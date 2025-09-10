Kikimora oznamuje zahájení Kikimora Agent: Přístupná AI-powered kybernetická bezpečnostní platforma pro malé a střední podniky

Sofia, Bulharsko, 10. září 2025/CyberNewsWire/--Kikimora, specialistka na kybernetickou bezpečnost a vývojářka produktů, oznámila zahájení Nová platforma poháněná umělou inteligencí poskytuje přístupné řízení kybernetické bezpečnosti, detekci zranitelností a monitorování aktiv pro podniky, jednotlivce a studenty. Kyjovský agent Kyjovský agent Kikimora Agent kombinuje konverzační AI s automatizovanými bezpečnostními pracovními postupy, což snižuje pracovní zátěž pro malé a střední podniky (MSP), které čelí zvýšeným kybernetickým útokům a rostoucímu nedostatku bezpečnostních dovedností. \n \n „Platforma umožňuje uživatelům snadno spravovat aktiva, spouštět skenování zranitelností a generovat zprávy o shodě s jednoduchými upozorněními. Poskytuje okamžitou hodnotu bezpečnostním týmům s minimálním nastavením a téměř bez učební křivky,“ zdůrazňuje Krasimir Kotsev, generální ředitel společnosti Kikimora. „Platforma umožňuje uživatelům snadno spravovat aktiva, spouštět skenování zranitelností a generovat zprávy o shodě s jednoduchými upozorněními. poskytuje okamžitou hodnotu bezpečnostním týmům s minimálním nastavením a téměř bez učební křivky,“ zdůrazňuje. Generální ředitel společnosti Kikimora. Krasimír Kotsev Krasimír Kotsev Kikimora Agent je navržen tak, aby zjednodušil tradičně složité procesy kybernetické bezpečnosti a poskytuje rozhraní s rozdělenou obrazovkou pro konverzační interakce a řízení živých zásob. Uživatelé mohou komunikovat prostřednictvím upozornění přirozeného jazyka, aby získali přístup k bezpečnostním nástrojům, spravovali infrastrukturu, monitorovali zranitelnosti a obdrželi doporučení pro nápravu a dodržování předpisů. Mezi podporované klíčové segmenty patří Attack Surface Management, Vulnerability Management, Asset Management, Endpoint Security a Security Project Management. \n \n „Automatizace v oblasti kybernetické bezpečnosti již není luxusem – je to nutnost pro organizace s omezenými zdroji,“ řekl Martin Malinov, vedoucí produktů společnosti Kikimora Agent. „Automatizace v oblasti kybernetické bezpečnosti již není luxusem – je to nutnost pro organizace s omezenými zdroji,“ řekl Martin Malinov, vedoucí produktů společnosti Kikimora Agent. Kikimora Agent kombinuje řadu bezpečnostních integrací, jako je například skenování webových aplikací Qualys a monitorování koncových bodů Wazuh, aby uživatelé udrželi kontrolu nad požadavky na soukromí dat a dodržování předpisů. Kikimora Agent supports full workflow management, including listing and updating assets, executing and tracking vulnerability scans, assigning remediation tasks, querying OWASP checklists, and onboarding new endpoints. The agent’s experiment-and-estimate vertical allows rapid learning, scenario analysis, and tool migration without lengthy setup cycles. Agent může provádět úkoly založené na místním kontextu a poskytovat akční doporučení pro zlepšení vašich nápravných opatření. Jednoduše zadání „Scan my web application...“, „Zobrazit mé aktuální aktivum...“, nebo „Vytvořit plán pro dodržování NIS2 ...“ povzbudí agenta, aby poskytl podrobné informace a krok za krokem průvodce k dosažení aktuálních cílů. Spuštění probíhá v době, kdy se evropské malé a střední podniky potýkají s více kybernetickými hrozbami, s rostoucími míry útoků a přísnějšími předpisy, jako jsou GDPR a NIS2.Cílem Kikimora Agent je snížit provozní složitost a poskytnout konsolidovaný přístup k nástrojům zabezpečení vylepšeným umělou inteligencí širšímu spektru organizací a rozpočtů. Uživatelé mohou začít používat Kikimora Agent na: https://agentic.kikimora.io/ https://agentic.kikimora.io/ Uživatelé mohou najít Get Started Guides, Documentation & Example Prompts: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/ About Kikimora Vybudováno zkušeným týmem Kikimora poskytuje řešení kybernetické bezpečnosti pro organizace po celé Evropě, které se specializují na vývoj produktů kybernetické bezpečnosti a přístupnou automatizaci. sociální sociální Společnost se zavázala ke zlepšení přístupnosti a bezpečnosti prostřednictvím praktických nástrojů poháněných umělou inteligencí, které zjednodušují operace pro malé a středně velké týmy. Kontaktujte CEO Krasimír Kotsev Kikimora marketingu@so-cyber.com \n \n Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Cybernewswire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Cybernewswire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy