Ne, Hal - Velké bankovnictví nezachytilo Bitcoin - je to naopak

Pojďme se vrátit k dobrým starým dobám PC (osobní výpočetní) revoluce.





Třeba Hal Finney a Satoshi Nakamoto.





Pak odtud skočíme do budoucnosti světa, kde nemáme pár velkých bankéřů jako Jamie Dimon, ale kde každý dospělý chce být bankéřem.





Stejně jako je decentralizace umělé inteligence s otevřeným zdrojovým kódem jediným způsobem, jak zajistit, aby lidská civilizace nebyla převzata AGI, stejně tak je decentralizace bankovnictví s otevřeným zdrojovým kódem jediným způsobem, jak zajistit, aby se neproběhla žádná válka poháněná AI, poháněná dluhy a penězi.





S bitcoinovými uzly a horníky v každém domě před televizí nebo rádiem bude čerpání dluhu na nebeské úrovně příběhem minulosti.





Nebo alespoň pro jednu šťastnou administraci (stále doufající).





Bylo to příliš dlouho bez zlatého věku bohatství a hojnosti.

PC snů

Když Steve Wozniak a jeho hackerští přátelé z Homebrew Computer Club představili budoucnost osobního výpočetní techniky, viděli, že počítač vytváří svobodu pro lidi a ne více otroctví.





Cituji odSvět podle WozŘekl Gary Wolf:





Jaké jsou odměny?“ ptá se. „V té době jsme neměli počítače.Nemůžete je používat, nedostanete práci, nedostanete peníze.Nedostanete žádné uznání.Nedostanete titul.Odměny jsou vnitřní.Jsou ve vaší mysli.“

Jaké jsou odměny?“ ptá se. „V té době jsme neměli počítače.Nemůžete je používat, nedostanete práci, nedostanete peníze.Nedostanete žádné uznání.Nedostanete titul.Odměny jsou vnitřní.Jsou ve vaší mysli.“





Mluví o myšlence navrhování počítačů v těch raných dnech, kdy představa někoho, kdo vlastní svůj vlastní počítač (přemýšlejte o smartphonu dnes.





Plně funkční počítač stojí zhruba tolik jako dům.





Nicméně, scénář mohl být také napsán pro hackery tinkering s Bitcoin uzly dnes.





Snažíme se žít v souladu s etosemNevěřte, ale ověřteNa rozdíl od nás fanoušků.

Bitcoinův sen

Bitcoinův sen je reinkarnací PC snu.





I když na pomalém palivu.





Příliš mnoho tření pro jeho růst přebývá.I když růst je vše, co lidé dnes kážou.





Nemůžete používat Bitcoin častěji (lidé zde používají UGX), nedostanete Bitcoin práci, když spustíte uzel, nedostanete žádné volné bitcoiny (nyní potřebují elektřinu, která by vás a vaši rodinu zbankrotovala po generace, pokud se odvážíte použít národní síť pro těžbu BTC).





Pokud spustíte Bitcoin uzel, nezískáte název, např. Bitcoin Node Troubleshooting Professional.





Odměny jsou totiž vnitřní.





Jsou ve vaší vlastní mysli.





Finanční svoboda je váš denní sen.





Řekněte to nahlas, budete na všechny znechuceni.





Zatímco Woz měl štěstí, že prožil PC revoluci, budete mít štěstí, že prožijete Hyperbitcoinzation.





Bude to chvíli trvat.

Svět podle Woz - Remastered

"Woz popsal pro tuto absolventskou třídu svou původní vizi technologické revoluce," píše Gary Wolf.





Vybudování počítačů na rozpadlé finanční vrstvě jednoduše umožnilo, aby zkažené a zbytečné dluhové otroctví pokračovalo.





Aby se prospíval.





A pomohli mu počítače.





Teď s tím budou bojovat.





Dovolte mi, abych parafrázoval futuristicky, Wozova slova na absolventskou třídu UC Berkeley z roku 1999 [s přidanou Bitcoinovou moudrostí];





„Příznivé počítače [nazývané Bitcoinové uzly] přicházely! Počítače, které by lidé mohli vlastnit! Mohli bychom je mít v našich domech. Byla by revoluce a byla by v každé domácnosti. A mluvili jsme v [Bitcoin] klubech, a měli jsme velký klub [$MSTR], a to se zvýšilo na 500 [milion] členů a bylo to obrovské a my jsme jen viseli na každé slovo. A velké počítačové společnosti [jako je Apple] ty, které již existovaly, řekly: "Je to trochu přechodné jako rádio. Bude to pryč. Prostě to nezáleží. Nikdo nebude chtít [Bitcoin] počítač ve svém domě. "

„Příznivé počítače [nazývané Bitcoinové uzly] přicházely!

Počítače, které by lidé mohli vlastnit!

Mohli bychom je mít v našich domech.

Byla by revoluce a byla by v každé domácnosti.

A mluvili jsme v [Bitcoin] klubech, a měli jsme velký klub [$MSTR], a to se zvýšilo na 500 [milion] členů a bylo to obrovské a my jsme jen viseli na každé slovo.

A velké počítačové společnosti [jako je Apple] ty, které již existovaly, řekly: "Je to trochu přechodné jako rádio.

Bude to pryč.

Prostě to nezáleží.

Nikdo nebude chtít [Bitcoin] počítač ve svém domě. "





Když mluvíme o studentů na Southwestern Oregon Community College, Woz říká;





"Kdyby studenti četli historii [na fiat a dluh]," ... ... Když pracují a studují historii na počítači, znají historii lépe?

"Kdyby studenti četli historii [na fiat a dluh],"

... ...

Když pracují a studují historii na počítači, znají historii lépe?





Ale pokud také vědí, jak používat Bitcoin uzel, pak také vědí, jak zastavit ošklivou fiat a dluhovou historii, která vedla ke světovým válkám a gulagům (zatímco Stalin nevytiskl peníze před hladověním milionů svých vlastních lidí na smrt, jeho autoritářskýfiatPolitici byli horší.





Tisknout dluhové peníze za účelem „poskytování zboží a služeb zdarma“ by mohl být socialistický kapitalismus, ale přinejmenším pomalu ničí.





Stalinův komunismus byl ekvivalentem tisku samotné chudoby a jejího spravedlivého rozdělování.

Velké banky nebudou polykat Bitcoin

Velké bankovnictví získávání Bitcoin je dobré pro Bitcoin.





Bitcoin je ten, kdo hraje Big Banking, ne naopak.





Trojský kůň ji přiblížil k tiskárně. Celkové vítězství proti ní nemohlo být blíže.





V současné době se nevyplácí volat Big Banking. spíše je Bitcoinova NGU pro všechny (i pro bankéře) normou.





Ale pokud NGU je do značné míry z dluhů a ne z reálné produktivity, pak dojde k kolapsu v Bitcoinu.





Jednoduše umožní více lidem vědět, že pokud vytvoříte dluhový stroj, pak přijde Michael Saylor, který zvýší své zisky tím, že neustále získá dluh, aby koupil nejméně dostupné aktivum na planetě.





Nic nezastaví tento vlak, ale pokud se odkloní, bude mít na příští jízdě méně cestujících.





Kdo ví, ale nevidím lidi, kteří nadále zůstávají lichotiví, když je hrací kniha tato otevřená a open-source.





Víte, co by bylo sladší?





21 milionů bitcoinů, žádné satoshi.





V roce 2020 budeme mít každý Bitcoin na 6 milionů dolarů.





Nebo spíše snížit počet satoshis na BTC ze 100 milionů na 10 milionů.





Abych byl realističtější.





Představte si, jak rychle by to ještě tlačilo vlak Fiat vs. dnes.





Možná budeme potřebovat tvrdý fork, abychom měli ještě méně sázek na BTC.

Epilog: Potraviny a další základní potřeby > Inteligence

„Někdy se ptám: ‚Jsem já mistrem počítače?‘ Woz vyzývá z podílu.





Red Herring, Woz. Musíte zvládnout peníze. Je to abstrakce vaší a mé osobní potravinové zahrady.





(Zajímavé je, že Woz nebyl tak dobrý v řízení svých milionů dolarů.





A to byl Fiat.





Bakterie se dají jíst, kolik inteligence má?





A co opice?





Proč lidé hladoví?





Také si to představte. opice mají všechen sex, který chtějí.





Žádná ekonomika





Mezitím jsou lidé příliš zlomení na to, aby získali nějaké sladké milování?









A nenechte mě začít s manželstvím.





Dobré jídlo je.A jídlem mám na mysli vše, co živí dobrý život.





Poté můžeme sedět na vrcholu Maslowovy pyramidy a přemýšlet o lidském vědomí a robotickém vědomí, o kvarcích a o tom, zda jsou Trump a Elon stále přátelé, ale hrají si s námi jako s fiddlem.