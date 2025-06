Příští průmyslová revoluce? možná.Jednoduchý test z roku 1950 nám řekne dost brzy.A pokud ano – co budou dělat všichni nezaměstnaní lékaři, právníci a programátoři?









„Siri, chceš si vzít mou práci?“

„Omlouvám se, ale nechci odpovědět na tuto otázku. „Můžu pro tebe dnes ještě něco udělat?“

Technologie je v podstatě zvýšení efektivity. Co bylo provedeno s více (čas a zdroje) – lze nyní provést s méně. Potřebujete vytvořit kopii knihy? Měsíce pro spisovatele, sekundy na tiskárně. Potřebujete jít z Říma do New Yorku? Týdny lodí, hodiny letadlem. Pokud je změna dostatečně velká – v šířce a hloubce (počet postižených lidí a množství ušetřených zdrojů) – technologické zlepšení lze považovat za revoluci * .





* Funguje to i opačným způsobem. Pokud technologické zlepšení není dostatečně velké - společnosti, které ho poskytují, selžou. Lidé nezmění návyky pro malé zlepšení. Jistě - mini-disky jsou malé, nepřeskakují a mohou nahrávat ve srovnání s CD-ROMy, ale... Budu čekat na iPod.

Čas „osvobozen“ také znamená, že lidé zaplatili za ten čas (jejich práce a získávání jejich schopností) se nyní také stávají „svobodnými“. Což je pěkný způsob, jak říci „z práce“. Na slunečné straně – nové pracovní místa jsou také vytvořeny. Pokud je technologie dostatečně fundamentální – celé nové ekosystémy.





Když je změna postupná – profese zemřou v tempu, ve kterém jejich obyvatelé odcházejí do důchodu nebo zvládnou změnu kariéry.Když je změna příliš rychlá – může dojít k sociálnímu zmatku (prostřednictvím rostoucí nerovnosti mezi těmi, kteří mají kapitál a těmi, kteří se spoléhají na svou práci).





Nyní, když mám vaši pozornost a váš noční spánek, pojďme diskutovat o AI. Jak budeme vědět, zda se jedná o „revoluci“ nebo jen o „rávu“?













Jak zjistit, zda je AI skutečně revoluce

Máme krátkou paměť a nikdy jsme ji v historii neposlouchali.





Jinak je těžké vysvětlit výkřiky „Stop AGI, než bude příliš pozdě!“ a „Stock NVIDIA čipy pod vaší matrací!“ Když bychom měli skutečně mluvit „AI znovu? Opravdu?“ AI byla naštvaná, že změní svět již od padesátých let. A pak šedesátá léta, vynechala sedmdesátá léta, zpět v osmdesátých letech, znovu se objevila v devadesátých letech, pak v dvacátých letech a konečně teď. Jistě – „tentokrát je to jiné“ – kvůli novým algoritmům, množství dat a počítačové síly jako nikdy předtím.













Takže jak to můžeme vědět? Naštěstí – existuje test z roku 1950. Turingův test. Pokud ho současná AI projde – velká změna pravděpodobně následuje. Turingův test vyžaduje, aby člověk, který mluví se skrytou „věcí“, nemohl rozlišit mezi odpovědícím strojem a odpovědícím člověkem.jakýkolivČlověk bude mít aRozhovors „věcí“ a nebude schopen říci, zda je druhá stranaznalostníčlověk nebo stroj – jsme dorazili. Proč „jakýkoliv“, „konverzace“ a „poznatelný“?expert, ,refinementatruthNeexistuje žádná skutečná hodnota.





Jsme tam ještě ne? a novýV ziměMnožství dat, počítačová síla, algoritmus – nemusí být připravené. AI bude pěknou funkcí – jako vyhledávání automaticky dokončené, personalizované zdroje a reklamní algoritmy. Jsou užitečné, vytvářejí spoustu peněz – ale nejsou to žádná sociální revoluce.





AGI a APapírová apokalypsaAlgoritmy se tam ani nesměřují (nevíme, kam se zaměřit). „Hoping“ inteligence bude spontánně „vynořena“ z Turingova testu je trochu (úmyslně) naivní.





Představme si však, že Turingův test bude předán za rok. že lékař bude schopen mít důkladnou lékařskou diskusi s „věcí“ a nebude schopen vědět, zda se jedná o stroj nebo peer. že stroj bude ve skutečnosti dělat méně chyb než člověk, který dává diagnózu a doporučení pro léčbu. Bude vás moci naučit japonsky, zatímco se pohybujete.





V tom okamžiku - studovat roky, pracovat a účtovat stovky dolarů za hodinu na člověka - přestane mít smysl pro tyto profese.





Osoba, která má otázky – potřeba diagnózy, právní poradenství, nápad na software, touha studovat nebo cestovat do cizí země – je stále tam.





Jedná se o různé úkoly a tyto úkoly jsou prováděny pro různé lidi s různými chutěmi, v různých časech. Australský surfař ve svých 20 letech není totéž jako japonský inženýr v důchodu – i když oba žádají o cestovní návrhy.





Přidejte se k Companion Design.

Co je to Companion Design?

„Brahhhhh! Surfuje na jižní pláži! Rolling 60 to one! Chceš, abych textoval Gonzo a Frenchie, abych zjistil, zda jsou dole?“



„Brahhhhh! Surfuje na jižní pláži! Rolling 60 to one! Chceš, abych textoval Gonzo a Frenchie, abych zjistil, zda jsou dole?“





„Je pravda, že sbírka v White je více Dada než Blaue Reiter, ale myslím, že se vám bude zdát zajímavá.



„Je pravda, že sbírka v White je více Dada než Blaue Reiter, ale myslím, že se vám bude zdát zajímavá.





