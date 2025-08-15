3 Tipps, um ein Sean Evans-Level-Interviewer zu werden

Hey die Hacker! Wenn Sie ein gut abgerundeter Schriftsteller sein möchten, müssen Sie einige Fähigkeiten erlernen, die über das Schreiben hinausgehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Möglichkeit, jemanden zu interviewen, der für eine Ihrer Geschichten entscheidend ist. Was tun Sie? Welche Fragen stellen Sie? Um ein guter Interviewer zu werden, nehmen wir einige Lektionen von einem der besten Interviewer von heute, Gastgeber Sean Evans. Sean hatte einen who's who von Prominenten auf seiner Show, und er weicht sie immer mit seinen Fragen und Interview-Stil. Die heißen 1. Erforschen Sie Ihr Thema Dies ist einer der wichtigsten Aspekte, ein guter Interviewer zu sein, und es ist eines der ersten Dinge, die Sie tun sollten. Je nachdem, wie bekannt Ihr Thema ist, kann dies schwierig sein. Wenn sie bekannt sind und in der Vergangenheit andere Interviews gemacht haben, werfen Sie einen Blick auf sie alle. Alle Interviews, Artikel oder Videos, die Sie von ihnen finden können, sind Nuggets von Informationen, die Sie verwenden sollten, um so viel wie möglich über sie zu lernen. Finden Sie ihren beruflichen Hintergrund, ihre Interessen und alle besonderen Merkmale über sie heraus. Finden Sie zum Beispiel heraus, wo sie zur Schule gegangen sind oder wo sie zuvor gearbeitet haben. Entdecken Sie, was sie in ihrer Freizeit gerne tun: Golf spielen, in die Filme gehen usw. Wenn sie lustige Geschichten oder Anekdoten erwähnen, notieren Sie sie. Aber wenn Sie interviewt werden, ist nicht genau bekannt, keine Sorge. Es gibt immer noch Forschung, die Sie tun können. Schauen Sie sich ihre LinkedIn / alle sozialen Medien. Mit diesem, werden Sie immer noch in der Lage, genug über sie zu lernen. P.S. Eines der wichtigsten Dinge für die Forschung ist, wie man ihren Namen ausspricht. Wenn Sie zum Interview auftauchen und ihren Namen falsch aussprechen, werden sie denken, dass Sie absolut keine Forschung getan haben. 2. Bleiben Sie cool, ruhig und gesammelt Es spielt keine Rolle, ob du mit einer lokalen Person auf der Straße sprichst oder mit Tom Cruise sprichst; ein Interview mit jemandem kann nervös sein. Sie nahmen Zeit aus ihrem Tag, um Ihre Fragen zu beantworten, und nicht nur das, sie haben ihren Glauben an Sie gelegt, dass Sie wussten, was Sie taten. Aber versuchen Sie nicht, es Ihrem Subjekt zu zeigen, weil sie erwarten, dass Sie ein Profi sind, auch wenn dies Ihr erstes Mal jemanden interviewt. Plus, es gibt eine gute Chance, dass sie auch nervös sind. Wenn Sie beide in Panik sind, wer wird das Schiff steuern? \n \n Wenn Sie Interviews üben möchten, warum füllen Sie diese Tech-Interview-Vorlage nicht aus? Wenn Sie Interviews üben möchten, warum füllen Sie das nicht aus ? Tech Interview Tempel 3. Seien Sie flexibel Okay, du hast deine Forschung gemacht, hast deine Fragen alle vorbereitet und hast deine Nervosität tief in dir verborgen. Alles gesetzt, richtig? Nope. Hier kommt der wichtigste Tipp von ihnen allen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben 4 Fragen, die Sie Ihrem Thema stellen möchten: Q1, Q2, Q3 und Q4. Wenn sie während der Beantwortung Q1 gleichzeitig auch Q2 und Q3 beantworten, gehen Sie einfach weiter. Ein weiteres gutes Beispiel ist dies: Wenn sie Q1 beantworten und anfangen, über etwas zu sprechen, das leicht in Q4 übergehen könnte, überspringen Sie Q2 und Q3 und springen Sie einfach direkt in Q4. Und schließlich, hab keine Angst, Fragen vor Ort zu stellen. manchmal wird dein Thema anfangen, über etwas zu sprechen, für das du dich überhaupt nicht vorbereitet hast. Ihre gut erforschte Liste von Fragen sollte ein Leitfaden sein, kein Gefängnis. \n \n Für ein Beispiel für ein gutes Interview, schauen Sie sich dieses Interview HackerNoon CEO David Smooke mit Avi Schiffmann, CEO von Friend.com durchgeführt. Für ein Beispiel für ein gutes Interview, schauen Sie sich dieses Interview HackerNoon CEO David Smooke mit Avi Schiffmann, CEO von Friend.com durchgeführt. Sean Evans implementiert diese 3 Tipps fehlerfrei in jedes Interview, und Sie können es auch. Das ist es für die nächste Woche, bis zum nächsten Mal! Das HackerNoon Team