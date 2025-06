DoubleUp: Nová generace GambleFi

San Jose, Costa Rica, May 13th, 2025/Chainwire/-- Dvojitý je blockchain-založená kasinová platforma působící na síti Sui, navržená tak, aby integrovala hry s decentralizovanými finančními (DeFi) prvky. nabízí uživatelům kombinaci funkcí sázek v reálném čase a průhlednosti v řetězci, jejímž cílem je poskytnout nový rámec pro digitální hazardní hry v prostoru Web3.





Platforma zahrnuje to, co nazývá modelem „GambleFi“, který se umisťuje na křižovatce her a decentralizovaného financování zavedením mechanismů pro aktivní účast i pasivní zapojení prostřednictvím své infrastruktury DeFi.





Společnost DoubleUp, kterou založil HealthyDegen, vizionářský webový tvůrce a bývalý vývojář Mysten Labs, byla navržena pro odvážné, odvážné. Cílem je jednoduché: přinést vzrušení skutečného kasina do decentralizovaného světa a zároveň odměnit uživatele nejen za hazard, ale i za účast na rostoucí hamifikované ekonomice.





Ve svém jádru je DoubleUp decentralizované kasino, které nabízí širokou škálu her - od klasických, jako je coinflip, ruleta a sloty, až po vysoké sázky a loterii Million Dollar.





DoubleUp funguje jako komunitně orientovaná platforma, která zahrnuje systém odměn navržený tak, aby zapojil účastníky nad rámec tradiční kasinové hry.Platforma zahrnuje funkce, jako jsou raffles, loterie, programy doporučení a pobídky založené na leaderboardu, které umožňují uživatelům dostávat odměny prostřednictvím aktivní účasti.





Pozoruhodnou součástí ekosystému je DoubleUp Citizen NFT, který umožňuje držitelům přístup k exkluzivním výhodám. Dne 10. května 2025 DoubleUp uskutečnil airdrop distribuující více než 100 000 dolarů v bezplatných spinech držitelům Citizen NFT v rámci iniciativy na odměňování komunity. Společně s uvedením tokenu $UP zavedla platforma také měsíční soutěž ve výši 100 000 dolarů. Prostřednictvím těchto mechanismů se DoubleUp snaží podpořit řadu aktivit uživatelů, včetně držení, hraní a sázení.

Na rozdíl od konvenčních sázkových nebo likviditních protokolů umožňuje Unihouse uživatelům vkládat podporované tokeny a vydělávat výnosy, které korelují s objemem sázek na platformě a výsledky domu.





Model je strukturován tak, aby aktivita sázek na platformě mohla ovlivnit výnosy rozdělené na sázkaře tokenů, což umožňuje vzájemnou dynamiku mezi aktivními sázkaři a pasivními účastníky.

A teď, okamžik, který tlačil DoubleUp do popředí – zahájení stealth token $UP.

Dne 11. května 2025 společnost DoubleUp spustila token $UP zcela neohlášený a spustila jej přímo na trh při plně zředěném oceňování (FDV) ve výši 40 milionů dolarů. Žádný pre-hype. Žádné upper-handy. Jen čistá energie GambleFi. Během 24 hodin od uvedení na trh, $UP vzrostl jak v objemu, tak v viditelnosti, sedí na 53 milionů dolarů FDV v době tohoto psaní.





Token $UP slouží mnoha rolím v rámci ekosystému DoubleUp, včetně usnadnění nákupu loterie, distribuce herních odměn a zlepšování mechanismů výnosů v Unihouse.





DoubleUp získal čtyři miliony dolarů v okruhu financování Seed v hodnotě 40 milionů dolarů. Okruh vedl Karatage s účastí Mysten Labs, Selini Capital, EBlock Capital, Comma3 Ventures, Alpha DAO a Auros. Tito účastníci představují širokou škálu zkušeností v oblasti rizikového kapitálu, technologie blockchain a on-line herních odvětví.





DoubleUp plánuje rozšířit své nabídky tak, aby zahrnovaly sportovní sázky, poker a časově omezené kampaně s definovanými výherními bazény.Tyto doplňky jsou navrženy tak, aby rozšířily přitažlivost platformy v různých uživatelských profilech, včetně aktivních sázkařů, účastníků zaměřených na strategii a pasivních držitelů tokenů.





Platforma funguje bez povinných požadavků Know Your Customer (KYC), což nabízí uživatelům otevřený přístup ke svým funkcím a systémům odměn.S pokračujícím vývojem se DoubleUp umísťuje do vznikající kategorie platforem GambleFi, které kombinují decentralizované finanční nástroje s herními zkušenostmi založenými na blockchainu.

Více o DoubleUp

Dvojitý je decentralizované kasino nové generace, které znovu definuje, jak uživatelé interagují s kryptoměnou prostřednictvím vysokých sázek a inovací DeFi.Založeno týmem zkušených inženýrů, DoubleUp byl postaven s jedním základním přesvědčením: kryptoměna by měla být vzrušující, odměňující a komunitně orientovaná.

