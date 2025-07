70 Millionen US-Dollar verpflichtet an Boba-Netzwerk, als die Stiftung BOBA Token-Vereinbarung mit FTX Recovery Trust schließt

**Grand Cayman, Cayman Islands, 1. Juli 2025/Chainwire/--**Die Boba Governance Foundation kündigte heute einen bedeutenden Meilenstein mit einer Kapitalverpflichtung von 70 Millionen US-Dollar an, die von der Awaken Foundation und LDA Capital gesichert wurde, um die weitere Entwicklung und Ökosystemerweiterung von Boba Network zu finanzieren, der führenden Layer-2-Blockchain für AI-getriebene dezentrale Anwendungen (dApps), die durch ihre einzigartige HybridCompute-Technologie ermöglicht werden.

Die Finanzierung wird strategisch zugewiesen, um die Kerninfrastruktur des Netzwerks zu stärken, sein Entwicklerökosystem zu erweitern und die Schaffung innovativer dezentraler Anwendungen (dApps) auf der Plattform zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung von KI-basierten dApps liegt.

"Diese Finanzierung wird die Entwicklung des Boba Network-Ökosystems beschleunigen, Top-Talente anziehen und die weit verbreitete Annahme von Boba Network als führende Layer-2-Lösung für AI-gestützte dApps vorantreiben.Wir freuen uns, mit Boba Network-Partnern zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des AI-gestützten, dezentralisierten Webs zu gestalten", sagte Alan Chiu, CEO von Enya Labs, einem Kernbeitrag zu Boba Network.

"Dieses beträchtliche Kapitalengagement der Awaken Foundation und LDA Capital ist ein Beweis für das transformative Potenzial von Boba Network", sagte David Acutt, Direktor der Boba Governance Foundation.

Die Awaken Foundation, ein wichtiger Befürworter der dezentralen Infrastruktur und der digitalen Souveränität, sieht Boba Network als entscheidende Komponente in der nächsten Phase der Web3-Evolution.

„Wir freuen uns, die Boba Governance Foundation in ihrem Streben nach offener Innovation zu unterstützen“, sagte Nattaphol Vimolchalao, Direktor der Awaken Foundation. „Bobas Fähigkeit, intelligente Verträge mit Off-Chain-Computing zu verbinden – insbesondere KI – entfaltet ein enormes Potenzial in verschiedenen Branchen.“

LDA Capital, bekannt für die Unterstützung von Wachstums-Tech-Unternehmen und digitalen Asset-Ökosystemen, wiederholte diese Stimmung.

"Boba Network baut eine wesentliche Infrastruktur für die Zukunft des dezentralen Computers auf", sagte Warren Baker, Managing Partner bei LDA Capital. "Wir glauben, dass Boba eine Schlüsselrolle bei der Skalierung der nächsten Generation intelligenter dApps spielen wird, und wir sind stolz, ihre Mission zu unterstützen, da sie die Grenzen der Blockchain-Technologie verschieben."

Die strategische Partnerschaft mit der Awaken Foundation und LDA Capital geht weit über die finanzielle Unterstützung hinaus.Es repräsentiert eine starke Ausrichtung von Vision, Expertise und globaler Reichweite.Mit tiefgreifendem Branchenwissen, Geschäftsentwicklungsfähigkeiten und einem umfangreichen Netzwerk strategischer Partner sind beide Unternehmen einzigartig positioniert, um das Wachstum des Boba Network zu beschleunigen.

Darüber hinaus bietet LDA Capital einen differenzierten Wert durch LDA Velocity, seine institutionelle Liquiditäts- und Marktplattform, die gesunde, skalierbare Token-Ökosysteme über globale Börsen unterstützt.

Schlüsselbereiche der Investitionen

Infrastrukturverbesserung: Die Finanzierung wird verwendet, um die Infrastruktur von Boba Network zu stärken, um eine hohe Durchsatzleistung, niedrige Latenz und robuste Sicherheit für Benutzer und Entwickler zu gewährleisten.

Ausbau des Ökosystems: Ein Teil der Hauptstadt wird dem Ausbau des Ökosystems des Boba-Netzwerks gewidmet sein, indem Entwickler, Projekte und Nutzer durch Zuschüsse und Bildungsinitiativen angezogen werden.

dApp-Entwicklung: Die Finanzierung wird die Schaffung innovativer dApps im Boba-Netzwerk unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf AI-gestützten dApps liegt, von dezentralen Finanzierungsprotokollen (DeFi) bis hin zu Anwendungen für reale Vermögenswerte (RWA).

Gemeinschaftsengagement: Die Boba Governance Foundation wird weiterhin eine lebendige und engagierte Gemeinschaft fördern, indem sie Ressourcen, Unterstützung und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit bereitstellt.

Auflösung mit FTX Recovery Trust

Darüber hinaus hat die Boba Governance Foundation eine Vereinbarung mit dem FTX Recovery Trust ausgeführt, wonach alle von dem Trust gehaltenen BOBA-Token an die Stiftung übertragen wurden.

"Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für das Boba-Netzwerk dar, da sie eine große Quelle der Unsicherheit über das BOBA-Token beseitigt und die Fähigkeit der Stiftung stärkt, die weitere Entwicklung des Boba-Netzwerks und seines Ökosystems zu unterstützen", sagte Acutt.

Über die Boba Governance Foundation

Die Boba Governance Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Fortschritt und dem Wachstum von Boba Network widmet.Es unterstützt die Entwicklung der Technologie des Netzwerks, fördert das Engagement der Gemeinschaft und fördert die Annahme von Boba Network in verschiedenen Branchen.Boba Network ist die führende Layer-2-Blockchain für AI-getriebene dezentrale Anwendungen (dApps), die durch seine einzigartige HybridCompute-Technologie ermöglicht werden.

Über die Awaken Foundation

Erwachen der Stiftung ist ein privates Investmentunternehmen, das von erfahrenen Krypto-, Risikokapital- und öffentlichen Marktinvestoren gegründet wurde. Das Unternehmen versucht, in etablierte Blockchain-Protokolle zu investieren, um seine Technologie weiter zu entwickeln. Awaken bietet strategisches Kapital, beschleunigte Geschäftsentwicklung und konstruierte Ausgänge für Protokolle, von denen Awaken glaubt, dass sie eine vielversprechende Zukunft in der modernen Wirtschaft haben.

Benutzer können besuchen Erwachsene Stiftung.xyz Für mehr Info.

Über LDA Capital

LDA Capital ist eine globale alternative Investmentgruppe mit Expertise in grenzüberschreitenden Transaktionen weltweit. Das Team hat gemeinsam über 350 Transaktionen in den öffentlichen und privaten Mittelmärkten in 43 Ländern mit einem Gesamttransaktionswert von über 11 Milliarden US-Dollar ausgeführt.

Nutzer können mehr erfahren ldacap.com

Pressekonferenz

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht.

