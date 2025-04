Er TikTok Shop sikker? Hvad du behøver at vide

TikTok Shop er generelt sikkert at købe fra, men det er vigtigt at være forsigtig, når du køber fra den online markedsplads. TikTok Shop er et segment af TikTok, der giver dig mulighed for at købe varer fra dine foretrukne indholdsskabere og influencers. Onlinemarkedspladsen blev lanceret i USA i september 2023, og cirka 5 % af alle amerikanske forbrugere købte en gave fra TikTok Shop i løbet af 2023-feriesæsonen, ifølge Forbes . På fanen Shop på TikTok kan du søge efter produkter baseret på anbefalede kategorier, såsom mode eller elektronik, ligesom du ville gøre på Amazon eller andre online markedspladser. Mens du ruller gennem dit TikTok-feed, kan du støde på videoer, der fokuserer på specifikke produkter, der er knyttet til TikTok Shop, hvor du kan købe dem direkte fra markedspladsen.





Fortsæt med at læse for at lære om de potentielle risici ved at købe varer fra TikTok Shop, almindelige TikTok Shop-svindel og hvordan du holder dig sikker, mens du handler på TikTok.

Hvad er risikoen ved at shoppe på TikTok Shop?

At købe varer fra TikTok Shop er forbundet med risici, herunder svindlere og produkter af dårlig kvalitet. Da ikke alle sælgere på TikTok Shop er verificerede, kan ikke-verificerede sælgere sælge forfalskede varer eller varer af lav kvalitet, eller du modtager muligvis aldrig den vare, du har bestilt. For at undgå at falde for svindel, skal du sørge for at kigge efter et badge eller flueben på en sælgers TikTok-profil, der indikerer, at de er verificeret, før du foretager et køb.

Almindelig svindel på TikTok Shop rettet mod købere

Adskillige almindelige TikTok Shop-svindel, der retter sig mod dig som køber, omfatter svindlere, der sælger falske varer, aldrig leverer din købte vare, målretter dig med phishing-svindel eller efterligner verificerede mærker for at vinde din tillid.

Svindlere, der sælger forfalskede produkter eller produkter af lav kvalitet

Du kan finde en liste på TikTok Shop for et produkt, du har ønsket dig, til en ideel pris. Svindlere opretter attraktive fortegnelser for at tiltrække dig, og når du har foretaget et køb, kan du modtage en forfalsket vare eller en vare af lav kvalitet, der ikke matcher det, du har bestilt. En nem måde at finde ud af, om opslag på TikTok Shop er svindel, er ved at lede efter stave- eller grammatiske fejl i produktbeskrivelser, sælgere uden anmeldelser eller priser, der ikke matcher varens værdi.

Svindlere leverer aldrig en købt vare

Hvis du bestiller en vare gennem TikTok Shop, skal du sørge for at være opmærksom, indtil den ankommer. Svindlere på TikTok Shop kan oprette lister for varer, der ikke eksisterer, tage din betaling og aldrig levere varen. Tjek ofte status for dine sporingsoplysninger, fordi svindlere ofte giver falske sporingsnumre i svindel uden levering.

Svindlere, der sigter mod dig med phishing

TikTok Shop-svindlere kan målrette dig med phishing- forsøg ved at sende beskeder designet til at narre dig til at afsløre følsomme oplysninger eller klikke på uopfordrede links. For eksempel kan du modtage en besked fra en sælger på TikTok Shop, der beder dig om at klikke på et link for at angive dine betalingsoplysninger. Hvis en sælgers meddelelse indeholder et presserende eller truende sprog, tilbud, der er for gode til at være sande, stave- eller grammatiske fejl, uopfordrede links eller anmodninger om personlige oplysninger, har du sandsynligvis at gøre med en svindler, der har til hensigt at stjæle dine oplysninger eller penge gennem et phishing- angreb.

Svindlere, der efterligner betroede mærker eller influencers

Du har måske hørt, at et af dine yndlingsmærker eller influencers sælger en ønskværdig vare på TikTok Shop. I stedet for at besøge deres verificerede profilside, kan du søge efter varen på TikTok Shop og støde på profiler, der ser næsten identiske ud med betroede brands og influencers. Svindlere opretter ofte falske profiler for at efterligne legitime brands og influencers, og narre dig til at købe varer fra dem. Disse svindlere har sandsynligvis ikke den vare, de hævder at sælge, og vil forsvinde med dine penge.

Sådan forbliver du sikker og undgår at falde for svindel på TikTok Shop

På trods af de mange former for svindel, du kan blive udsat for i TikTok Shop, kan du være sikker på at blive et offer ved at tjekke sælgers profiler, bruge sikre betalingsmetoder, undgå tilbud, der virker for gode til at være sande og aldrig dele følsomme oplysninger med en sælger.

Tjek sælgeranmeldelser, vurderinger og verifikation

Tjek altid en sælgers legitimitet, før du foretager et køb i TikTok Shop. At undersøge, hvilke typer anmeldelser og vurderinger en sælger har, kan hjælpe dig med at undgå svindel, da en sælger med begrænsede eller ingen anmeldelser ofte er utroværdig og kan forsøge at snyde dig. Dobbelttjek, at sælgerens profil er verificeret med et badge eller flueben på TikTok Shop, fordi bekræftelse betyder, at TikTok har bekræftet deres identitet.