„Nan! chcete, abych vás naučil japonsky se zaměřením na manga? Budete potřebovat hodně Dokonjou, ale ok.

„Nan! chcete, abych vás naučil japonsky se zaměřením na manga? Budete potřebovat hodně Dokonjou, ale ok.





A protože my (různí lidé) interagujeme s různými lidmi různými způsoby – to je také naše přání. Budeme chtít, aby náš cestovní společník odpovídal naší preferenci pro extrémní zimní sporty a měl naši záda, pokud jde o průvodce, vybavení, pojištění a počasí. Dáváme přednost tomu, aby věděl, jaký je rozdíl mezi rámem, deskou, železnicí a vazbami AT, aniž bychom museli „zpracovat“.





Jinými slovy – chceme, aby naši AI společníci byli „kulturně přizpůsobeni“. A někdo bude muset tyto společníky vytvořit. AI nebude moci odhadnout, kdo jste a jak chcete interagovat v každém kontextu.









dovednosti potřebné pro společenský design

Companion Design bude směs produktového managementu, produktového designu, psychologie, sociologie, kulturních studií a umění.





Fine-tuned Companions budou moci chaperone uživatele prostřednictvím svých úkolů – způsobem, který bude efektivní a příjemné. To je místo, kde všechny výše uvedené schopnosti přijdou do hry.





Vzhledem k tomu, že existuje mnoho subkultur a každý člověk patří k mnoha v daném okamžiku (technická osoba v práci může mít velmi specifický vkus v hudbě a módě) a pohybovat se mezi nimi, jak čas ubíhá (vybírat nové a pokročit v koníčcích, změnit vkus, zkusit nové věci, změnit rodinný status, kariéru) tam bude spousta postav, které mají být vyjádřeny.





Nástroje potřebné pro Companion Design

First- bude sethe sourceNěkteré objektivní (jako je internet) a některé subjektivní (jako jsou naše chaty, e-maily, fotografie, zájmy v sociálních médiích, kam jdeme a co vidíme).





Then- Společníci budou muset být schopni se připojit k těmto bazénům - a budou to dělat prostřednictvímAI gatewaysTyto brány – které dnes jdou pod názvy jako ChatGPT, Gemini, Claude, Meta AI, Siri (vtip. Ale pravděpodobně něco nového v červnu) – jsou tím, co dává smysl neštrukturovaným datům, se kterými jsou krmeny.





ThenBude se jednat o společníka neboCharacter Building Tools(vhodně obojí zkrácené na CBT) – podobné dnešním nástrojům designu uživatelského rozhraní (Figma, Sketch). Umožní „navrhnout“ charakter společníka. Jazyk, žargon, slang, postoj – a znalosti, z nichž bude čerpat svou pomoc.





FinallySpolečníci budou muset býtdeployedVe volné přírodě.





Stanou se součástí stávajících nástrojů – módních, cestovních a politických společníků na Instagramu a Twitteru. Budou přizpůsobeny specifickým potřebám podniku – znalý inženýr Toyota na výrobním podlaží továrny v Jihoafrické republice. Bude „jezdit“ na Objective smíšené s Subjektivní zdroje – váš rodinný digitální-doktor, váš maratónový trenér, váš geografický učitel, váš stylista, váš datování poradce, váš plánovací optimalizace průvodce. Bude stát sám společníci - někdo, s kým mluvit, bez úsudku nebo požadavků.





Ovládání těchto nástrojů (pomocí pracovníků AI, které dělají technické úkoly konverzační) jsou společníci Designéři. Pochopí lidskou potřebu, vybudují charakter společníka, aby na ni odpověděl a připojili jej k zdrojům, které potřebuje, aby uspěl ve své práci.

Ukažte mi peníze!

Chcete-li udržet Companion Agent „čistý“ od komerčních záměrů (na rozdíl od placených výsledků vyhledávání) – nemůže mít zúčastněné strany zkreslit svou konverzaci s uživatelem. Ale to neznamená, že nemůže vydělat peníze. Chcete-li dosáhnout obojího – musí „zavřít“ peněžní smlouvu „po“ doporučení bylo učiněno (kde jít na dovolenou, který let rezervovat, jaké oblečení koupit, jaký byt pronajmout).





Může to znít trochu časově-cestovatelsky, ale ve skutečnosti existuje společnost, která funguje podobným způsobem. Amazon. Za určitých podmínek se Amazon nezajímá o to, co odkazovaný návštěvník nakupuje (takže odkazovatel může být zcela neutrální). To vydělává peníze ze všeho, takže platí provizi bez ohledu na to. V případě Amazonu je to jednoduché – jsou to všechno obchod, ale svět je stále o něco větší než jejich sklady.





Budou se registrovat jako ad-hoc přidružené společnosti. Pokaždé, když se odkazují na podnikání – budou vyjednávat prostřednictvím zpracovatelské společnosti a přiřadit jim odkazovaného zákazníka.









Přemýšlejte o tom jako o hotelovém konzervatoři. Ti, kteří se opravdu starají o to, aby se dozvěděli preference svých zákazníků. Poté dávají perfektní personalizované doporučení. Volají dopředu k rezervaci a těsně předtím, než se zavěsí – požádají místo, aby umístilo své jméno vedle jména zákazníka. „Odkazuje na pana Concierge“.





Později přijdou na sběr.

Turing, Společníci, Peníze

Pokud AI brzy projde profesionálním Turingovým testem, budeme muset být schopni dát mu charakter. Charakter relevantní pro zákazníky v kontextu jejich rozmanitých potřeb. Bude navržen odborníky v humanitních oborech, členy nového řemesla, které rozumí lidem, potřebám a kultuře.





Budoucnost přece není tak temná.





Pokud neuspějeme, jsme zpátky v lednici – hned vedle blokové nádoby.