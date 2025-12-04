Midnight otevírá výkupné za 4.5B+ NIGHT tokenů po rekordní distribuční události

Londýn 4. prosince 2025 – , subjekt odpovědný za distribuci NIGHT, Native token, dnes zahájila NIGHT na Cardano. Půlnoční TGE Půlnoční síť Zahájení umožňuje výkup více než 4,5 miliardy NIGHT tokenů požadovaných během fáze nároku na Glacier Drop a Scavenger Mine - vyvrcholení v jedné z nejširších a nejvíce zapojených distribucí v historii blockchainu - s obdobím výkupného, které se otevře 10. prosince. \n \n „Jedná se o klíčový krok na cestě k půlnoci,“ řekl Fahmi Syed, prezident nadace Midnight Foundation. „Společenství bude nyní moci uspořádat svou NOC, vidět jejich rozvrhy a připravit se na smysluplnou účast v síti, která přináší základní infrastrukturu soukromí do celého odvětví.“ “ „Řekl Fahmi Syed, předseda » » Jedná se o klíčový krok na cestě do půlnoci Půlnoční nadace Společenství bude nyní moci uspořádat svou NOC, vidět jejich rozvrhy odemykání a připravit se na smysluplnou účast v síti, která přináší základní infrastrukturu soukromí do celého odvětví.“ Midnight je nová L1 blockchain, která využívá nulové důkazy znalostí a jedinečný tokenomický model, který uživatelům dává větší kontrolu nad tím, jaká data sdílejí na řetězci. Při zahájení mainnetu začne NIGHT také vytvářet DUST – obnovitelný zdroj používaný k provádění krytých transakcí a inteligentních smluvních operací v síti.Tento model je navržen tak, aby podporoval předvídatelnou síťovou kapacitu a zároveň umožňoval transakce zvyšující soukromí, které zachovávají důvěrnost, aniž by byla ohrožena auditovatelnost. Fáze vykoupení Glacier Drop se otevře příští středu 10. prosince v 00:00 UTC. Rozpuštění fáze Redemption bude následovat rozpuštění programu Glacier Drop popsaného v tokenomickém papíru sítě, s rozpuštěním rozpuštění ve čtyřech stejných splátkách po dobu 360 dnů, s prvním rozpuštěním každého přidělení náhodně přiřazeným v původním 90denním okně a následnými rozpuštěním každých 90 dní. Záchranný portál Tento ohromující přístup je navržen tak, aby zajistil spravedlivé šíření, jak ekosystém postupuje v plánovaných fázích, od testnetu až po plně decentralizovanou mainnet.Další podrobnosti o tom, jak mohou účastníci shromažďovat svou NOC, budou poskytnuty prostřednictvím oficiálních kanálů Midnight v nadcházejících dnech. \n \n „Postupné rozpuštění NIGHT je záměrné a v souladu s naším postupným plánem, který je navržen tak, aby poskytoval jasnou, odolnou a zodpovědnou cestu k decentralizaci, což zajišťuje, že ekosystém dozrává způsobem, jakým mohou naši partneři a komunita důvěřovat,“ pokračoval Syed. „Spuštěním NIGHT nyní poskytujeme okamžitou užitečnost a likviditu komunitě, zatímco pokračujeme v rozvoji robustních základů pro naše zahájení mainnetu počátkem příštího roku.“ “ „Pokračoval Syed.“ Postupné rozpouštění NIGHT je záměrné a v souladu s naším postupným plánem, který je navržen tak, aby poskytoval jasnou, odolnou a zodpovědnou cestu k decentralizaci, což zajišťuje, že ekosystém dozrává způsobem, jakým mohou naši partneři a komunita důvěřovat. Spuštěním NIGHT nyní poskytujeme komunitě okamžitou utilitu a likviditu, zatímco pokračujeme v rozvíjení robustních základů pro naše zahájení mainnetu počátkem příštího roku.“ Jakmile bude Midnight mainnet spuštěn, celková nabídka NIGHT bude zrcadlena do Midnight ledgera, čímž se vytvoří jediný, multi-chain majetek, jehož oběhová nabídka existuje jak na Midnight, tak na Cardano.Mechanismus na úrovni protokolu zajišťuje, že tokeny mohou být kdykoli plně odemknuty pouze na jednom řetězci, čímž se zabrání zdvojování hodnoty při pohybu NIGHT mezi ekosystémy. Očekává se, že v nadcházejících dnech hlavní burzy, depozitáři a peněženkové partneři oznámí svou podporu NIGHTu, čímž dále rozšíří dostupnost a likviditu, jak se síť přibližuje k mainnetu. O půlnoci TGE Midnight TGE je token-generující entita zodpovědná za počáteční distribuci NIGHT účastníkům sítě.Založena na podporu zahájení a decentralizace Midnight ekosystému, entita zajišťuje, že tokeny jsou přiděleny v souladu s tokenomiky projektu a distribučního harmonogramu. Pro více informací navštivte: / https://midnight.gd Půlnoční nadace Nadace Midnight je organizace věnovaná rozvoji, přijetí a reálnému dopadu sítě Midnight, projektu blockchain, který zlepšuje soukromí, vyvinutého ve spojení s Shielded Technologies. Navržen pro inteligentní smlouvy umožňující soukromí, Midnight povzbuzuje vývojáře, aby zvážili sílu budování kompatibilních aplikací s selektivním zveřejněním. Využívá důkazů nulových znalostí a kooperativní tokenomické architektury – s NIGHT jako užitkovým tokenem a DUST jako užitkovým zdrojem – aby poskytla silnou kombinaci racionálního soukromí, bezpečnosti a decentralizace. Pro více informací navštivte: HTTPS://middnight.foundation Zahraniční