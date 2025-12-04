SpyCloud-data viser, at virksomhedsbrugere er 3x mere tilbøjelige til at blive målrettet af phishing end af malware

Austin, TX, USA, 4. december 2025/CyberNewsWire/--Phishing er steget med 400% fra år til år, hvilket understreger behovet for realtidsvisibilitet i identitetseksponeringer. Den førende virksomhed inden for identitetstrusselsbeskyttelse offentliggjorde i dag nye data, der viser en kraftig stigning i phishing-angreb, der uforholdsmæssigt målretter virksomhedernes brugere. af SpyCloud af SpyCloud Virksomheden har registreret en stigning på 400 % i antallet af succesfulde phishing-identiteter fra år til år, hvor næsten 40 % af de mere end 28 millioner indsamlede phishing-oplysninger indeholder en virksomheds e-mailadresse – sammenlignet med kun 11,5 % i indsamlede malware-data. Resultaterne forstærker et voksende skift i cyberkriminelle’ strategi: phishing er nu den foretrukne gateway til virksomhedsmiljøer, og Trusler aktører bruger denne adgang som en lanceringsskærm for efterfølgende angreb, med SpyCloud rapportering i sin Phishing er nu det førende indgangspunkt for ransomware, der tegner sig for 35% af alle ransomware-infektioner. SpyCloud ser denne tendens fortsætte i 2026 2025 Identity Threat Report

"Phishing er nu et af de mest skalerbare værktøjer, som cyberkriminelle bruger til at bryde ind i virksomhedsmiljøer," siger Trevor Hilligoss, SpyCloud's Head of Security Research.

"Cyberkriminalitet aktiverende tjenester, såsom phishing-as-a-service kits, der automatiserer overbevisende tricks og modstander-in-the-middle taktikker, der fanger MFA-tokens og session cookies, sætter avancerede taktikker i hænderne på lavt kvalificerede aktører, hvilket gør det lettere end nogensinde før at kompromittere brugere i skala. SpyCloud er den eneste udbyder, der genoptager og automatisk afhjælper succesfulde phishing-identitetsdata og målretter lister i stor skala, før efterfølgende angreb som ransomware, svindel og kontoovertagelse kan forekomme.

"Mange organisationer er afhængige af traditionelle forsvarsmekanismer som e-mail-filtrering, endpoint-beskyttelse og medarbejderuddannelse for at stoppe phishing og malware-forsøg, men disse værktøjer går kun så langt," sagde Damon Fleury, SpyCloud's Chief Product Officer. "Angriberne kommer stadig igennem - og når de gør det, er det de eksponerede identitetsdata, der muliggør yderligere skade. sikkerhedsteams skal være på vagt om, hvad der allerede er blevet kompromitteret og cirkulerer i den kriminelle undergrund. Mens phishing er blevet et dominerende indgangspunkt, forbliver malware en kritisk trusselvektor.I en tid med fjernarbejde og bring-your-your-device-politikker bruges personlige eksponeringer i stigende grad til at kompromittere virksomhedsmiljøer. Et nyligt eksempel er den 2025 Nikkei brud, hvor malware på en personlig enhed førte til kompromittering af følsomme virksomhedsdata. På trods af at kun 11.5% af genopfangede malware-infektioner udfiltrerer forretningsmail-adresser direkte, viser SpyCloud-data, at Næsten 1 ud af 2 erhvervsbrugere har været offer for en infostealer malware-infektion i deres digitale historie, hvad enten det er på en administreret eller ikke-administreret enhed - en stærk indikator på, at trusselaktører bevæger sig sideløbende fra personlige til virksomhedskonti.

"At beskytte virksomheden betyder at se ud over virksomhedens konti," tilføjede Fleury. "På grund af den kontinuerlige genbrug af adgangskoder og delte identitetsdata på tværs af arbejds- og personlige konti som mobilnumre, eksisterer linjen mellem en brugers personlige digitale historie og deres professionelle adgang effektivt ikke længere. SpyCloud er førende inden for holistisk identitetsbeskyttelse, der opdager og beskytter organisationer mod phishing, malware og overtrædelse eksponeringer af medarbejdere, entreprenører og leverandører på tværs af personlige og faglige identiteter. 