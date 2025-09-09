Aster's Next Era začíná: Airdrop Points Stage 2 Live, TGE Countdown začíná

Mahé, Seychely, 8. září 2025/Chainwire/-- Decentralizovaná perpetuals výměna známá pro své soukromí zaměřené obchodní infrastruktury, oficiálně zahájila Aster Genesis: Etapa 2, svou kampaň airdrop bodů, stejně jako to potvrzuje dlouho očekávaný datum pro své Token Generation Event (TGE). Asterová Asterová Kampaň fáze 1 zaznamenala 527,224 unikátních peněženek, které získaly více než $37,7B obchodního objemu po dobu 20 týdnů, což signalizovalo silnou trakci v rozvíjející se decentralizované burze (DEX). 
 
„První fáze posílá jasný signál: obchodníci chtějí víc než přístup - chtějí rychlost, kompozibilitu, soukromí a kapitál, který stále funguje," řekl Leonard, generální ředitel společnosti Aster. 
 
"Aster je průkopníkem nové kategorie - kde uživatelé mohou vydělávat zisk z likvidních tokenů, jako je BNB nebo stablecoins, jako je USDF, a současně využívat těchto aktiv generujících výnosy jako likvidní zajištění pro trvalé obchodování na Aster. Další informace o hře Aster Genesis: Stage 2 Aster Genesis: Fáze 2 představuje nový bodový systém s aktualizovanými měřítky způsobilosti, stejně jako vyšší transparentnost, formovaný přímo zpětnou vazbou komunity z Fáze 1. Obchodníci hromadí body prostřednictvím metrických ukazatelů, jako je objem obchodu, čas držení pozice, referenční aktivity, posily týmu, pomocí Aster asBNB a USDF jako marže a na každém zisku nebo ztrátě realizovaném během události. 
 
„Druhá fáze zpřísňuje vazbu mezi zapojením a odměnou před TGE," řekl Leonard. „Nová pravidla, utvářená zpětnou vazbou uživatelů, upřednostňují spravedlnost a povzbuzují autentické zapojení uživatelů, aby se každý obchodník mohl účastnit na rovném poli a budovat směrem k airdrop." Více než 50% z celkové nabídky tokenů $ASTER bylo vyčleněno na komunitní airdrops a 8,8% (704 milionů $ASTER) bude okamžitě odemčeno na TGE pro způsobilé účastníky, kteří získali Rh nebo Au body z bodových programů Aster. Kromě toho budou také oprávněni uživatelé, kteří obdrželi alokace Aster Gems od komunitních a partnerských iniciativ, a ti, kteří obchodovali na Aster Pro a získali věrnostní body po ukončení 1. etapy. Všechny nevyžádané $ASTER tokeny budou přesměrovány zpět do alokace „Airdrop“ pro budoucí odměny komunity. Cesta k TGE: platforma, produkty a milníky Od Spectra, Aster pokročil svou vizi pro obchodování soukromí-první, zavedením skryté objednávky a odhalení Aster L1 Chain jako základ pro soukromé, non-custodial provedení, a přináší tradiční expozici akcií na řetězci s 24/7 akcií perpetuals. Společně tyto milníky položily základy, jak se burza pohybuje směrem k události token generace (TGE) stanovené pro 17. září 2025. $ASTER Airdrop se představí v TGE Token Aster ($ASTER) se očekává, že bude uveden na hlavních burzách, včetně spotových trhů Aster, s koordinovanými propagačními akcemi, které budou pozorně sledovány. 
 
„Společenský airdrop $ASTER je naplánován na den TGE," řekl Leonard. „Slyšeli jsme srovnání s nedávnými, vysoce angažovanými airdropy z konkurenčních projektů, ale naším primárním zaměřením je signál nad show. 
 
"S vydáním $ASTER otevíráme dveře do další fáze růstu ekosystému a decentralizované správy," řekl Leonard. Aster se připravuje na tržní konkurenci S nadcházejícím uvedením $ASTER je Aster připraven soutěžit s decentralizovanými těžkými váhami, jako je Hyperliquid, a vyzvat centralizovaná místa, jako jsou Binance a Coinbase - zakotvená jasným zaměřením na ochranu obchodníků a efektivitu kapitálu. 
 
Aster bude tvořit vrstvu likvidity za aplikacemi, které lidé již používají: otevřená, kapitálově efektivní platforma, která spolupracuje s peněženkami a DEXy, jako jsou PancakeSwap, Trust Wallet, SafePal nebo vznikající platformy, jako je Four.meme a další. V době psaní, Aster získal více než $ 350M v (TVL) v sedmi řetězcích EVM a Solana, s roční sazbou splatnosti vyšší než 30 milionů USD - což odráží roční růst ve výši 87,5 % v roce 2025. total value locked Celková hodnota zamčená O Asterovi je decentralizovaná burza další generace nabízející jak trvalé, tak i spotové obchodování, navržená jako jednorázové on-chain místo pro globální krypto obchodníky. Aster Asterová Pro Mode přidává 24/7 trvalé akcie, skryté objednávky a obchodování v síti, které jsou k dispozici v BNB Chain, Ethereum, Solana a Arbitrum. Jeho jedinečnou výhodou je schopnost používat tokeny s likvidním zásobováním (asBNB) nebo stablecoiny generující výnosy (USDF) jako kolaterál, který odemyká bezkonkurenční kapitálovou účinnost. Napájený Aster Chain, vysoce výkonným a soukromým L1, a podporovaný YZi Labs, Aster buduje budoucnost DeFi: rychlý, flexibilní a komunitní první. Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program.