Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und Kryptowährungen: Der Aufstieg des Tokenisierungs-Ökosystems von MANTRA

Ishan Pandey: Hallo John, willkommen zu unserer „Behind the Startup“-Reihe. Könnten Sie einige Einblicke in Ihren Übergang von einem traditionellen Investmentbanking-Hintergrund zu einem FinTech-Unternehmer geben und wie Ihre Erfahrungen die Vision und Ausrichtung von MANTRA beeinflusst haben?



John Patrick Mullin: Ich war schon seit. Lange Zeit, bevor ich tatsächlich in eine Bank eingestiegen bin. Ich habe meine ersten Bitcoins im Jahr 2013 gekauft, als ich wieder an der Universität war. Ich glaube also, dass ich schon in jungen Jahren ein ziemlich kryptotechnischer Vertrauter und technologisch motivierter Mensch bin. Schon als ich bei der Bank war, habe ich mich mit Fintech und Blockchain sowie anderen Arten von Finanztechnologieanwendungen beschäftigt. Es ging also mehr um die Kultur und die Art des Unternehmens, in dem ich arbeiten wollte.





Mir gefällt auf jeden Fall die Konvergenz des technischen und finanziellen Teils, aber es ging mehr darum. Ich denke, der Grund dafür, dass ich mich schließlich dem Unternehmertum zugewandt habe, ist die Fähigkeit, etwas von Grund auf aufzubauen, Menschen zu führen, jeden Tag mit Menschen an unglaublich schwierigen Herausforderungen zu arbeiten, und ich bin einfach ein bisschen ein Workaholic, also passt Unternehmertum Mich.





Ishan Pandey: Könnten Sie näher auf die spezifischen Produkte und Funktionen eingehen, die MANTRA auf den Markt bringen möchte, um die DeFi-Teilnahme sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger zu erleichtern?



John Patrick Mullin: Bei MANTRA bauen wir unsere Modulschicht auf, die über das MANTRA Token Service Module, das MANTRA Assets Module, die Guard Layer und das MANTRA Compliance Module verfügt, die die Erstellung, Verwaltung und den Handel von RWAs für Institutionen, Unternehmen, Einzelhändler, Entwickler und Benutzer problemlos ermöglichen .





Ishan Pandey: Wie arbeitet MANTRA mit Regulierungsbehörden und Industriepartnern zusammen, um Best Practices und Standards für die Tokenisierung von RWAs innerhalb des DeFi-Ökosystems zu etablieren?



John Patrick Mullin: MANTRA beantragt derzeit die erforderliche Lizenz für On-Chain-Börsen und Brokerage sowie Vermögensanlageverwaltungsprodukte in den VAE. Wir arbeiten auch mit regulierten Partnern in anderen Gerichtsbarkeiten zusammen. Eine Möglichkeit, mit der wir kooperieren und behördliche Anforderungen einhalten können, ist unser einzigartiges benutzerdefiniertes Schutzmodul auf der MANTRA-Kette, das es uns ermöglicht, einen konformen Kokon für viele der On-Chain-Anwendungen zu schaffen, die einer Aufsicht und behördlichen Aufsicht bedürfen und Compliance.





Ishan Pandey: Wie tragen tokenisierte Real-World-Assets (RWAs) zur Strategie von MANTRA bei und bieten einzigartige Möglichkeiten für Anleger? Können Sie Beispiele für tokenisierte RWAs nennen, die MANTRA Finance anbieten möchte?



John Patrick Mullin: MANTRA plant, eine Vielzahl von RWAs anzubieten, um einzigartige und umfassende Möglichkeiten zu bieten, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, Kunstwerke und verschiedene illiquide traditionelle Vermögenswerte.





Ishan Pandey: Was war der Beweggrund für die Entscheidung, zunächst renditeträchtige DeFi-Produkte auf den Markt zu bringen, gefolgt von der Einführung eines Central Limit Order Book (CLOB) DEX und Derivatprodukten?



John Patrick Mullin: Zunächst haben wir entschieden, dass es am sinnvollsten wäre, Produkte im Tresorstil oder renditeträchtige Produkte auf den Markt zu bringen, die es den Benutzern natürlich ermöglichen, nicht nur an RWAs, sondern auch an andere Arten von kryptografischen renditetragenden Instrumenten zu partizipieren. Ich denke, die beiden Dinge bei Krypto, an denen die Leute interessiert sind, sind sowohl der ertragsorientierte als auch der spekulative Teil. Deshalb möchten wir beide Teile dieser Benutzererfahrung berücksichtigen. Wir glauben, dass es natürlich sehr wichtig ist, eine Börse innerhalb eines Ökosystems zu haben, sei es ein DEX, eine Orderbuchbörse usw., aber wir glauben auch daran, Finanzmittel in die Kette zu bringen. Daher war es sinnvoll, ein On-Chain-Sentiment-Orderbuch zu starten, das auf einem AMM aufbaut und beides ermöglicht. Einfaches Tauschen sowie anspruchsvollere Handelsstrukturen.





Ishan Pandey: Welche Rolle spielt MANTRA Chain innerhalb des MANTRA-Ökosystems und wie generiert es Einnahmen?



John Patrick Mullin: Die MANTRA-Kette ist die Grundlage für alles im MANTRA-Ökosystem. Das Zentrum all dessen ist der OM-Token, der native Token der MANTRA-Kette. Wir glauben an diese Idee der App-Chain-These. Das von uns entwickelte Protokoll MANTRA Chain hat also eine speziell entwickelte Technologie und Software geschaffen, die es darauf aufbauenden Anwendungen ermöglicht, lokale Vorschriften auf der ganzen Welt einzuhalten. Es ist wirklich das Protokoll für das gesamte Ökosystem.





Ishan Pandey: Was sind die wichtigsten Prioritäten für das Unternehmen im Hinblick auf Investor Relations und Fundraising-Aktivitäten, während MANTRA sich seiner ersten Eigenkapitalfinanzierungsrunde nähert?



John Patrick Mullin: Wir haben 11 Millionen US-Dollar gesammelt, angeführt von Shorooq Partners, einem führenden Fintech-VC in den VAE. Einige der Prioritäten für das Unternehmen, nachdem wir dieses Kapital aufgebracht haben, sind die Einstellung von Mitarbeitern, die Erweiterung des Teams, die Erweiterung unserer Lizenzierungskapazitäten usw.





Ishan Pandey: Wie stellt MANTRA die Integrität und Authentizität tokenisierter RWAs auf seiner Plattform sicher, insbesondere angesichts der Möglichkeit von Betrug oder Falschdarstellungen im Tokenisierungsprozess?



John Patrick Mullin: MANTRA verfügt über ein eigenes Guard-Modul und passportable DIDs, die einen ummauerten Garten mit KYC/KYB- und Anti-Geldwäsche-Systemen gewährleisten.





Ishan Pandey: Könnten Sie näher auf die potenziellen Herausforderungen eingehen, die mit der grenzüberschreitenden Compliance und regulatorischen Unterschieden beim Umgang mit tokenisierten RWAs aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten verbunden sind, und wie MANTRA diese angehen will?



John Patrick Mullin: Eines der Dinge, die beim Umgang mit RWAs und anderen Arten von Produkten offensichtlich unglaublich wichtig sind, ist die Fähigkeit, lokale Vorschriften einzuhalten. Aus diesem Grund haben wir die Idee des Guard-Moduls entwickelt, das die Berechtigung für das gesamte Wallet, das Produkt, den Pool, den Vermögenswert usw. ermöglicht, und wir verfügen über diese anpassbare Fähigkeit, die Nutzung durch Personen aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten zuzulassen und zu genehmigen Blockieren Sie sie auch vor anderen. Mit diesem Schutzmodul können wir also Personen, die nicht in der Lage sind, Produkte auf Smart-Contract-Ebene zu berühren und mit ihnen zu interagieren, tatsächlich stoppen.





Ishan Pandey: Wie will MANTRA Anleger über die Vorteile und Risiken einer Investition in tokenisierte RWAs im Vergleich zu herkömmlichen Finanzinstrumenten aufklären?



John Patrick Mullin: Bildung ist eine wirklich wichtige Sache, wenn man einen neuen Markt schafft, und wir schlagen definitiv die Trommel für RWAs und tokenisierte On-Chain-Finanzprodukte. Wir machen interessante Dinge im Hinblick auf verschiedene Hackathons. Natürlich viel persönliches Engagement, pädagogische Inhalte von unserem Social-Media-Team und unserem Marketing-Team, und wir werden auch einige einzigartige Inkubator-Arrangements haben, bei denen wir Teams tatsächlich dabei unterstützen werden, auf diesem RWA-fokussierten Ökosystem aufzubauen.





Darüber hinaus kooperieren wir mit großen akademischen Institutionen, insbesondere deren Blockchain-Clubs, die es uns ermöglichen, die nächste Generation über On-Chain-Finanzprodukte aufzuklären.





Ishan Pandey: Wie sieht MANTRA die Rolle von RWAs in der Zukunft von Krypto? Wie zielt MANTRA außerdem darauf ab, RWAs in den Blickpunkt der Mainstream-Investoren zu rücken?



John Patrick Mullin: Ich glaube, dass RWAs nur eine Erweiterung des Finanzsystems sind, das sie in die Kette bringt. RWAs sind ehrlich gesagt ein schlechtes Akronym, vor nicht allzu langer Zeit hieß es noch STO. Daher denke ich, dass es einen besseren Weg gibt, diese Art von Produkten tatsächlich zu beschreiben, und dieser basiert hauptsächlich auf der Tokenisierung. Daher glaube ich, dass fast alles tokenisiert werden kann. Das bedeutet nicht, dass alles tokenisiert werden sollte, aber meiner Meinung nach werden die meisten Finanzprodukte und Plattformen in Zukunft in gewissem Maße auf einer Blockchain basieren, auch wenn Sie vielleicht nicht wissen, dass es sich um eine Blockchain handelt. Daher denke ich, dass dies für unsere Strategie unglaublich wichtig ist. Wir glauben, dass sich das Finanzökosystem in der Kette verändert, und wir werden dabei an vorderster Front stehen.





