Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

Tre CV'er landede i min indbakke sidste måned. Fra en mentee, en kusine og en ven. Jeg ønskede at hjælpe - jeg elsker at hjælpe. Men at læse disse føltes som hjemmearbejde. Ikke fordi de ikke var kloge. men fordi dokumenterne føltes tætte, forvirrede og glemselige.





Det var da det ramte mig:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Vi er blevet uddannet til at skrive CV'er som juridiske transkripter: lineær, formel, glemsom. Vi bliver fortalt at skrive til ATS. Strip ud formatering. Fjern farve. Gør det maskinlæsbart.





Men her er sandheden: Selv hvis dit CV passerer ATS-filteret, skal det stadig komme forbi mig.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Men hvis jeg, en person, der bekymrer sig, ikke kan komme igennem det ... Forestil dig en ansættelsesleder uden kontekst og ti flere faner åbne.





Hvis dit CV ikke gør det nemt at sige ja, er det allerede et nej.

Dit CV har én opgave: at omdanne opmærksomhed til mulighed.

Tænk på det som et produkt. En med tre dele:















De bedste CV'er er ikke bare skrevet.De er designet, redigeret og udført.





Pilar 1: Tænk som et produkt

Dit CV er ikke en afspejling af din fortid, det er et værktøj til at få dig til din fremtid.





Så vær venlig at behandle det som et produkt. Produkter har brugere, resultater, positionering og konverteringsmål.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Så, du begynder at håndtere dit CV, besvare disse:

Hvilke roller jagter jeg?

Hvad ønsker jeg at blive ansat til at gøre, ikke bare liste?

Hvilke styrker vil jeg skrige, selv i en skim?





Og hvis dit svar på “hvad leder du efter næste?” er “bedre løn”, skal du stoppe.





Betaling er ikke en pitch, det er en bivirkning.

Du anvender tilVoksertil at byggeNoget nytTo afniveau opTo afLederDit CV skal værereflect that ambition,Lad være med at forfølge hver jobbeskrivelse som en formskifter uden rygsøjle.





Gør det klart på deHvorfor, derHvemogHvad næsteFør du endda skriverHvad var.

Søjle 2: Design, der tjener opmærksomhed

Design starter ikke med skrifttyper, det starter med respekt.Respect for the reader’s timeRespekt for, hvordan mennesker behandler visuel information, og respekt for, at dit CV erIkke den eneste i skoven.





Her er hvad der virkelig betyder noget:

1 Layout

Brug to kolonner. Ja, det er okay. ATS vil overleve. Lad os stoppe med at holde fast i 2012.





Og her er et trick: putexperienceogeducationNogle ansætter ledere (som mig) bekymrer sig om erfaring.mærkeligter besat af uddannelse. spørg mig ikke hvorfor! jeg får det ikkeOverhovedetMen dette er din tid til at gøre, at studerende lån gæld tæller! og med dette, kan du tjene begge.

2 Hierarkiet

Hvad vil du have mig til at se først? dit navn, din titel, dine virksomheder, din indflydelse? cool. Gør dem visuelt højere. skrifttype størrelse. modig. men stop med at råbe alt.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS har brug for dem.





Og hierarkiet er ikke kun æstetisk, det erstrategicFor eksempel:

Hvis du er blevet forfremmet inden for samme virksomhed, skal du fremhæve rollerne.

Hvis du har arbejdet på top-tier brands (MANG? Big 4?), fremhæve virksomheden.





Vælg, hvad der betyder noget for din historie, og lad det føre.

3 Spacing

Giv vejrtrækningsrum. Whitespace er ikke spildt plads, det er det, der hjælper resten land. Hvis dit CV ser ud som en tæt væg af tekst, er jeg væk.

4. nærhed

Datoer skal være tæt på jobtitler. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor meget dette irriterer mig, når dit job er på venstre side, og så er datoerne hele vejen til højre! Ting, der går sammen, skal være sammen.

5. farve

Brug en accent farve, der afspejler, hvem du er...sparingly. dit navn, overskrifter, og måske virksomheder.Farve = signatur.





Farve er en af de hurtigste måder at sige noget om, hvem du er, før jeg har læst et ord.





Du kan inkludere noget som:

Maroon → Selvsikker, grundet, tankevækkende

Blå → Troværdig, rolig, detaljeret orienteret

Orange → Modig, kreativ, initiativtager

Grøn → Frisk, tilpasningsdygtig, mission-drevet

Gul (ikke fremhæver gul) → Optimistisk, varm, høj energi

Rød → Assertiv, beslutsom, stærk tilstedeværelse

Kun grå/sort → Reserveret, klassisk, spiller efter reglerne (hvilket måske er pointen)

Design til skim

Folk læser ikke CV'er. De scanner. Gør det nemt for dem at finde signalet. Så gør de positioner dristige, gør virkningen dristige, alt, hvad der ikke kan og ikke bør gå glip af, skal være dristige.

