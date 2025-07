Oasis Protocol Foundation lancerer ROFL Mainnet: Verifiable OffChain Compute Framework til AI-apps

**Cayman Islands, Grand Cayman, 2. juli 2025/Chainwire/--**Oasis Protocol Foundation lancerer ROFL Mainnet: Verifiable OffChain Compute Framework Powering AI Applications

Positioneret som "Trustless AWS", giver ROFL udviklere mulighed for at opbygge privatlivsbevarende forbruger- og finansieringsapplikationer ved at udnytte Trusted Execution Environments (TEEs).

Oasis Protocol Foundation er en , leder af den AI-fokuserede og privatlivets første Oasis Layer 1 blockchain, har annonceret den officielle mainnet lancering af Runtime Offchain Logic (ROFL), en transformativ ny ramme designet til at gøre det muligt for udviklere at udføre komplekse beregninger offchain samtidig med at bevare tillid, verifikation og privatliv på blockchain-niveau.

Med ROFL kan udviklere udføre ressourceintensive operationer off-chain inden for sikre enklaver, derefter kryptografisk verificere og forbinde resultaterne tilbage til smarte kontrakter på kæden, og låse helt nye brugssager op på tværs af AI og blockchain-landskabet.

“Når vi tænker på fremtiden for vores digitale verden, vil forbrugerne fortsat værdsætte bekvemmelighed og brugervenlighed over alt,” siger Jernej Kos, medstifter af Oasis Protocol Foundation. ”Derfor er det afgørende for udviklere at fokusere på at opbygge applikationer, der allerede har privatliv og gennemsigtighed indbygget i deres infrastruktur.

Tidlige bygherrer på ROFL omdefinerer allerede, hvad der er muligt

To fremtrædende projekter, der allerede bygger på ROFL, understreger platformens alsidighed:

Zeph, en privacy-first AI-fællesplatform, bruger ROFL til at opretholde fortroligheden af brugerdata gennem pålidelige udførelsesmiljøer.I et rum plaget af sikkerhedsmæssige bekymringer fandt en undersøgelse i 2023 i Indian Journal of Psychological Medicine, at 74% af følgesidede apps udgjorde "kritiske" eller "høj" sikkerhedsrisici.

WT3, en selvstændig AI-agent til decentraliserede handelsstrategier, udnytter ROFL til at levere fuldt privat, upålidelig nøgleadministration og handelsudførelse.

ROFL er designet til at understøtte en bred vifte af fremtidige produkter, herunder spil hosting, MCP servere, LLM orakler, pris orakler, AI-drevne chatbots og meget mere.

ROFL: En ”trustless AWS” til AI-applikationer

Det, der adskiller ROFL, er dens integration med Oasis TEE (Trusted Execution Environment) Cloud, en robust infrastruktur, der tilbyder udviklere en fuld end-to-end TEE-as-a-Service.

Ved at kombinere blockchain's integritet med processorkraften i offchain-computing tilbyder ROFL en gennembrudsløsning til to af dagens største teknologiske udfordringer: blockchain-økosystemets begrænsede anvendelseslag og AI's udbredte tillidsspørgsmål.

Bygherrer kan begynde at udforske, hvordan man udnytter ROFL på Oasis.net og rofl-deck .

Om Oasis Protocol Foundation

Oasis Protocol Foundation er en er administrator for Oasis Network, en Layer 1 blockchain-platform fokuseret på privatliv, skalerbarhed og alsidighed. Det tilbyder den første produktionsberedte fortrolige EVM (Ethereum Virtual Machine), Sapphire, der muliggør privatlivsbevarende smarte kontrakter og decentraliserede applikationer. Netværket udvider sit fokus til at omfatte AI-applikationer, positionerer sig på krydset mellem blockchain, privatliv og kunstig intelligens.

Denne historie blev offentliggjort som en pressemeddelelse af Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program.