Brug sikre betalingsmetoder

Når du bruger TikTok Shop til at købe varer, skal du undgå at foretage betalinger via andre apps. Brug TikTok Shops indbyggede betalingssystem for at sikre, at dine transaktioner er sikre og beskyttede. Hvis en sælger opfordrer dig til at betale dem via Venmo , Cash App eller enhver anden app uden for platformen, bør du være forsigtig og kun stole på sælgere, der bruger TikTok Shops betalingssystem. Brug desuden et kreditkort i stedet for et betalingskort til køb. Kreditkort giver bedre beskyttelse mod svindel og sikrer, at du ikke mister de penge, der er gemt på din bankkonto, hvis du bliver snydt.

Vær forsigtig med tilbud, der virker for gode til at være sande

Ligesom Temu og andre online markedspladser tilbyder TikTok Shop ofte produkter til lave priser. Du bør dog være forsigtig med lister, der virker for gode til at være sande. For eksempel, hvis du leder efter et nyt spilsystem på TikTok Shop og ser det prissat til $20, bør du være skeptisk over for prisen og ikke falde for svindlerens falske notering.

Undgå at dele følsomme oplysninger

Hvis en sælger på TikTok Shop hævder, at de ikke kan sende din vare uden specifikke følsomme oplysninger, såsom dine betalingsoplysninger, skal du stoppe med at kommunikere med dem med det samme. Svindlere kan anmode om personlige oplysninger og hævder, at de er nødvendige for forsendelse. Men deling af følsomme oplysninger med en sælger på TikTok Shop bringer dit privatliv og online sikkerhed i fare, da de kan bruge disse oplysninger til at målrette dig med flere svindelnumre eller i ekstreme tilfælde begå identitetstyveri.

Klik aldrig på uopfordrede links og vedhæftede filer

Uopfordrede links og vedhæftede filer kan føre til en række negative konsekvenser, herunder at dine private oplysninger bliver stjålet eller malware bliver installeret på din enhed. Hvis du modtager en besked fra en sælger på TikTok Shop, der indeholder et link, som de beder dig om at klikke på, så undgå at klikke på det, fordi du kan blive hacket . Hvis du mener, at et link fra en sælger er sikkert, skal du kontrollere dets sikkerhed, før du klikker, ved at bruge en URL-kontrol, som f.eks. Google Transparency Report .

Sikre din TikTok-konto

Sørg for, at din TikTok-konto er sikker for at være sikker mod almindelige TikTok Shop-svindel. Du bør bruge en stærk adgangskode , der består af mindst 16 tegn og en kombination af store og små bogstaver, tal og symboler. Det er også vigtigt at tilføje ekstra lag af sikkerhed til din TikTok-konto ved at aktivere Multi-Factor Authentication (MFA) metoder, såsom Two-Factor Authentication (2FA) eller ved at bruge en phishing-resistent adgangsnøgle , der har 2FA ved design. Tilføjelse af disse ekstra sikkerhedslag gør det udfordrende for alle at få adgang til din konto uden at bekræfte din identitet.





Følg disse trin for at aktivere 2FA på din TikTok-konto:





Tryk på din profil nederst til højre på din startskærm. Vælg menuikonet i øverste højre hjørne af din skærm, og tryk derefter på Indstillinger og privatliv i rullemenuen. Når du er på skærmen Indstillinger og privatliv , skal du trykke på Sikkerhed og tilladelser i afsnittet Konto . Tryk på 2-trinsbekræftelse , og vælg derefter mindst to metoder til at aktivere 2FA. Aktiver SMS- og e-mail-indstillinger for 2FA ved at trykke på Slå til .





For at konfigurere en adgangsnøgle på din TikTok-konto skal du gå til din profil, vælge menuikonet og derefter trykke på Indstillinger og privatliv . Tryk på Konto , og tryk derefter på Adgangsnøgle . Derfra vil du følge instruktionerne på din skærm og oprette en adgangsnøgle. Når du har bekræftet din adgangsnøgle, vil TikTok bede dig om din adgangsnøgle, hver gang du logger ind.

Rapportér mistænkelige sælgere

Hvis du har mistanke om, at du taler med en svigagtig sælger eller indser, at du er blevet snydt, bør du rapportere sælgerens konto på TikTok. For at rapportere en mistænkelig TikTok-konto skal du besøge sælgerens profil, trykke på Del -knappen øverst og derefter vælge Rapporter . Vælg årsagen til at rapportere sælgerens konto, tryk på Send og TikTok modtager din rapport. Rapportering af mistænkelige sælgere på TikTok Shop hjælper med at beskytte andre mod at blive snydt og reducerer tilstedeværelsen af svindlere på platformen.

Beskyt dig selv mod svindlere på TikTok Shop

Beskyt dig selv mod svindlere, mens du handler online, især på TikTok Shop, ved at gennemgå sælgeres vurderinger, bruge sikre betalingsmetoder, undgå at dele følsomme oplysninger og aldrig klikke på uopfordrede links. Mange svindelnumre på TikTok Shop sigter mod at stjæle dine private oplysninger eller penge, så vær altid forsigtig og lav din research, før du foretager et køb.