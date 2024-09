Dyb dyk ned i Big Tech Design: Eksperimenter din vej til fantastiske produkter

Da jeg arbejdede som produktdesigner hos store virksomheder som Twitter, Meta og Lyft, har jeg været vidne til den komplekse innovationsproces, der driver disse giganter. Ideen om et enkelt, strålende sind, der leder monumentale forandringer, er langt fra sandheden. I stedet er det teknologiske gennembrud altid resultatet af en kollektiv indsats fra teams , deres strenge eksperimenter og en urokkelig forpligtelse til at forstå og imødekomme brugernes behov.

Innovationsmyten

Når vi tænker på innovation, forestiller vi os normalt et ensomt geni, der pludselig kommer med en revolutionerende idé eller et design. Dette er udelukkende en myte og en farlig en. Det er vildledende og strider imod ånden af samarbejde og eksperimenter, der virkelig driver fremskridt i teknologisektoren.

Faktisk er innovation et produkt af samarbejde. Den virkelige magi sker, når forskellige grupper af mennesker slutter sig til deres indsats og deler deres talenter, erfaringer og indsigter for at løse udfordringer.





Det er den kollaborative tilgang, der sikrer, at udviklingen ikke blot er glimt af individuel glans, men er vedvarende, skalerbar og dybt integreret med brugerens virkelige oplevelser.

Samarbejde på arbejdspladsen: Succeshistorier

Twitter: Den subtile kunst ved brugercentreret design





Twitters udvidelse til 280 tegn tjener som en gribende illustration af samarbejdets rolle i brugercentreret design.

Initiativet var forankret i et dybt dyk i brugeradfærd og behov, som afslørede, at brugere, der skriver tweets på bestemte sprog, såsom spansk eller tysk, er meget frustrerede over den oprindelige tegngrænse.

Denne opdagelse fremhævede behovet for et mere fleksibelt udtryksrum. Beslutningen om at udvide karakterantallet handlede ikke kun om at tilbyde mere plads, men var rettet mod at berige brugeroplevelsen. Hovedudfordringen var at bevare Twitters kerneidentitet med kortfattet kommunikation - trods alt var tegngrænsen på 140 tegn appens varemærke i mere end et årti.





På jagt efter en elegant, let og klar løsning på dette problem arbejdede vi i tæt samarbejde med mange teams. Da sagen var følsom på mange niveauer, skulle den behandles fra alle mulige vinkler. Den resulterende løsning var en tværfaglig indsats, der spændte på tværs af designere, ingeniører, dataanalytikere og mere, som alle arbejdede i fællesskab for at gennemsøge data, køre forskellige tests og anmode om brugerfeedback.





Denne iterative, data-informerede tilgang eksemplificerer, hvordan funderet forskning og kollaborativ syntese kan føre til designbeslutninger, der virkelig resonerer med brugerbasen. Efter at have analyseret virkningen af den implementerede opdatering, var vi glade for at opdage, at de fleste brugere stadig ser appen som en kortfattet måde at dele information på.

Meta's Workplace Emner: Bridging User Needs with Design

Udvikling af emnefunktionen på Meta's Workplace er endnu et eksempel på implementering af en funktion, der imødekommer brugernes behov og forbedrer deres oplevelse. Det blev implementeret som et svar på brugernes behov for at opdage relateret indhold nemmere og hurtigere.





Udfordringen var intuitivt at kategorisere og overflade indhold på en måde, der føltes naturlig for brugerne. Gennem hele udviklingen erfarede vi, at dette komplekse mål krævede et bredt samarbejde på tværs af virksomheden. Processen involverede runder af brugerforskning, prototypeudvikling og iterativ feedback. Gennem samarbejde med alle disse teams forfinede vi omhyggeligt funktionen og tog højde for alle de aspekter, der betød noget.





Som et resultat har vi oprettet emner, der kan bruges til at gruppere opslag, der er relaterede. Dette hjælper med at holde indhold organiseret og gør det nemmere at finde relaterede indlæg på tværs af hele organisationen. Tilføjelsen af denne funktion forbedrede brugerengagementet og indholdets synlighed betydeligt.

Dette projekt fremhævede endnu en gang nødvendigheden af tværfunktionelt teamwork for at skabe løsninger, der ikke kun opfylder, men overgår brugernes forventninger.





Eksperimenterer for innovation

Innovation i big tech er dybt forankret i eksperimentering. Hver funktion, opdatering eller ny tjeneste gennemgår en omhyggelig proces med hypotesetestning, brugerfeedbacksessioner og iterativ udvikling.





Brugertest er en anden stor kilde til innovation. Ved at forstå brugernes behov og motiver kan en virksomhed skabe en virkelig banebrydende løsning, der ville have en stærk positiv effekt på forskellige målinger og kan vokse til at blive en industristandard.





Dette arbejde bag kulisserne er afgørende for at validere designvalg og sikre, at de endelige produkter stemmer overens med brugernes behov og præferencer. Den eksperimentelle tankegang giver teams mulighed for at pivotere baseret på indsigt, hvilket sikrer, at slutresultatet er et produkt, som brugerne finder værdifuldt og engagerende.

Navigering i kreative konflikter

At skabe effektfulde og innovative produkter kræver et harmonisk samarbejde mellem forskellige teams. Designere, ingeniører, produktchefer og datavidenskabsfolk skal arbejde sammen og bringe hver deres unikke perspektiv til bordet.





Men ofte møder de teams, der er involveret i et projekt, forskelle i mening og perspektiv, hvilket kan resultere i konflikter eller forsøg på at bevise vigtigheden af en tilgang frem for en anden. Disse spændingsmomenter skal dog konverteres fra snublesten til trædesten til større innovation gennem fremme af dialog og aktiv lytning mellem teams.

Når de behandles på den rigtige måde, hjælper disse forskelle med at danne en kultur af kritisk tænkning og kreativ problemløsning og føre til mere omfattende og velafrundede designløsninger.

En kollektiv vej frem

Min erfaring inden for designområdet har lært mig en værdifuld lektie: meningsfuld innovation inden for teknologi kræver en kollektiv, iterativ og empatisk tilgang. Denne tilgang udfordrer myten om det ensomme geni og understreger vigtigheden af teamwork, brugercentreret design og eksperimentelle metoder.





Til alle inden for tech design vil jeg råde til at omfavne samarbejdsprocessen, holde hovedfokus på brugeren og dyrke nysgerrighed og en eksperimenterende tankegang gennem alle teams i virksomheden. At udvikle til innovation er en udfordring, men det giver også muligheder for vækst og læring for virksomheden og resulterer i løsninger, der kan have en dybtgående indflydelse på brugernes liv.





Hvis du er interesseret i at udforske disse temaer yderligere eller dele din indsigt, så lad os oprette forbindelse. Jeg opfordrer dig til at deltage i en samtale for at afdække nye muligheder, udvide kreative horisonter og dele viden og erfaring inden for design.