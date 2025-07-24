Zircuit spouští obchodní engine AI pro Lightning-Fast, Cross-Chain Trading

oznámila svůj další hlavní produkt: obchodní motor poháněný umělou inteligencí určený pro bleskově rychlé, cross-chain provedení.Tento start je založen na úspěchu Zircuit's Deposit Vaults, které nyní zabezpečují více než 950 milionů dolarů ve stablecoinech, ETH a BTC. George Town, Grand Cayman, July 24th, 2025/Chainwire/-- Cirkulace Cirkulace Nový AI Trading Engine – „Hyperliquid for AI Trading“ – odemyká detekci signálů v reálném čase a automatizované obchodování jedním kliknutím v obou řetězcích EVM a Solana. \n \n \n Deposit Vaults poskytují pasivní, zabezpečený výnos s bezpečností institučního stupně. AI Trading Engine posiluje aktivní obchodníky s detekcí signálů v reálném čase a cross-chain exekucí, podporovanou spolehlivostí Zircuit-grade. \n \n „Naším posláním ve společnosti Zircuit je, aby bylo financování na řetězci bezpečnější a chytřejší,“ řekl Dr. Martin Derka, spoluzakladatel společnosti Zircuit. „Tento nový motor kombinuje poznatky z umělé inteligence v reálném čase s bezproblémovým provedením, a to vše bez toho, aby bylo ohroženo bezpečnostní standardy, kterým uživatelé důvěřují.“ „Naším posláním ve společnosti Zircuit je, aby bylo financování na řetězci bezpečnější a chytřejší,“ řekl Dr. Martin Derka, spoluzakladatel společnosti Zircuit. „Tento nový motor kombinuje poznatky z umělé inteligence v reálném čase s bezproblémovým provedením, a to vše bez toho, aby bylo ohroženo bezpečnostní standardy, kterým uživatelé důvěřují.“ Jak to funguje: \n \n \n \n \n Detekce signálů AI: Skenuje on-chain a off-chain data k identifikaci alfa předtím, než zmizí. Cross-Chain Auto-Routing: Provádí se v lokalitách s nejlepšími cenami. Strategie s jedním kliknutím: Zachází s peněženkami, plynem a posuvem, takže uživatelé mohou okamžitě začít obchodovat. Bezpečnost Zircuit-Grade: Každá smlouva zdědí stejný bitevně testovaný bezpečnostní balíček, který chrání Zircuitovy trezory, včetně zabezpečení na úrovni sekvence a anti-phishingové technologie. Časový rozvrh Rollout: \n \n \n \n Uzavřená beta: koncem července 2025 (pouze pro uživatele vault) Veřejné zahájení: srpen 2025 s přístupem k SDK pro tvůrce strategií Ecosystem Grants: 4. čtvrtletí 2025 s 10M ZRC na podporu modelů AI postavených komunitou Uživatelé Vault mohou očekávat beta pozvánky na svých dashboardech, spolu s obchodními pobídkami a odměnami. Noví uživatelé, kteří se připojí k Deposit Vaults, nyní obdrží slevy na poplatky za budoucí obchodování s AI. Vývojáři a kvanty by měli zůstat připraveni na nadcházející obchodní soutěž s AI s granty, odměnami a odměnami. Pro více informací mohou uživatelé navštívit a připojte se na X / Twitter . Zrcadlová.com Křemírek2 Zrcadlová.com Křemírek2 O kruhu Zircuit nabízí vývojářům výkonné funkce a zároveň dává uživatelům klid mysli. Navržený týmem veteránů a doktorandů z oblasti bezpečnosti web3, Zircuit kombinuje vysoký výkon s bezkonkurenční bezpečností. Cirkulace Cirkulace Kontaktujte Vedoucí komunikace Jennifer Zhengová Cirkulace jen@zircuit.com \n \n Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento článek byl publikován jako tisková zpráva společnosti Chainwire v rámci HackerNoon's Business Blogging . Program Programy