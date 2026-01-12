AlphaTON Capital uzavírá expanzi infrastruktury umělé inteligence ve výši 46 milionů dolarů, aby vyhověla požadavkům na důvěrné výpočty

12. ledna 2026 – New York, NY. AlphaTON Capital Corp ( ), světová přední veřejná technologická společnost, která rozšiřuje super aplikaci Telegram, s adresovatelným trhem 1 miliardy měsíčně aktivních uživatelů, dnes oznámila podepsání a uzavření strategické dohody o infrastruktuře AI výpočetní techniky ve výši 46 milionů dolarů, přidáním 576 čipů NVIDIA B300, půl klastru, do svých knih. Štítek: ATON Štítek: ATON Toto nasazení, které je naplánováno na příští měsíc v únoru, má poskytnout 27% IRR, 282% ROI a čistou současnou hodnotu ve výši 11 milionů dolarů, a to na základě stávajících 20 milionů dolarů aktiv AlphaTON v rozvaze. AlphaTON je průkopníkem nové kategorie umělé inteligence: poskytuje soukromí chránící, decentralizovanou infrastrukturu umělé inteligence nasazenou v rozsahu prostřednictvím její integrace s ekosystémem Telegram a průkopnickou důvěrnou výpočetní sítí Cocoon AI. Společnost AlphaTON poskytuje plnohodnotný, vertikálně integrovaný přístup k datové svrchovanosti a technologiím zaměřeným na soukromí zaměřeným na umělou inteligenci, které se nacházejí na křižovatce tří hlavních trendů: \n \n \n \n 7 bilionů dolarů na budování trhu s infrastrukturou AI Globální posun směrem k soukromí a vlastnictví údajů a Vzestup decentralizovaných počítačových sítí. Sovereign GPU Cluster za 46 milionů dolarů: příležitost pro infrastrukturu AI Další růstová iniciativa společnosti AlphaTON, 576 čipů NVIDIA B300, bude prvním rozsáhlým nasazením důvěrných výpočetních systémů společnosti, které řeší kritickou mezeru na trhu: pracovní zatížení umělé inteligence, která nemůže být spuštěna na infrastruktuře Big Tech z důvodu omezení soukromí, svrchovanosti nebo ochrany údajů. Projekt je strukturován s 4 miliony dolarů již zaplacených společností AlphaTON, aby uzavřela smlouvu s hotovostí z rozvahy, 32,7 milionu dolarů uzavřeného financování dluhu bez zpětného odvolání a dalších 9,3 milionu dolarů ve kapitálu na drobných splátkách zaplacených společností AlphaTON před dodáním v únoru a plným nasazením v březnu. Projektová ekonomika zdůrazňuje: \n \n \n \n \n \n Projekt IRR: 27 % Čistá současná hodnota: 11,04 milionu dolarů Množství akcií: 3,82x ROI projektu: 282 % Cash Returned: 53,6 milionů dolarů za 5 let 576 B300 bude hostit udržitelné, 100% hydroelektrické datové centrum AtNorth ve Švédsku, které využívá některé z nejlevnějších a nejčistších zdrojů energie na světě. Soukromí-první AI Infrastructure Thesis Nadvláda společnosti Big Tech nad infrastrukturou umělé inteligence vytváří existenciální konflikt: všechny velké technologické společnosti kontrolují vstup dat od klientů a používání a monetizaci těchto dat. Pro podniky, vlády a jednotlivce, kteří vyžadují svrchovanost dat - ať už pro regulační soulad, ochranu hospodářské soutěže nebo etické zásady - na trhu nebyla žádná rozsáhlá alternativa. AlphaTON to řeší pomocí vertikální integrace: \n \n \n \n Hardwarová vrstva: suverénní klastry GPU vlastněné a ovládané mimo ekosystém Big Tech Síťová vrstva: decentralizovaná, chránící soukromí, důvěrná výpočetní síť společnosti Cocoon AI, která poskytuje služby AI inference bez sběru dat Distribuční vrstva: Telegram má více než 1 miliardu uživatelů, kteří poskytují bezprecedentní dosah pro aplikace AI založené na ochraně soukromí \n \n „Přispíváme s důvěrnou výpočetní silou k největší světové síti AI, která chrání soukromí," uvedla Brittany Kaiserová, generální ředitelka společnosti AlphaTON. „Cocoon poskytuje výpočetní techniky, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou monitorovány společností Big Tech. \n \n "Zatímco širší trh zůstává volatilní, AlphaTON systematicky snižuje riziko naší kapitálové struktury tím, že přidává fyzická výpočetní aktiva, strategická partnerství