Nástroje pro dodržování normy ISO 27001 v roce 2026: srovnávací přehled 7 předních platforem

Certifikace ISO 27001 se stala základním požadavkem pro organizace, které zpracovávají citlivá data.To, co bylo kdysi diferenciátorem, je nyní stávkou pro podnikové smlouvy, hodnocení dodavatelů a prokázání silných bezpečnostních postupů. Trh s nástroji ISO 27001 je přeplněný a seznamy funkcí se často rozmazávají. Některé platformy automatizují shromažďování důkazů. Jiné se zaměřují na analýzu mezer nebo na koordinaci konzultantů. V roce 2026 jsem vyhodnotil 7 předních nástrojů pro shodu s normou ISO 27001 na základě funkčnosti, hloubky integrace a praktické užitečnosti.Každá z níže uvedených platforem je umístěna podle svých klíčových silných stránek, přičemž tam, kde je to relevantní, je uvedena zkušební dostupnost a transparentnost cen. 7 předních nástrojů pro dodržování normy ISO 27001 1. scytalová Organizace, které hledají automatizaci dodržování předpisů založenou na umělé inteligenci s hlubokou integrací, která zajišťuje neustálé dodržování předpisů po celou dobu Best for: Demo zdarma k dispozici Cena na vyžádání 4 8 / 5 G2 Rating: Je určen pro týmy všech velikostí, které chtějí co nejúčinněji dosáhnout a udržet soulad s normou ISO 27001, automatizuje kritické procesy GRC včetně shromažďování důkazů, hodnocení rizik a multi-framework cross-mapping a nepřetržitě monitoruje bezpečnostní postoj vůči požadavkům normy ISO 27001. Scytalová Scytalová Vybral jsem si Scytale, protože zachází s dodržováním předpisů jako s průběžným operačním procesem namísto s jednorázovým auditním cvičením.Důkazy se shromažďují automaticky v cloudových prostředích a připojených bezpečnostních nástrojích, jako jsou AWS, GitHub a Okta, což výrazně snižuje manuální úsilí a zvyšuje efektivitu.Tato data jsou organizována do zpráv připravených k auditu, které mapují bezpečnostní kontroly podle klíčových požadavků ISO 27001, čímž jsou audity předvídatelnější.Pokračující monitorování pomáhá zajistit dodržování předpisů mezi auditními cykly, a to nejen během nich. Why I Picked Scytale: Standout Features & Integrations: Jádrem diferenciace společnosti Scytale je hloubka automatizace založené na umělé inteligenci, v kombinaci se specializovaným týmem odborníků GRC, kteří poskytují specializované poradenství, a další generace znalého agenta GRC, Scy, která je založena v kontextu ISO. Namísto pouhého shromažďování důkazů průběžně mapuje skutečné infrastrukturní údaje na konkrétní ovládací prvky přílohy A normy ISO 27001 a snižuje mezery, když se systémy mění nebo vznikají nová rizika. Pros: Automatizované procesy dodržování předpisů, včetně shromažďování důkazů v rámci cloudové infrastruktury Oddaný tým odborníků ISO 27001 poskytuje na míru orientované poradenství Unikátní, next-gen AI GRC agent Integrace s důležitými bezpečnostními nástroji Monitorování dodržování předpisů v reálném čase Připravená auditní zpráva Cons: Cena vyžaduje konzultaci 2 Thoropass Společnosti, které potřebují strukturovanou auditní přípravu s koordinací konzultantů Best for: Demo zdarma k dispozici Začíná od 1 500 Kč/měsíc 4 7 / 5 G2 Rating: Společnost Thoropass kombinuje software pro dodržování předpisů s volitelnými poradenskými službami a strukturuje proces certifikace ISO 27001 do definovaných fází. Thoropass jsem vybral pro týmy, které potřebují strukturu a externí vedení spíše než hlubokou automatizaci. Jeho postupné pracovní postupy a volitelná konzultační podpora usnadňují řízení certifikačního procesu, když je vnitřní odbornost omezená. Why I Picked Thoropass: Standout Features & Integrations: Thoropass záměrně zdůrazňuje strukturované pracovní postupy pro certifikaci nad hlubokou technickou automatizací. Jeho vynikající schopností je schopnost kombinovat software s volitelnou poradenskou podporou, která pomáhá týmům posunout se vpřed i tehdy, když je vnitřní odbornost ISO omezená. Pros: Čistá cena začíná na 1 500 USD/měsíc Strukturované pracovní postupy pro certifikaci Volitelné poradenské služby Task sledování Cons: Pro menší organizace to může být drahé. Automatizace důkazů omezená na společné kontroly 3 Sprint Společnosti na středním trhu vyvažující automatizaci a