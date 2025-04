10x forskning: Hvordan en FIL-støttet USD Stablecoin af sikret finansiering ville booste Filecoin-økosystemet

Ny forskning fra 10X Research har afsløret de enorme fordele, der tilbydes brugere af en US Dollar-denomineret stablecoin, der lanceres i Filecoin-økosystemet. Filecoin er blandt de hurtigst voksende platforme i Web3, og der er en enorm mængde uudnyttet værdi på det decentraliserede fillagringsnetværk, der venter på at blive låst op.





Mellem støtte på højt niveau fra en række fonde og en stadigt voksende liste af økosystempartnere bliver betydningen af et offentligt åbent, peer-bygget lånemarked og en likvid kilde til on-chain dollars tydelig for hver dag, der går, især da de data, der er lagret på protokollen, i stigende grad bliver brændstoffet, der driver AI-revolutionen.





Blandt de 10x forskningsrapportens hovedresultater , menes det, at en sådan mønt ville bringe udvidede muligheder svarende til, hvordan DAI påvirkede Ethereums DeFi-markeder.





Disse fordele omfatter, men er ikke begrænset til:





Øget brugeradoption fra en on-chain reserve stablecoin ville gøre Filecoins platform mere tilgængelig for et bredere publikum af brugere

Forbedret likviditet og stabilitet ved at eliminere behovet for brugere til at handle i FIL

Et univers af muligheder ved at være i stand til at udnytte loop trading, carry trades og renteinstrumenter i Filecoins økosystem





Secured Finance har bidraget til Filecoin-økosystemet for at bringe USDFC på markedet, et produkt, der stort set ville udfylde den ovenfor beskrevne rolle. Denne stablecoin ville være over-sikret og knyttet til værdien af FIL - i USD.





"Vi mener, at Filecoin-økosystemet er modent til yderligere innovation og adoption," sagde Masa Kikuchi, CEO hos Secured Finance. "Ved at give økosystemdeltagere mulighed for at handle i amerikanske dollars, åbner der sig en helt ny verden af valgfrihed og bør muliggøre hurtigere vækst af den overordnede platform."





Til sammenligning er mængden af ETH-tokens, der understøtter Maker Daos DAI-token voksede til mere end syv milliarder dollars inden for to år efter lanceringen og står i øjeblikket på XX milliarder. En lignende indvirkning på Filecoin-økosystemet ville være en bane, der ændrer resultatet for projektet.





For at lære mere om USDFC eller Secured Finance, besøg venligst http://secured.finance

Om sikret økonomi

Secured Finance revolutionerer faste indkomster med on-chain ordrebogsudlån og obligationsudstedelse og FIL-støttet stablecoin, USDFC. Drevet af smarte kontrakter leverer vores platform gennemsigtige, billige fastforrentede lån og ægte finansiel inklusion i DeFi 2.0.

Om 10X Research

10x Research er et førende analysefirma for digitale aktiver, der leverer indsigt i kryptomarkeder i institutionel kvalitet, handelssignaler, investeringsstrategier og grundlæggende analyser for digitale aktiver. Med fokus på kvantitativ analyse, makrotrends og systematiske handelsmodeller hjælper 10x Research kunder med at træffe informerede beslutninger i det hurtigt bevægende kryptorum.

