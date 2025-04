At håndtere en aggressiv leder er nemmere, end du tror

Aggressive ledere er ikke nemme. At arbejde med dem kan få dig til at føle dig overvældet, fylde dig med selvtillid og sænke dit selvværd.





Det er som at løbe på et løbebånd, der bare aldrig stopper.





Større, bedre mål.

Mere ansvar.

Højere forventninger.





Lige når du er ved at trække et lettelsens suk, er en ny udfordring kastet over dig. Du frygter at komme på kontoret med bekymringen om, hvad der venter dig, og hvordan du knap nok kommer igennem dagen.





At spille sammen med en aggressiv manager ved at give efter for deres krav ødelægger ikke kun din selvtillid, det får dig til at hade arbejde, du elskede i starten.





Den aggressive person kæmper. Den passive løber væk. Men den selvhævdende person står fast, vurderer situationen, tilpasser sig og handler med mål og lidenskab. Vær den person. - Charles F Glassman





Selvom aggressive ledere er vanskelige, er de ikke umulige at arbejde med. Med de rigtige strategier kan du vende dem, mens du også lærer værdifulde lektioner undervejs.

Forveksle ikke aggressivitet med toksicitet

En aggressiv leder er ikke dårlige nyheder, fordi de kan hjælpe med at accelerere din karriere ved at sætte dig i stand til at opbygge færdigheder, der vil tjene dig godt gennem hele din karriere.





De kan lære dig at håndtere højpressede situationer godt, forblive robust over for udfordringer og omdanne forhindringer til muligheder.





Men det er vigtigt at skelne mellem en leder, der bekymrer sig om din vækst, fra den, der kun tænker på sig selv.





Udfordrer de dig, forventer de, at du skubber grænser og stræber efter ekspertise, eller udviser de giftig adfærd såsom råb, manipulation, mobning, udnyttelse af grænser og anden sådan skadelig adfærd, der er skadelig for din mentale sundhed og dit personlige velbefindende?





Aggression kan nogle gange forveksles med toksicitet, især hvis din leders forventninger udfordrer dig til at træde uden for din komfortzone.





Selvom de mener det godt, kan deres drive, beslutsomhed og lidenskab til tider være skræmmende.





Ledere, der udfordrer dig og presser dig til at stræbe efter ekspertise, er svære at finde. Så stop med at bebrejde, klage og hulke, og find måder at bringe dem på linje med gensidigt acceptable mål.





For at gøre dette skal du begynde med at forstå, hvad der motiverer dem til at være på denne måde ved at grave dybere og notere deres ikke-verbale signaler (tone, stemme, håndbevægelser, ansigtsudtryk):





Er det deres behov for at have kontrol?

Har de en tendens til at prioritere resultater frem for relationer?

Kommer de normalt frem som selvhævdende, direkte og hurtige til at træffe beslutninger?

Har de en tendens til at tilsidesætte andres meninger, fordi de vil have tingene gjort på deres måde?

Arbejder de med en følelse af, at det haster og forventer effektivitet i enhver interaktion?





At forstå kilden til din leders aggression eller specifikke adfærd, de viser, kan gøre dig i stand til at finde måder at arbejde med dem på i stedet for at spilde tid på at ærgre dig over dem eller have ondt af dig selv.

Bevar kontrollen

At arbejde med en aggressiv leder kan få dig til at føle dig hjælpeløs, håbløs og ude af kontrol.





Mangel på kontrol kan få dig til at vedtage et selvdestruktivt mål. Du kan:





Reager på deres aggression med aggression.

Svælg i selvmedlidenhed ved at have ondt af din situation uden at gøre noget for at forbedre din situation.

Nægt at gøre en indsats med tankegangen om, at det ikke vil være godt nok.

Giv op, når du rammer en vejspærring eller bliver udfordret til at møde uventede situationer.





Ønsket om at have mere kontrol på arbejdet, mens man ikke tager skridt til at genvinde den kontrol, kan være en af de største skjulte årsager til udbrændthed på arbejde.





Mangel på kontrol skaber en cyklus af undgåelse, hjælpeløshed og ubehag, som fører til yderligere passivitet og en selvopfyldende profeti i din egen overbevisning.





For at føle sig i kontrol, skift fra bekymringskreds til indflydelseskreds.





Cirkel af bekymring omfatter ting, som du er bekymret over, men som du ikke har kontrol over. At bruge tid og energi her kan føre til følelser af utilstrækkelighed, hjælpeløshed og øget følelse af offer.





Circle of control omfatter ting, som du har direkte kontrol over, og ting, som du måske ikke helt kontrollerer, men som kan påvirke på væsentlige måder. At bruge tid og energi her kan forbedre mental sundhed, opbygge modstandskraft og fremme overordnet velvære.





For eksempel kan du ikke kontrollere, hvad din leder siger eller gør, men du kan kontrollere, hvordan du reagerer på dem.





"Proaktive mennesker fokuserer deres indsats i Circle of Influence. De arbejder på de ting, de kan gøre noget ved. Naturen af deres energi er positiv, forstørrer og forstørrer, hvilket får deres Circle of Influence til at øges.

Reaktive mennesker fokuserer deres indsats i Circle of Concern. De fokuserer på andre menneskers svaghed, problemerne i miljøet og omstændigheder, som de ikke har kontrol over. Deres fokus resulterer i bebrejdende og anklagende holdninger, reaktivt sprog og øgede følelser af offer. Den negative energi, der genereres af det fokus, kombineret med forsømmelse på områder, de kunne gøre noget ved, får deres Circle of Influence til at skrumpe."

— Stephen R. Covey





Bliv proaktiv. Stop aldrig med at tro på din evne til at påvirke resultatet. Giv slip på ting uden for din kontrol, flyt din energi til ting, du kan ændre eller påvirke.

Vælg ord med omhu

Mens du taler med en aggressiv leder, spiller de ord, du vælger, en afgørende rolle for at afgøre, om din leder lytter til dig eller ignorerer dine bekymringer.





Brug af konfronterende sprog eller defensive argumenter kan udløse negative følelser, som kan intensivere deres aggression og få dem til at vende sig mod dig.





At sige ting på en måde, der udfordrer deres autoritet eller fremstår som uhøfligt og respektløst, gør dem meget mere tilbøjelige til at holde fast i deres oprindelige argument, selv når de ved, at du har ret, og de tager fejl.





Vær opmærksom på dit sprog for at undgå eskalerende spændinger. Gør ikke:





Brug generaliserende ord som "altid" og "aldrig". De vil sandsynligvis forårsage mere konflikt. Brug ord, der udfordrer deres karakter som dårlige, krævende, uhøflige. Døm med ord som fejltagelse, fiasko, uacceptabel. Anklage eller bebrejde dem med ting som "Du tager fejl" eller "Det er din skyld." Brug en sarkastisk eller konfronterende tone. Bestå erklæringer, der underminerer deres autoritet. Brug følelsesladet sprog som latterligt, absurd, patetisk, ubrugeligt.





Ethvert forsøg på at angribe, forsvare eller trække sig tilbage vil virke imod dig. I stedet skal du beherske disse reaktive tendenser, finde modet til at stå fast og derefter træde frem i lyset af denne beslutsomme modstand.

– Rick Brinkman





Brug et roligt, neutralt sprog. Mød op med et selvsikkert tonefald og positivt kropssprog. Tal på en rolig måde. Fortæl langsomt og tydeligt dine bekymringer, meninger eller hvad det nu er, du skal sige.





I stedet for: Det er umuligt at gøre i denne tidsramme.





Sig: Jeg er bekymret over de foreslåede tidslinjer for at afslutte dette projekt. Selvom jeg forstår behovet for at bevæge os hurtigt, er grunden til, at vi ikke bør forpligte os til dem, fordi ...





I stedet for: Det vil aldrig fungere.





Sig: Jeg forstår, hvorfor du hælder til denne mulighed. Det er bestemt meget gavnligt for erhvervslivet. Men vi skal også vurdere risikoen og indvirkningen på forretningen, hvis det ikke virker. Her er grunden til, at jeg tror, at det kan være en udfordring at implementere dette...

Når du fremstår som rolig og selvsikker over for andre, reagerer de på samme måde. Det sikrer også, at din besked bliver godt modtaget og ikke ignoreres, så snart den kommer ud af din mund.

Søg deres råd

De fleste aggressive ledere leder med en stærk mening, hvilket betyder, at de ikke kun har stor respekt for deres ideer, men også værdsætter dem, der søger dem.





Når du er uenig med en aggressiv leder eller deler dine bekymringer, i stedet for at slutte med dine tanker, så søg deres mening.





At bede om deres råd flytter deres sindstilstand fra problem til løsning. Når de bliver sat på stedet for at besvare et vanskeligt spørgsmål eller træffe en svær beslutning, er de mere tilbøjelige til at være rationelle, mindre forudindtaget og kan endda være enige i din mening.





Du behøver ikke at behage dem for at blive holdt af eller for at få noget fra dem. Vær ægte, når du beder om råd, fordi de kan se, hvornår du er autentisk, og når du manipulerer dem til at få det på din måde.





At være sød blokerer dig for at stå op for dig selv, være ærlig over for andre, skabe dybere relationer eller frimodigt udtrykke dig selv i verden.

— Aziz Gazipura





Indram dine bekymringer eller spørgsmål på en måde, der inviterer dem til at dele deres ideer uden at blive defensive.





Hvad er dit perspektiv på...?

Hvordan ville du forholde dig til...?

Hvad ville du gøre i denne situation...?

Hvad er dit forslag?





At få din leders råd er en fantastisk måde at omdirigere deres tanker i den retning, du ønsker. Selv hvis du kortvarigt tænker over dit spørgsmål, er det mere sandsynligt, at de læner sig mod dine forslag eller de resultater, du ønsker.

Kommuniker dine grænser

Aggressive ledere nyder grænseløs frihed, fordi det sætter dem i stand til at manipulere din tid og energi på måder, der passer dem.





Dine personlige grænser involverer at sætte grænser og definere forventninger til, hvad du vil og ikke vil tolerere.





Uudtalte grænser er ofte usynlige – lette at overtræde, da de er baseret på hver persons egen livserfaring. Hvis din leder er aggressiv, er det ikke at sætte grænser en opskrift på katastrofe.





Det er vigtigt at udstikke disse grænser klart, fordi din leder ikke kan give dig det, du har brug for, medmindre du tager initiativet og tydeligt kommunikerer dine prioriteter og forventninger.





For at gøre dette skal du kommunikere dine behov ved at sætte sunde grænser og diskutere dem med din leder:

Hvad er ikke til forhandling – ting, du ikke vil gå på kompromis med. Hvis disse ikke er opfyldt, vil det have en betydelig indvirkning på dit velbefindende. Hvad er nogle af de ting, du er fleksibel omkring og villig til at ændre, hvis situationen kræver det? Hvilken slags ansvar kan du håndtere, og hvilken slags opgaver stemmer ikke overens med dine mål? Hvad er dine grænser - ting du realistisk kan opnå.





At sætte grænser involverer uundgåeligt at tage ansvar for dine valg. Du er den, der laver dem. Du er den, der må leve med deres konsekvenser. Og du er den, der måske holder dig selv fra at træffe de valg, du kunne være tilfreds med.

— Henry Cloud





At sætte grænser vil sende et klart signal til din leder om, hvad du vil og ikke vil tolerere. Hvis din leder nægter at respektere dem, kan det være på tide at holde op. Alt, der går på kompromis med dit mentale velvære, er ikke det værd.

Oversigt

At arbejde med en aggressiv leder har fordele og ulemper. På den ene side kan de lære dig værdifulde færdigheder (resiliens, forhandling, ekspertise), som kan hjælpe dig med at udmærke dig i din karriere. På den anden side kan det at give efter for alle deres krav gøre dig udmattet, vred og kan endda føre til udbrændthed. Det er vigtigt at forstå din leders hensigt, fordi det hjælper dig med at identificere, om din leders aggression er i overensstemmelse med ønsket om at hjælpe dig med at lære, vokse og udmærke sig, eller de kun bekymrer sig om at opnå resultater uden nogen hensyntagen til dets indvirkning på din karriere. Den mest sandsynlige følelse, du udvikler, når du arbejder med en aggressiv leder, er en følelse af manglende kontrol. Du kan føle, at du kun har to valg – enten at acceptere deres krav eller at holde op. Denne tankegang forhindrer dig i at finde produktive måder at arbejde med dem på. For at udvikle en følelse af kontrol i vanskelige situationer, skift fra cirkel af kontrol til cirkel af indflydelse. Find ud af, hvad du kan gøre for at påvirke deres beslutning, og hvad du skal give slip på. Når du kommunikerer din uenighed eller giver udtryk for din bekymring, skal du være særlig opmærksom på dine ord. Hvordan du taler til dem, spiller en afgørende rolle for at afgøre, om dit budskab tages konstruktivt, eller det er misforstået og derefter bruges på en negativ måde over for dig. En god måde at søge din leders opmærksomhed på er at bede om deres råd. Det gør dem mere tilbøjelige til at høre dine ideer, bekymringer eller forslag og blive enige om en løsning, der er i overensstemmelse med dine mål. Giv ikke din aggressive leder skylden for ikke at respektere dine grænser, hvis du ikke eksplicit har kommunikeret dem. At definere grænser med dem sikrer, at de er opmærksomme på dine behov i stedet for at misligholde det, de finder rigtigt eller antager, er godt for din vækst.





Denne historie er tidligere offentliggjort her . Følg mig på LinkedIn eller her for flere historier.