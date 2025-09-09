House of Doge a Bitstamp by Robinhood oznamují strategické partnerství pro NYSE:ZONE Treasury

, oficiální korporátní ruka Dogecoin Foundation, dnes oznámila strategické partnerství s ., pojmenování platformy finančních služeb Bitstamp by Robinhood (NASDAQ:HOOD) jako obchodní místo oficiálního Dogecoin Treasury, který byl nedávno zřízen s CleanCore Solutions, Inc. (NYSE American: ZONE). Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- Dům Doge Bitstamp USA Inc Dům Doge Bitstamp USA Inc Oficiální pokladna Dogecoin, která byla zahájena s cílem poskytnout dlouhodobou stabilitu a transparentnost kolem pokladny ekosystému Dogecoin, bude nyní bezpečně držena na Bitstampu důvěryhodnou platformou společnosti Robinhood. Toto partnerství zdůrazňuje závazek obou společností budovat strukturovanější budoucnost pro Dogecoin a představuje základní krok směrem k budoucím příležitostem pro držitele DOGE. \n \n „Jsme nadšeni, že House of Doge a CleanCore si vybrali Bitstamp od společnosti Robinhood jako svůj domov pro obchodování a úschovu,“ řekla Nicola White, viceprezidentka Crypto Institutions v Robinhoodu. „S jedním z nejsilnějších regulačních záznamů v oblasti kryptoměn jsme hrdí na to, že poskytujeme bezpečnou a důvěryhodnou platformu, která pomůže rozvíjet ekosystém Dogecoin. “ „Jsme nadšeni, že House of Doge a CleanCore si vybrali Bitstamp od společnosti Robinhood jako svůj domov pro obchodování a úschovu,“ řekla Nicola White, viceprezidentka Crypto Institutions v Robinhoodu. „S jedním z nejsilnějších regulačních záznamů v oblasti kryptoměn jsme hrdí na to, že poskytujeme bezpečnou a důvěryhodnou platformu, která pomůže rozvíjet ekosystém Dogecoin. “ Prostřednictvím tohoto partnerství má House of Doge v úmyslu vytvořit silnější finanční vazby s globální komunitou Dogecoin - včetně aktivních obchodníků, dlouhodobých držitelů a horníků, kteří napájejí síť. \n \n "Bitstamp by Robinhood je již dlouho jednou z nejspolehlivějších maloobchodních platforem pro investory Dogecoin," řekl Marco Margiotta, generální ředitel domu Doge. "Bitstamp by Robinhood je již dlouho jednou z nejspolehlivějších maloobchodních platforem pro investory Dogecoin," řekl Marco Margiotta, generální ředitel domu Doge. \n \n Treasury s Bitstamp by Robinhood, nejsme jen chránit aktiva, jsme položit základy pro Dogecoin finanční ekosystém, kde držitelé budou brzy moci podílet se na širších aplikacích hospodářského užitku. " Treasury s Bitstamp by Robinhood, nejsme jen chránit aktiva, jsme položit základy pro Dogecoin finanční ekosystém, kde držitelé budou brzy moci podílet se na širších aplikacích hospodářského užitku. " Toto partnerství následuje vlnu nových vývojů v House of Doge, včetně licenčních dohod, produktových partnerství a nadcházejících integrací, které přinesou Dogecoin utility na spotřebitelské a podnikové trhy. About House of Doge * Zde **je oficiální korporátní rameno nadace Dogecoin Foundation, která se zavázala k rozvoji Dogecoin (DOGE) jako široce přijímané a decentralizované globální měny. Investováním do infrastruktury potřebné k tomu, aby Dogecoin vstoupil do každodenního obchodu, buduje House of Doge bezpečné, škálovatelné a efektivní systémy pro reálné použití.Od plateb a finančních produktů až po realistickou tokenizaci aktiv a kulturní partnerství, House of Doge vede další éru krypto utility, kde Dogecoin přesahuje meme a plní své poslání dělat jen dobré každodenní na globální úrovni. Dům Doge Dům Doge Bitstamp od Robinhood * Zde **je jednou z nejstarších kryptoměnových burz na světě, která poskytuje bezpečný a otevřený přístup na kryptoměnové trhy od roku 2011. Je známá svým bezpečným, transparentním a regulatorním přístupem. Bitstamp USA Inc. vlastní BitLicense v New Yorku, licenci na virtuální měnu v Louisianě a licenci na převod peněz v 41 dalších státech; Bitstamp Asia Pte. Ltd. má licenci na hlavní platební instituci v Singapuru a Bitstamp Europe S.A. je první entitou registrovanou v rámci EU MiCA prostřednictvím Lucemburska a má tam licenci na platební instituci. Bitstamp UK Ltd. je registrovaná jako kryptoměnová společnost s Úřadem pro finanční řízení ve Spojeném království. Bitstamp od Robinhood Bitstamp od Robinhood Kontaktujte ředitel komunikace Angela Gormanová Dům Doge angela@houseofdoge.com Číst dál \n \n Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy