erfahrung ist viel besser als die Arbeit nur mit einem Laptop.





Obwohl die virtuelle Tastatur zu den besten auf dem Markt gehört, ist sie leider noch nicht perfekt. Daher kann es schwierig sein, mit Vision Pro eine komplette Präsentation von Grund auf zu erstellen. Die Verbindung mit einem Laptop funktioniert jedoch problemlos, sodass dies weiterhin möglich ist.

Ich werde Vision Pro für die letzten Vorbereitungen und zum Üben meiner Präsentationen verwenden und würde es auf jeden Fall empfehlen, es einmal auszuprobieren.





Zeichnen und Entwerfen: FreeForm, Figma, Miro

Dieser Abschnitt hat mich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Obwohl FreeForm eine angemessene Leistung erbringt, ist seine Funktionalität recht eingeschränkt. Miro und Figma bieten ein breiteres Spektrum an Funktionen, aber leider ist keine davon für Vision Pro angepasst (Miro ist als iPad-Version verfügbar und Figma ist in Safari und in einer Wrapper-Anwendung verfügbar), sodass die Reaktionsfähigkeit gering ist.

Killerfunktionen

FreeForm ist eine Standard-App von Apple, die auf iPhone, MacBook und iPad verfügbar ist. Als Apple-Anwendung funktioniert es reibungslos. Gesten werden sofort erkannt. Mir gefiel besonders die Möglichkeit, es in die Nähe zu bringen und auf eine Weise zu verwenden, die an ein iPad erinnert, bei dem man mit dem Finger statt mit Gesten zeichnen kann. Die erste Erfahrung, das Papier mit meinem Gehirn zu fühlen, war wirklich verblüffend.









Es gibt eine Bibliothek mit verschiedenen Elementen, daher sehe ich sie als ein spezifisches Werkzeug zum Entwerfen und nicht nur zum Zeichnen, aber im Moment ist es eher eine Vision der Zukunft.









Figma und Miro verfügen über alle leistungsstarken Funktionen, jedoch nur als nicht angepasste Apps.









Nachteile

Leider bietet FreeForm derzeit nur einen eingeschränkten Funktionsumfang. Ob weitere Features eingeführt werden, bleibt ungewiss. Derzeit scheint es nur für grundlegende Zeichenaufgaben geeignet zu sein. Auch wenn die Gesten gut erkannt werden, ist es immer noch schwierig, schnell etwas zu entwerfen. Es hat zu viel Zeit und Geduld gekostet, dieses einfache Schema zu zeichnen:









Figma und Miro und andere Apps stoßen bei der Anpassung an die Vision Pro-Benutzeroberfläche auf Herausforderungen. Ein häufiges Problem ist die Schwierigkeit bei der Verarbeitung von Gesten, was eine reibungslose Nutzung erschwert. Beispielsweise kann die Auswahl eines Objekts dazu führen, dass die gesamte Leinwand unbeabsichtigt verschoben wird, was zu Ineffizienzen in den Arbeitsabläufen führt. Oder Sie haben Probleme mit der Objekterfassung. Diese Herausforderungen stellen erhebliche Hindernisse für die Produktivität dar und machen die Verwendung dieser Apps auf Vision Pro unangenehm.

Das Urteil

Ich erkenne das Potenzial dieser Technologie. Durch die Kombination der Stärken der Apps könnten erstaunliche Tools entstehen. Ich glaube, dass der Einsatz von Vision Pro zum Zeichnen und Entwerfen das Potenzial hat, den gesamten Prozess zu revolutionieren. Die Flexibilität, im Stehen, Sitzen oder bei Verwendung des Bildschirms als iPad zu entwerfen, ist wirklich bemerkenswert!





Allerdings müssen wir Geduld haben und den Apps die nötige Zeit geben, ihre Funktionalitäten weiter zu verfeinern und zu erweitern. Ich warte gespannt auf die Gelegenheit, diese Fortschritte aus erster Hand zu sehen und zu erleben.

