Uddannelsesbyte: Hvordan rejsereglen gælder for krypto (og hvem det påvirker)

Det kan lyde ildevarslende, og det kan have sine ulemper, men rejsereglen (i krypto og videre) er ikke så begrænsende - i hvert fald ikke for gennemsnitlige brugere. Som de fleste regler i finansverdenen gælder det for virksomheder, og ikke direkte for kunder. Denne regulering omfatter nu kryptovalutaer, men den har eksisteret længe før Bitcoin. Sandsynligvis vidste du ikke engang, at det var der i første omgang.





Rejsereglen blev indført ved US Bank Secrecy Act (BSA) i 1996 og senere vedtaget af Financial Action Task Force (FATF), en international regulatorisk enhed, som en global standard mod hvidvaskning af penge (AML). Denne regel, også kendt som anbefaling 16 af FATF, giver mandat til, at finansielle institutioner, såsom banker, skal indsamle og dele specifikke oplysninger, når de behandler overførsler over en vis grænse (typisk 1.000 USD i USA).





I 2019 FATF udvidede rejsereglen til at dække kryptovalutaer, hvilket kræver, at Virtual Asset Service Providers (VASP'er), såsom børser og udbydere af depotpung, følger lignende retningslinjer som traditionelle finansielle institutioner. Denne udvidelse havde til formål at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den voksende kryptosektor.





Udtrykket "Rejseregel" kommer fra det faktum, at de påkrævede kundeoplysninger skal "rejse" med transaktionen, når den flytter fra en finansiel institution til en anden. Når en finansiel institution behandler en overførsel – uanset om det er fiat eller krypto – skal den sikre, at nøgledetaljer, såsom afsenderens og modtagerens navne, kontonumre og kryptoadresser, "rejser" sammen med pengene til den modtagende institution. Dette gør det muligt for myndigheder at spore og efterforske mistænkelige aktiviteter på tværs af forskellige institutioner og jurisdiktioner.





Hvem er berørt af rejsereglen?

Som nævnt ovenfor er denne regel primært rettet mod Virtual Asset Service Providers (VASP'er) - hvilket betyder kryptovirksomheder. Disse omfatter kryptobørser, udbydere af depotpung og firmaer, der håndterer token-tilbud. Virksomheder, der letter udveksling, overførsel eller opbevaring af aktiver, skal overholde dem ved at indsamle og dele afsender- og modtageroplysninger i fiat- eller kryptotransaktioner. Reglen gælder for transaktioner mellem VASP'er eller mellem en VASP og en finansiel institution.





På denne måde påvirkes kunder, der bruger disse regulerede platforme, også. De skal give personlige oplysninger til verifikation og registrering, herunder deres fulde navn, adresse og kontooplysninger, for at sikre overholdelse af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Transaktionsoplysninger såsom afsender og modtagers identifikation, transaktionsbeløb og formål skal også deles mellem VASP'er. Selvom dette øger gennemsigtigheden, rejser det bekymringer om brugernes privatliv, passende behandling af fornuftige data og transaktionsforsinkelser.





Regioner som f.eks EU, fra den 30. december 2024, har USA, Canada og Singapore vedtaget rejsereglen for kryptotransaktioner. Selvom det fremmer markedets legitimitet, kan overholdelse være dyrt og tidskrævende, især for mindre virksomheder. At opfylde regulatoriske krav kræver ofte betydelige investeringer i teknologi og personale, hvilket potentielt hæmmer vækst og innovation inden for kryptoindustrien.





Decentrale tegnebøger og rejsereglen

Som individuel bruger kan du altid vælge. Rejsereglen påvirker ikke tegnebøger eller peer-to-peer (P2P)-operationer, den træder kun i kraft, når du bruger virksomheder til at opbevare dine penge eller gennemføre dine transaktioner - f.eks. et websted for kryptoudveksling. Decentraliserede tjenester er på den anden side ikke afhængige af centraliserede formidlere, som typisk er målet for reguleringer.





Hvis brugere udveksler cryptocurrency direkte mellem deres ikke-depotpunge eller bruger decentraliserede udvekslinger (DEX), vil de ikke blive påvirket af rejsereglen. Da DEX'er opererer uden mellemmænd og tillader direkte P2P-handel, kræver de generelt ikke verifikation, hvilket er en nøglekomponent i rejsereglen. Dette gør det muligt for brugere at bevare større privatliv og anonymitet, mens de handler. Nogle jurisdiktioner kan dog stadig pålægge DEX'er visse regler, der kræver, at de implementerer specifikke foranstaltninger, men som nu påvirker rejsereglen hovedsageligt centraliserede udvekslinger og tjenester, der involverer mellemmænd.





Ved at bruge Obyte økosystem, kan enhver udføre sikre transaktioner uden mellemmænd på vores populære DEX Oswap.io eller direkte mellem individuelle tegnebøger igennem betingede betalinger . I sidstnævnte tilfælde er transaktioner sikret af smarte kontrakter, der låser midler, indtil foruddefinerede offentligt verificerbare betingelser er opfyldt. Denne proces sikrer, at begge parter opfylder deres forpligtelser, før overførslen er gennemført, hvilket fremmer tillid og sikkerhed uden mellemmænd. I tilfælde, hvor kontraktens opfyldelse ikke kan verificeres offentligt, kan Obytes voldgiftsfunktion sammen med ArbStore , tilbyder endnu en pålidelig mulighed for decentraliserede, sikre udvekslinger, denne gang ved at tilføje en menneskelig professionel til blandingen.

Udvalgt vektorbillede af Freepik