Design af Micro-Tips sektionen

Hvis du vil have dit CV til at læse godt, skal du ikke få mig til at rette disse.

Orphaned ord: Hvis et ensomt ord sidder på den næste linje, bedes du rette det.

skrifttypeforbrydelser: Vælg en skrifttypefamilie. Hold dig til det. Brug skrifttypevariationer, hvis det er nødvendigt. Komplementære skrifttyper er også okay, men de skal gå sammen. Også, ingen Comic Sans eller Papyrus!

Alignment drift: Hvis dine kugler ikke er justeret, er det heller ikke dit budskab.

Rivers of whitespace: Store huller kører lodret gennem berettiget tekst? Stop! venstre justeret til alle tidspunkter.

Brev spacing: Tænk ikke engang på det!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Vil du vise dine UI / UX færdigheder som en PM? Sådan gør du det fra start!

Søjle 3: Indhold, der faktisk siger noget

Design får mig til at pause, indhold får mig til at blive, fortælling får mig til at huske.





Her er hvordan man rent faktisk skriver et resume værd at læse:

Antal sider = 1

Som ansættelseschef er jeg ude i 6 sekunder, måske 10 hvis jeg er generøs. Så, noget mere end 1 side vil ikke gøre det. Jeg vil tage det som, "Dette barn ved ikke, hvordan man redigerer."Nej ikkeSå redigér den.

Hver kugle har brug for et job.

Hver kugle har brug for at gøre en anden opgave. Stop med at gentage den samme sætning med et nyt verb. Det læses som om du løb ud af ting at sige, og jeg antager, at du gjorde.

Begynd med handling og slut med beviser.

• afBadLed synkronisering på tværs af teams

• afBetterLed cross-functional sync, der reducerer QA-tiden med 40% og reducerer lanceringsforsinkelser

Ordre = signal

Hvad der er først, er det, jeg antager, du værdsætter mest. Begrav ikke dit stærkeste arbejde halvvejs ned på siden.

Fortæl mig, hvad virksomheden gør

Hvis dit CV siger “Google,” cool. men har du arbejdet på Gmail? YouTube? en moonshot?





En linje af kontekst under hver virksomhed gør en verden af forskel.

Eksempler på:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Det hjælper mig til at forståBørnDet arbejde, du har udført, erTypiskaf det team, du var på, og om du har løst problemer, der er relevante for, hvad jeg har brug for.

Uforhandlede vil jeg kæmpe for.

Ingen billeder: Bias er ægte. Og jeg er ligeglad med, hvor varmt du er. dit ansigt er ikke en kvalifikation. Hold det væk fra siden.

Ingen virksomhedslokationer: Medmindre det betyder noget for det arbejde, du har udført, er det bare spild af plads.

Ingen romaner i din intro: Din opsummering skal være 2-3 linjer, jargon-fri og menneskelig. Ikke et manifest. Ikke en buzzword salat. og bestemt ikke i form af kugler.

Skills sektion: arrangeret med formål: Order matters. Altid. Designere → leder med design værktøjer og metoder. PMs med ingeniør baggrund → leder med produkt færdigheder.

Ingen færdighedscirkler: Hvad betyder "4 ud af 5" i Excel? at du kan formatere en tabel? bruge makroer? der er ingen standard. der er ingen mening. fjern den.

Ingen flydende værktøjslister. Figma, Excel, Jira... okay. Men hvad med dem? Hvis du lister et værktøj, skal du vise, hvordan det blev brugt, eller sætte det i færdighedssektionen, hvor du taler om design eller analyse, eller brugerhistorier!

Bonus: Hvis du er tidlig karriere, mid-pivot, eller resume-angst

Du behøver ikke en stablet jobhistorik for at skrive et godt CV.

Tilføj et afsnit om projekter

Især hvis du er i gymnasiet eller laver et skift.

Brug af virkelige problemer

Vis din rolle, beslutninger og indflydelse

Bonus, hvis du linker til arbejdet (portefølje, GitHub osv.)





Internships countOgså det.Side projectsKald dem hvad de er. Begrav ikke titlen. Og helt sikkert ikke sætte dette som en oplevelse. jeg vil ramme dig, og jeg mener det!

Vis, at du kan samarbejde

Du kommer ind som en PM1, APM eller Designer 1. Og hvad er jeg på udkig efter? Nogen, der kan samarbejde, tage feedback og skibsfunktioner. Brug ord som: “Collaborated med tværfunktionelle teams...” “Partnerskab med design til at iterere på wireframes...” “Arbejdet sammen med ingeniører til at omfatte MVP-funktioner...” Det er det, der viser mig, at du er klar til at rulle.

Den endelige tanke

Dit CV er ikke bare et dokument. Det er et produkt. Det handler ikke om alt, hvad du har gjort. Det handler om at få nogen til at vide mere.





Og sandheden ?

Du bliver ikke ansat på grund af din fortid, du bliver ansat på grund af, hvor klart du får nogen til at tro på din fremtid.

De bedste CV'er er ikke lister. De er auditioner.