I 2025 har kryptokort udviklet sig betydeligt, og bliver til praktiske værktøjer, der gør det muligt for brugerne at bruge kryptokurser problemfrit i deres daglige liv. Disse kort konverterer kryptokurser til fiat valuta i realtid, tilbyder forskellige belønninger og accepteres globalt gennem store betalingsnetværk, herunder Visa og Mastercard. Markedet vokser hurtigt med mere avancerede funktioner, lavere gebyrer og bredere accept end nogensinde før.

Hvordan Crypto Cards Arbejder

Kryptokort fungerer ved at linke direkte til din digitale tegnebog eller udvekslingskonto. Når du foretager en transaktion, konverterer kortet dine kryptovaluta aktiver - såsom Bitcoin, Ethereum eller stablecoins - til lokal fiat valuta, så du kan bruge kryptovaluta på millioner af erhvervsdrivende over hele verden. De fleste kort kommer i debet- eller kredit-stil (ofte støttet af kryptokreditforsikring) formater, hvilket giver brugerne fleksibilitet afhængigt af deres risiko appetit og aktivstyringsstrategi. Nogle nyere deltagere, som UPay, har vedtaget hybridmodeller, der kombinerer PayFi-lignende bekvemmelighed med fleksible besparelser - gør det muligt for brugerne at tjene renter, mens de sømløst bruger midler til betalinger.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel nævner selskab(er), som forfatteren har en interesse i. Som altid, bedes du gøre din egen forskning (DYOR) og konsultere en licenseret finansiel rådgiver, før du træffer investerings- eller produktrelaterede beslutninger.

Top Crypto Cards in 2025 Compared

Her er en hurtig sammenligning af nogle af de førende kryptokort, der dominerer markedet i år:

1. UPay Debit

Type: Debitkort

Supported Crypto: Currently supports USDT. More coins will be added for conversion to USDT for spending in the future. The UPay wallet also supports BTC, ETH, and USDC, which can likely be converted to USDT for spending on the card.

Rewards and Perks: Transaction fees (up to 0.5% waived). Up to 4% APR with flexible crypto savings. Earn 5 USDT when friends open a card. Boost savings with up to 0.36% monthly APR on deposits. VIP tiers for premium benefits.

Fees and Availability: No monthly fees. No inactivity fees. No foreign transaction fees. Accepted worldwide at millions of merchants and ATMs. Available through the UPay app.

Unique Features: Apple Pay & Google Pay compatibility. Zero foreign transaction fees - spend globally, fee-free. Instant crypto-to-fiat conversion at a preferred rate. User-friendly app for tracking and managing spending and assets. Uses digital assets as collateral for spending limits. Ability to withdraw cash from domestic or overseas ATMs. Remittance services for transferring funds. One-stop solution integrating wallet, card services, loans, savings, and remittances. Built on secure and scalable blockchain technologies.



2. Crypto.com Visa Card

Type: Debit

Støttet krypto: 100+

Rewards and Perks: Up to 8% CRO cashback Travel rebates Spotify/Netflix subscriptions Airport lounge access

Fees and Availability: No annual fees Tiered staking required Free ATM withdrawals Accepted at 90m+ merchants worldwide

Unique Features: Multiple tiers with increasing benefits.



3. Nexo Card

Type: Debit/Kredit (Double Mode)

Understøttet kryptovaluta: Multipel (kort giver dig mulighed for at bruge ved at konvertere understøttede kryptovaluta aktiver til fiat)

Belønninger og fordele: Op til 2% cashback i NEXO tokens eller BTC

Fees and Availability: No annual fees Credit check required (for the credit line feature) 5 free ATM withdrawals/month (limits apply based on loyalty tier)

Unique Features: Crypto-backed credit line (spend without selling your crypto) Toggle between credit and debit modes. Spend your crypto that is earning interest.



4. Bybit Debit Card

Type: Debit

Støttet kryptovaluta: 8 kryptovalutaer, herunder BTC, ETH, XRP, USDT og BNB

Rewards and Perks: Crypto rewards for spending Up to 8% cashback

Fees and Availability: No annual or monthly fees Free card delivery Google Pay compatibility Monthly spending limits apply

Unique Features: Integrated with Bybit exchange for seamless crypto use. Features monthly spending limits. Unique monthly bonus cashback categories.



5. Gemini Credit Card

Type: Kredit

Støttet krypto: 50+, herunder BTC, ETH, XRP

Rewards and Perks: 3-4% cashback in Bitcoin or other crypto Instant rewards deposits

Fees and Availability: No annual fee No foreign transaction fees

Unique Features: Offers exclusive Mastercard benefits Includes access to the Priceless Experiences program and various merchant offers



6. Coinbase Card

Type: Debit

Støttet krypto: 160+

Belønninger og fordele: Op til 4% cashback i forskellige kryptovalutaer

Fees and Availability: No annual fees Application waitlist

Unique Features: Supports PayPal/bank funding. Zero crypto spending fees. Accepted at 40M+ merchants.



7. Wirex

Type: Debit

Understøttet Crypto: 150+ fiat og crypto

Rewards and Perks: Cryptoback rewards Multicurrency wallet

Fees and Availability: Competitive fees Global ATM access

Unique Features: Ideal for travelers. Supports multiple assets. Instant crypto-to-fiat conversion



8. KuCard By KuCoin

Type: Debit

Understøttet krypto: 52 krypto inklusive USDT, USDC, BTC, ETH, XRP, KCS og Euro fiat valuta.

Rewards and Perks: Up to 8% cashback on select categories and promotional periods. Staking bonuses. Welcome rewards.

Fees and Availability: Available in the European Economic Area (EEA) only. Issuance fee (applies). Annual fee (applies). Fee outside Europe (applies). ATM fees apply.

Unique Features: Strong security features, including transaction alerts. Integration with Apple Pay and Google Pay enhances payment convenience and security.







Factors Driving Crypto Demand in 2025





Hurtig vækst på markedet

Kryptokortmarkedet forventes at nå 3,58 milliarder dollar i 2029 Denne vækst er drevet af stigende vedtagelse af kryptovaluta og efterspørgsel efter kontantløse, grænsefrie betalinger, faciliteret af mobile apps og tegnebøger, der muliggør nem styring og kontrol over udgifter, samt fremskridt i blockchain-sikkerhed.





Integration med traditionel finansiering

Krypto-kort er i stigende grad integreret med traditionelle banksystemer og betalingsnetværk som Visa og Mastercard. Denne integration letter sømløse real-time krypto-til-fiat konverteringer og bredere købmands accept, hvilket gør kryptovalutaudgifter mere praktiske til daglig brug.





Forbedrede belønninger og cashback-programmer

Nye og eksisterende kryptokort innoverer med nye belønningsstrukturer, herunder højere cashback satser betalt i cryptocurrencies typisk varierer fra 1% til 8%, abonnement rabatter og rejse-relaterede fordele.





Fremskridt inden for sikkerhed og svigdetektering

Forbedrede blockchain-sikkerhedsforanstaltninger og sofistikerede svigdetekteringsteknologier integreres i kryptokortplatforme for at øge brugerens tillid og sikkerhed, der adresserer en af de primære bekymringer, der har begrænset bredere vedtagelse. Upej Hold licenser i Hong Kong, USA, Canada og UAE, positionerer sig til at operere sikkert på tværs af både nye og modne markeder.





Integration af AI og Blockchain til sikkerhedsautomation

AI integreres med blockchain-teknologi for at automatisere smart kontraktauditering, optimere transaktionsovervågning og levere adaptive skaleringsløsninger, der opretholder sikkerhed under høj netværkskrav.





Multi-valuta og multi-asset support

Crypto-kort understøtter nu et stigende antal kryptovalutaer (ofte over 100 typer) og stablecoins samt flere fiat-valutaer, så brugerne kan holde og bruge forskellige aktiver fleksibelt.





Udvidelse i nye markeder og Asien-Stillehavsområdet

Asien-Stillehavsområdet er blandt de hurtigst voksende markeder for kryptokort, drevet af stigende smartphone penetration, digital betaling vedtagelse og gunstige regeringsinitiativer.

Endelige tanker: Fremtiden for finansiering er i din tegnebog

Uanset om du er en erfaren krypto-bruger, der optimerer udbyttet, eller en nybegynder, der udforsker økosystemet, er der en løsning skræddersyet til dine behov.

For brugere, der ønsker at bevare deres aktier, mens de stadig har adgang til likviditet, tilbyder platforme sikkerhedskrypteringsudgifter, indbygget afkast og realtids mobile betalinger - såsom Upej Vi står i spidsen for denne transformation.

I PayFi-æraen er grænsen mellem at bruge, spare og investere hurtigt blændende, og i din lomme - eller digital tegnebog - kan du allerede holde fremtidens finansiering.