Ancient8 sichert sich Optimism Grant, um Entwickler zu unterstützen und Onchain-Gaming zu transformieren

Ancient8 hat eine großzügige Förderung aus dem Governance Fund von Optimism erhalten, ein wichtiger Schritt vorwärts bei ihrer Mission, die Zukunft des Web3-Gamings zu gestalten. Als stolzes Mitglied der Superchain ist Ancient8 bestrebt, in die Beschleunigungsphase des Aufbaus eines soliden, innovativen Ökosystems aus Entwicklern, Spielern und Kreativen einzutreten und dabei die von der Superchain gebotene Interoperabilität zu nutzen.





Diese Zusammenarbeit mit Optimism unterstreicht ihr gemeinsames Ziel, skalierbare, dezentrale und benutzerfreundliche Lösungen zu schaffen. Mit der Ancient8 Layer2-Kette, die stolz auf der Superchain aufgebaut ist, sind sie vollständig in die Infrastruktur von Optimism integriert und gut positioniert, um dessen leistungsstarkes Ökosystem zu nutzen. https://www.youtube.com/embed/_2p5cw5TPD4





Wofür der Zuschuss verwendet wird

Der Optimism-Zuschuss wird ihre Bemühungen vorantreiben, das Ancient8-Ökosystem zu erweitern, Entwickler zu befähigen und eine breitere Community für Web3 zu gewinnen. Zu den wichtigsten Schwerpunktbereichen gehören:





1. Bestehende Projekte stärken





Stellen Sie Ressourcen bereit, um die Qualität und Skalierbarkeit von Projekten zu verbessern, die bereits auf Ancient8 Layer 2 aufbauen. Ermöglichen Sie den Zugriff auf aktuelle Technologien der Branche wie Account Abstraction, KI-gesteuerte Tools und die Superchain-Interoperabilität. Fördern Sie eine nachhaltige Entwicklung durch optimierte Produktversand- und Vertriebspipelines.





2. Anreize für neue Bauherren schaffen





Ziehen Sie wichtige IPs und neue Projekte zur Superchain, indem Sie maßgeschneiderte Unterstützung und Anreize anbieten. Nutzen Sie die integrierten Wachstumsprotokolle, darunter Space3 und Reneverse, um Entwicklern dabei zu helfen, innovative Spiele und dApps auf den Markt zu bringen. Unterstützen Sie neue und innovative Lösungen für Gaming- und Verbraucher-dApps, die auf der Superchain basieren.





3. Förderung von Gemeinschaft und Kultur





Ancient8 erkennt die wesentliche Bedeutung der Produktverteilung und der Verstärkung von Inhaltserstellern und Influencern an. Stärken Sie das Engagement der Benutzer mit Online- und Offline-Events wie Hackathons, Meetups und Turnieren. Unterstützen Sie Inhaltsersteller, Gaming-Gilden und DAOs dabei, das Bewusstsein für Ancient8 und das Superchain-Ökosystem zu verbreiten. Bauen Sie eine kulturelle Zugehörigkeit zwischen Spielern, Entwicklern und Erstellern auf, um das Onchain-Gaming-Erlebnis zu verstärken.

Das nächste Kapitel für Ancient8

Dieser Zuschuss ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der Vision, an der Ancient8 von Anfang an gearbeitet hat – er ebnet den Weg für ein stärkeres Web3-Gaming-Ökosystem und fördert eine stärkere Akzeptanz durch die Zusammenarbeit mit Optimism und der Superchain. In den kommenden Monaten werden sie sich darauf konzentrieren, Entwickler zu befähigen, das Ancient8-Ökosystem zu erweitern und die Zusammenarbeit innerhalb der Superchain zu stärken.

So will Ancient8 weiter vorgehen:

Erweiterung der Interoperabilität des Ökosystems: Sie werden die Infrastruktur von Ancient8 verbessern, um eine reibungslose Integration in die Superchain zu ermöglichen. So können Entwickler und Gamer einfacher von der modularen Infrastruktur und den dApps von Ancient8 und anderen OP Chains profitieren.





Unterstützen Sie Entwickler und Projekte: Durch kommende Zuschussprogramme stellen sie Ressourcen und Tools für Teams bereit, die mit Ancient8 entwickeln. So helfen sie ihnen, großartige Ideen in die Tat umzusetzen und das Ökosystem zu erweitern.





Massenhafte Akzeptanz fördern : Sie werden daran arbeiten, Web3-Gaming für Web2-Benutzer zugänglicher und unterhaltsamer zu machen, indem sie benutzerfreundliche und unterhaltsame Onchain-Erlebnisse schaffen.





Fördern Sie Community-Beiträge: Ancient8 wird Beiträge von Community-Mitgliedern, Inhaltserstellern und IP-Eigentümern belohnen und verstärken, um das Ancient8- und Superchain-Ökosystem zu erweitern.





Förderung von Innovationen: Der Ancient8 Builder Jam Hackathon startet am 20. November 2024 und bringt Entwickler zusammen, um kreative Spiele und Lösungen auf der Web3-Infrastruktur von Ancient8 zu entwickeln. Leser können das Ökosystem von Ancient8 unter https://ancient8.gg/ecosystem besuchen. Auf der Superchain aufgebaut, für die Zukunft gebaut Ancient8 basiert auf der Superchain und entspricht der Vision von Optimism von skalierbaren und inklusiven Blockchain-Lösungen.





Mit diesem Zuschuss werden sie ihre Bemühungen verstärken, Millionen von Spielern und Entwicklern in Web3 einzubinden und so ein lebendiges und innovatives Gaming-Ökosystem zu fördern. Im Rahmen dieser Bemühungen veranstaltet Ancient8 in Zusammenarbeit mit Kyros Ventures, ZKP Labs und Orochi Network den Ancient8 Builder Jam Hackathon, einen Web3-Hackathon, der Innovatoren, Entwickler und Unternehmer befähigt, mutige Ideen in die Tat umzusetzen, und bei dem Preise von bis zu 400.000 US-Dollar ausgelobt werden.





Leser können sich der Bewegung anschließen und die Zukunft des Web3-Gamings gestalten, indem sie am Builder Jam Hackathon unter https://builderjam.ancient8.gg/ teilnehmen.

Über Ancient8

Ancient8 erstellt einen ETH-Gaming Layer 2, der mit OP Stack erstellt wurde. Sie bieten eine Reihe von Web3-Gaming-Infrastrukturtools an, die als Vertriebs- und Marketingkanal für Spiele weltweit dienen. Mit der Space3 Game Publishing Platform, der Ancient8 Gaming Guild, der ReneVerse Web3 Ads Engine, A8ID und dem Gosu Network widmet sich Ancient8 der Aufgabe, Millionen von Gamern für Web3-Gaming zu begeistern und gleichzeitig Spieleentwickler zu unterstützen, die mehr Spieler erreichen möchten.





Die Produkte von Ancient8 haben über 100 Web3-Spielen und über 200.000 Benutzern geholfen, sich besser im Web3 zurechtzufinden. Ancient8 hat insgesamt 10 Millionen US-Dollar an Finanzierung von führenden Investoren wie Pantera, Dragonfly, Hashed, Makers Fund, Mechanism, Coinbase, IOSG, Jump und Animoca erhalten.