praktické poradenství Best for: Demo zdarma k dispozici Cena na vyžádání 4 8 / 5 G2 Rating: Sprinto se umisťuje mezi plně automatizovanými platformami a přístupy vedenými konzultanty s volitelným odborným vedením. Sprinto jsem vybral pro jeho flexibilní model zapojení, který umožňuje týmům kombinovat automatizaci s praktickým vedením podle potřeby.Shodnocení zdraví poskytuje jasný pohled na připravenost a vestavěné školení pomáhá posílit dodržování předpisů v celé organizaci. Why I Picked Sprinto: Standout Features & Integrations: Sprinto se odlišuje flexibilitou spíše než specializací. Umožňuje týmům pohybovat se mezi automatizací samoobsluhy a praktickým vedením bez přepínání platforem. Hodnocení souladu se zdravotními požadavky je praktickým způsobem kvantifikace připravenosti, což je něco, co mnozí konkurenti naznačují, ale výslovně nezměřují. Pros: Flexibilní servisní služby Zdravotní skóre Compliance Integrovaná školení zaměstnanců Automatické kontrolní testování Cons: Cena není veřejně dostupná Může vyžadovat doplňkové služby Článek ISMS.online Organizace, které chtějí předem nakonfigurované nástroje ISMS s nepřetržitým monitorováním Best for: Demo zdarma k dispozici Cena na vyžádání 5 / 5 G2 Rating: ISMS.online je integrovaná platforma pro řízení shody, která zjednodušuje dosažení a udržení certifikace ISO 27001 pomocí předem nakonfigurovaných nástrojů. Vybral jsem si ISMS.online pro své předkonfigurované nástroje ISMS, které výrazně snižují čas nastavení.Funguje dobře pro organizace, které upřednostňují rychlost certifikace a strukturované implementace nad hlubokými technickými integracemi. Why I Picked ISMS: Standout Features & Integrations: Významnou silou ISMS.online je jeho předkonfigurovaná struktura ISMS. Namísto hlubokých technických integrací poskytuje hotové rámce, šablony a pracovní postupy, které jsou úzce v souladu s osvědčenými postupy ISO 27001. Pros: Preconfigured ISMS šablony Neustálé sledování dodržování Podpora mnoha norem ISO Strukturované pokyny pro implementaci Cons: Méně přizpůsobení než flexibilní platformy Omezené integrační schopnosti 5. bezpečnostní rámec Týmy spravující ISO 27001 společně se SOC 2 nebo HIPAA, které chtějí snížit duplicitní práci na dodržování předpisů. Best for: Demo zdarma k dispozici Cena na vyžádání 4 8 / 5 G2 Rating: SecureFrame nabízí platformu pro dodržování předpisů, která se zabývá ISO 27001 spolu se SOC 2, HIPAA a GDPR. Vybral jsem si SecureFrame pro organizace spravující ISO 27001 spolu s dalšími rámci. jeho schopnost konsolidovat důkazy, politiky a rizika dodavatelů v rámci norem pomáhá snižovat zdvojování v programech dodržování norem. Why I Picked SecureFrame: Standout Features & Integrations: SecureFrame vyniká v multi-framework prostředí. Jeho síla není jen hloubka ISO 27001, ale schopnost znovu použít důkazy, politiky a posouzení rizik dodavatelů v rámci standardů, jako je SOC 2 a HIPAA. Pros: Podpora více rámců Řízení rizik pro prodejce Vybudované politické šablony Integrace cloudové infrastruktury Cons: Hloubka automatizace se liší podle integrace Bez transparentních cen 6. důvěryhodnost Velké podniky, které spravují soukromí, GRC a ISO 27001 v jednotné platformě Best for: Demo zdarma k dispozici Cena na vyžádání 4.3 Část 5 G2 Rating: OneTrust poskytuje podnikovou platformu GRC, kde je ISO 27001 jednou ze složek mezi funkcemi ochrany soukromí, rizika a souladu. Vybral jsem si OneTrust pro podniky, které již používají moduly ochrany soukromí nebo řízení. má smysl, když ISO 27001 potřebuje žít v širším programu GRC a ochrany soukromí spíše než jako samostatné úsilí o dodržování předpisů. Why I Picked OneTrust: Standout Features & Integrations: Diferenciace společnosti OneTrust spočívá spíše v měřítku a konsolidaci než v specifickosti ISO. ISO 27001 je spravována společně s programy ochrany soukromí, rizika dodavatelů a řízení v rámci jediného systému GRC. Pros: Jednotná platforma GRC Silné řízení soukromí Integrace podnikové úrovně Centralizovaná dokumentace Cons: Vyšší náklady na firemní funkce ISO 27001 je pouze jeden modul Může být overkill pro ISO 27001 pouze 7 Logika Organizace zaměřené na rizika, které integrují ISO 27001 do širších programů GRC Best for: Demo zdarma k dispozici Cena na vyžádání 4.6 Část 5 G2 Rating: LogicGate Risk Cloud přistupuje k dodržování předpisů prostřednictvím rámců řízení rizik pro podniky a mapuje kontroly ISO 27001 do rizikových scénářů. Vybral jsem si LogicGate Risk Cloud pro organizace se zralými postupy řízení rizik. Jeho schopnost propojit ovládací prvky ISO 27001 s obchodním rizikem a přizpůsobit pracovní postupy sladí soulad s interní správou spíše než rigidní šablony. Why I Picked LogicGate Risk Cloud: Standout Features & Integrations: LogicGate vyniká svým rizikově orientovaným designem. ovládací prvky ISO 27001 jsou přímo propojeny se scénáři podnikového rizika, což umožňuje vykazování na úrovni výkonných orgánů a sladění řízení. Platforma klade důraz na přizpůsobení pracovních postupů a analýzu rizik nad automatizovaným shromažďováním technických důkazů, což odráží její podnikovou orientaci GRC. Pros: Rizikový přístup k dodržování předpisů Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy Integrace s širšími programy GRC Analýza rizik a dashboardy Cons: Vyžaduje odborné znalosti řízení rizik Omezené automatizované shromažďování technických důkazů Přizpůsobení může vyžadovat čas nastavení Jak vybrat správný nástroj pro dodržování normy ISO 27001 Vyhodnoťte, jak komplexně platforma mapuje ovládací prvky přílohy A č. 93 normy ISO 27001.Některé nástroje poskytují podrobné kontrolní rámce s vestavěnými zkušebními postupy, zatímco jiné nabízejí obecné řízení dokumentace. Alignment with ISO 27001 Requirements: Zjistěte, zda váš tým má kapacitu pro ruční shromažďování důkazů nebo vyžaduje automatizované shromažďování. Level of Automation: Efektivní platformy pro dodržování předpisů se integrují s poskytovateli cloudových služeb, systémy HR, úložišti kódů a monitorovacími nástroji, které již používáte. Integration with Existing Systems: Zvažte, zda máte interní odborné znalosti ISO 27001 nebo potřebujete externí poradenství.Některé platformy, jako je Scytale, zahrnují odborné poradenské služby, zatímco jiné předpokládají interní schopnosti. Internal Resources vs. Guided Support: Vyberte si platformy, které podporují udržitelné operace v oblasti dodržování předpisů, kontinuální dodržování předpisů, audity dohledu a neustálé zlepšování. Long-Term ISMS Scalability: Závěr Je-li z tohoto srovnání jedno, je to, že úspěch ISO 27001 závisí mnohem více na provozní vhodnosti než na seznamech funkcí. Automatizace funguje pouze tehdy, když již existují výchozí ovládací prvky, a konzultace pomáhá pouze tehdy, když je vnitřní vlastnictví jasné.Nejúčinnější platformy jsou ty, které podporují udržitelný ISMS v průběhu času, a nejen nejrychlejší cestu k první certifikaci. Výběr správného nástroje znamená být upřímný o zralosti vašeho týmu dnes a vybrat platformu, která bude stále fungovat, jakmile se dodržování pravidel stane rutinním spíše než naléhavým. FAQs Co je nástroj pro shodu s ISO 27001? Nástroj pro shodu s normou ISO 27001 je software, který organizacím pomáhá implementovat, udržovat a demonstrovat soulad s globálně uznávanou normou ISO 27001 pro řízení bezpečnosti informací.Tyto platformy obvykle automatizují shromažďování důkazů, mapování technických kontrol na požadavky ISO, správu dokumentace politiky a přípravu auditních materiálů.Nástroje jako Scytale snižují manuální úsilí potřebné k dosažení a udržení certifikace ISO 27001, což umožňuje týmům zaměřit se na rozšiřování podnikání. Opravdu potřebujeme software ISO 27001 nebo to zvládneme pomocí konzultantů a dokumentů? Můžete dosáhnout počáteční certifikace s konzultanty a sdílenými dokumenty, ale tento přístup má tendenci se rozpadat po prvním roce.Pokračující osvěžování důkazů, změny zaměstnanců a audity dohledu zavádějí tření, které se ruční procesy snaží zvládnout. Jsou nástroje ISO 27001 a SOC 2 stejné? ISO 27001 je mezinárodní standard pro systémy řízení bezpečnosti informací, zatímco SOC 2 je americký certifikační rámec zaměřený na kontroly organizací služeb. Nástroje jako Scytale podporující oba rámce obvykle mapují kontroly mezi normami a konsolidují shromažďování důkazů, což snižuje duplicitní úsilí pro organizace sledující více bezpečnostních a soukromých rámců.