Hvordan SocialFi Crowdfunding erstatter VC'er i Crypto: Interview med SeedList medstifter

Venturekapital har længe været porten til innovation, men i krypto er sprækkerne begyndt at vise sig. Traditionelle tildelinger kommer ofte med stejle rabatter, lockups og eksklusivitet, der holder daglige bidragydere sidelæns.I mellemtiden er en ny bølge af storskala krypto crowdfunding vender den dynamik, der kombinerer overholdelse med samfundet.Platforme som CoinList, Republic, Kaito og Pump.fun har bevist kraften i social og institutionel crowdfunding på samme måde. For at forstå, hvad der driver dette skift - og hvor det går hen - satte jeg mig ned med en Solana veteran udvikler , som også er medstifter af SeedList, en ny storstilet crypto crowdfunding launchpad. Kryptovaluta Hello, CryptoSheldon! Can you briefly tell us about yourself and your professional background? Hej, CryptoSheldon! kan du kort fortælle os om dig selv og din faglige baggrund? Jeg begyndte at arbejde i krypto i 2017 som programmerer og erhvervsdrivende, men begyndte snart at udvikle sig i Solana-økosystemet. I 2018 mødte jeg CoinList-folkene på min første krypto-konference og har siden været meget interesseret i decentraliseret fundraising gennem krypto. Jeg har skrevet om emnet og analyseret mange mønter i sektoren for krypto-finansielle tjenester på Binance global trading og Binance Square og i forskellige Solana-publikationer. Venture capital has dominated tech funding for decades. Why is crypto crowdfunding gaining traction now? Venture kapital har domineret tech finansiering i årtier. Hvorfor er crypto crowdfunding vinder træk nu? Det korte svar er, at krypto ikke venter på bestyrelsesmøder. I traditionelle VC bruger grundlæggere måneder på at pitche, forhandle vilkår og opgive kapital for kapital. I Web3 har vi set projekter som Solana, Filecoin og Flow hæve hundredvis af millioner direkte fra samfundet gennem platforme som CoinList eller Republic. Fællesskabssalg sker hurtigere og ombord på rigtige brugere med det samme. Bidragsgivere er ikke låst i fem års udgange, de deltager i økosystemet fra dag ét. Token lanceringer kan skalere globalt over natten, i stedet for at forblive begrænset til Sand Hill Road. We’ve seen some massive token sales lately. Which ones stand out to you as proof that crowdfunding can rival VC rounds? Vi har set nogle massive token salg for nylig. Hvilke af dem skiller sig ud for dig som bevis på, at crowdfunding kan konkurrere VC runder? WalletConnect's $ 10 millioner raise i år var et perfekt eksempel og noget, jeg har ønsket at se i næsten 10 år. Det var ikke kun på en platform, det spredte sig over CoinList, Bitget's Launch X og Cobie's Echo. Echo selv er interessant, det solgte $ 500K af WalletConnect-tokens på kun 11 sekunder ved at kombinere AI-drevet matchning med community incitamenter og Kaito lancerede Espresso med omdømmebaserede tildelinger. Beyond scale, what makes SocialFi crowdfunding so different? Ud over skalaen, hvad gør SocialFi crowdfunding så anderledes? Det handler om, hvem du er, ikke bare hvor meget du investerer. Tag Kaito - de tildeler baseret på social omdømme og analytics, ikke kun pengepung størrelse. Pump.fun viste den modsatte ende af spektret: meme tokens går viral på sociale medier, før udvekslingerne endda bemærkede. Sammen beviser disse eksperimenter to ting: Indflydelse er kapital. Attention selv kan være en finansieringsmotor. SocialFi gør token lanceringer mere organisk, mere deltagende, og i nogle tilfælde mere viral end noget, en VC syndikat kunne koordinere. That leads us to your project, SeedList. What gap are you trying to fill in this new landscape? Det fører os til dit projekt, SeedList. Hvilket hul forsøger du at fylde i dette nye landskab? Hvis platforme som Kaito og Pump.fun viste, at omdømme og viralitet betyder noget, spørger SeedList: Hvorfor har vi brug for VC'er overhovedet? Vi bygger en model, hvor disse passive tildelinger bliver omdirigeret til KOL'er, centraliserede udvekslinger, økosystemstiftelser og endda detailmikroinfluencere. Vores tildelingsmodel bruger AI til at måle ting som: Tekniske bidrag, Social rækkevidde og indflydelse, Engagement fra ikke-US-regioner, der ofte bliver udelukket. Some people argue VCs provide more than just money, mentorship, connections, governance. Can crowdfunding really replace that? Nogle mennesker hævder, at VC'er giver mere end bare penge, mentorskab, forbindelser, styring. I krypto er det unødvendig friktion.Platforme som SeedList kan give projekter de samme brancheforbindelser, udvekslinger som Bybit eller Binance, økosystempartnere som Solana eller Avalanche, influencere som Mr. Beast, der når titusinder af millioner - men uden grundlæggere opgiver kontrol. Som jeg har sagt før: det gamle VC-firma er ikke længere den eneste mulighed.Vi kan levere hovedstaden, samfundet og det globale brand i en brøkdel af tiden. How does this affect retail investors? Aren’t they still at a disadvantage compared to insiders? Hvordan påvirker dette detailinvestorer? Er de ikke stadig i en ulempe i forhold til insiders? Crowdfunding, når det gøres rigtigt, betyder, at detailhandlen får adgang tidligere og på mere retfærdige vilkår.For eksempel har Echo og Kaito allerede bevist, at du kan opbygge gennemsigtige allokeringsmodeller, der belønner bidragydere, ikke insiderne. På SeedList får detaildeltagere – selv mikroinfluencere – strukturerede opgaver, direkte tildelinger og bedre interaktion med projekter. What’s your long-term vision for SeedList and the broader crowdfunding movement? Hvad er din langsigtede vision for SeedList og den bredere crowdfunding bevægelse? I 2026 tror jeg, at crowdfunding vil være standard for de 100 bedste CoinMarketCap-projekter. VC'er vil ikke forsvinde over natten, men deres monopol på tidligt stadie kapital er ved at ophøre. Vi vil se Launchpads, der kombinerer compliance, analytics og likviditet, SocialFi-modeller, der forstærker virkelige samfund, og en mere global og inklusiv bidragyderbase, ikke bare en håndfuld Silicon Valley-midler. Final thought: Is this the death of venture capital in crypto? Afsluttende tanke: Er dette døden af venturekapital i krypto? VC'er vil stadig eksistere, men de vil ikke længere kontrollere, hvem der bliver finansieret og hvem der ikke. Thanks Sheldon or sorry, CryptoSheldon. Any last words? Tak Sheldon eller undskyld, CryptoSheldon. Alt godt, du kan kalde mig Shels, ligesom Machine Gun Kelly, de kalder ham Kells. Tak for at have mig i dag. De næste 12 måneder vil være meget interessante. Plant frøet og ikke Privilege!”