Mind Mapping: Miro und Mind Note

Wie ich bereits erwähnt habe, sind viele bekannte Apps wie Miro und andere nicht für Vision Pro optimiert. Sie können zwar über einen Webbrowser oder die iPad-Versionen darauf zugreifen, das ist jedoch nicht so bequem. Wenn es um Vision Pro-spezifische Apps geht, ist Mind Note eine bemerkenswerte Erwähnung. Die Benutzeroberfläche ist mir durch ihre Ästhetik aufgefallen, auch wenn nicht alles einwandfrei funktioniert.

Killerfunktionen

Ein herausragendes Merkmal von Mind Note ist die flüssige Bewegung der Knoten, die das Arbeiten mit Mind Maps äußerst komfortabel macht. Während Miro diese Funktion ebenfalls bietet, erweitert Mind Note auf Vision Pro sie durch seine reibungslose Leistung und Anpassungsfähigkeit. Vision Pro scheint die effizienteste Art zu sein, mit einer Mindmap zu arbeiten, sodass Sie sich wie ein Held fühlen, der etwas in einem Film erschafft.





Das Bearbeiten von Knoten, das Wechseln zwischen ihnen, das Gruppieren und Aufheben der Gruppierung sowie das Hinzufügen neuer Knoten erfolgen mühelos mithilfe von Gesten, viel schneller als auf einem Laptop oder iPad.













Darüber hinaus ermöglicht die Erweiterung der Anzeige, um die gesamte Karte anzuzeigen, ohne sie physisch durch einfaches Drehen des Kopfes zu bewegen, eine umfassende Ansicht und erfüllt damit den Hauptzweck des Mind Mapping. Diese Herangehensweise an die Schöpfung fand bei mir großen Anklang.









Sogar das Drucken ist hier ein nahtloser Prozess. Das Drucken umfangreicher Textblöcke innerhalb der Mindmap ist nicht erforderlich, daher ist die virtuelle Tastatur mehr als ausreichend.









Nachteile

Allerdings gibt es einige Grundfunktionalitäten, die noch vollständig angepasst bzw. vervollständigt werden müssen. Ein bemerkenswerter Nachteil ist aus meiner Sicht das Fehlen der Pinch-to-Zoom-Funktion (sowohl in Miro als auch in Mind Note). Diese Funktion scheint wesentlich zu sein, und ihr Fehlen ist etwas enttäuschend; Ich hoffe, dass die Macher sich in naher Zukunft damit befassen.









Darüber hinaus sind mit Mind Note Kosten verbunden, und ohne Mind Note ist die Funktionalität erheblich eingeschränkt, sodass die App eher ein optischer Leckerbissen als ein praktisches Werkzeug ist.

Das Urteil

Meiner Meinung nach ist Vision Pro ein ideales Tool für Mindmapping. Es bietet Fokus, eine ganzheitliche Sicht und mühelose Knotenmanipulation und bietet optimale Voraussetzungen für kreatives und effektives Mind Mapping. Die Verwendung von Vision Pro übertrifft die Erfahrung der Verwendung einer herkömmlichen Papier- oder Browserversion. Trotz bestehender Nachteile ist Vision Pro eine vielversprechende Wahl für Mindmapping-Enthusiasten.

Abschluss

Vision Pro ist ein leistungsstarkes Tool zum Erstellen, Entwerfen und Präsentieren von Ideen. Dadurch können wir unsere aktuellen Tools erweitern und haben so mehr Platz und Möglichkeiten. Da Vision Pro gerade erst auf den Markt gekommen ist, gibt es im App Store leider keine große Auswahl an Apps und einige Apps sind in ihrer Funktionalität eingeschränkt. Allerdings ist die Geschwindigkeit, mit der neue Apps erscheinen und bestehende verbessert werden, unglaublich.





Ich bin mir also sicher, dass wir in naher Zukunft zahlreiche Updates sehen werden. Teilen Sie mir Ihre Meinung in den Kommentaren mit!