a příjmy generující infrastrukturu," řekl Enzo Villani, CIO společnosti AlphaTON Capital. "Zatímco širší trh zůstává volatilní, AlphaTON systematicky snižuje riziko naší kapitálové struktury tím, že přidává fyzická výpočetní aktiva, strategická partnerství a příjmy generující infrastrukturu," řekl Enzo Villani, CIO společnosti AlphaTON Capital. Jeden z největších rostoucích trhů Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle a další hyperscaleři utratili více než 400 miliard dolarů na infrastrukturu AI v roce 2025 a předpokládají, že do roku 2026 utratí více než 600 miliard dolarů v kumulativních kapitálových výdajích na AI. Analytici se shodují, že globální kapacita datových center se musí do roku 2030 téměř ztrojnásobit, což vyžaduje investice až do výše 7 bilionů dolarů, přičemž 70% nové poptávky je poháněno pracovními zatíženími umělé inteligence.AlphaTON buduje budoucnost tím, že zabezpečuje pokročilé přidělování čipů a dohody o datových centrech v různých jurisdikcích, aby zajistila pokračující rozšiřování investic do infrastruktury, které těží z tohoto makro zadního větru a současně nabízí diferenciace prostřednictvím svého umístění soukromí jako první. Aktualizace z předchozích trhových oznámení Dne 26. listopadu 2025 společnost AlphaTON oznámila, že uzavřela dohody o získání více než 1 000 GPU NVIDIA B200. Tento soubor dohod o nákupu poloviny skupiny 576 GPU NVIDIA B300 nahrazuje předchozí dohody. 576 GPU NVIDIA B300 bude prvním rozsáhlejším nasazením společnosti AlphaTON Capital ve spolupráci s AtNorth, SNET Energy Ltd., CUDO Compute, Vertical Data a LEAP. To je založeno na aktuálních pilotních nasazeních společnosti AlphaTON 8 NVIDIA H200s, 8 NVIDIA B200s a 16 NVIDIA B300s v procesu s Atlantic AI.Od zahájení Telegramu Cocoon AI 30. listopadu 2025, AlphaTON začal vydělávat příjmy na Cocoon pro své AI inference zpracování a nyní má dostatek dat pro škálu. O společnosti AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) je přední světovou technologickou veřejnou společností, která rozšiřuje super aplikaci Telegram, s adresovatelným trhem 1 miliardy měsíčně aktivních uživatelů a zároveň spravuje strategickou rezervu digitálních aktiv. Společnost implementuje komplexní strategii M&A a pokladny, která kombinuje přímé akvizice tokenů, operace validátorů a strategické investice do ekosystému, aby generovala udržitelné výnosy pro akcionáře. Prostřednictvím svých operací poskytuje AlphaTON Capital investorům na veřejném trhu institucionální expozici ekosystému TON a miliardové uživatelské platformě Telegramu při zachování standardů správy a podávání zpráv o transparentnosti společnosti kotované na NASDAQ. Vedena generálním ředitelem Brittany Kaiser, výkonným předsedou a generálním ředitelem investic Enzo Villani a generálním ředitelem pro obchodní rozvoj Yury Mitin, činnosti společnosti pokrývají síťové validace a stacking operace, vývoj aplikací založených na Telegramu a strategické investice do decentralizovaných finančních protokolů založených na TON, herních platforem a obchodních aplikací. Společnost AlphaTON Capital Corp je založena na Britských Panenských ostrovech a obchoduje na Nasdaq pod symbolem „ATON“. AlphaTON Capital prostřednictvím svého tradičního podnikání rovněž rozvíjí prvotřídní terapie zaměřené na známé cesty odolnosti proti kontrolním bodům s cílem dosáhnout trvalých léčebných odpovědí a zlepšit kvalitu života pacientů. AlphaTON Capital se aktivně podílí na procesu vývoje léků a poskytuje strategické poradenství pro vedení vývoje nových aktiv imunoterapie a kombinací aktiv. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Výhledová prohlášení Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona o reformě soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Tato prohlášení se týkají budoucích událostí nebo budoucí finanční výkonnosti společnosti AlphaTON a zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky podstatně liší od výsledků vyjádřených nebo předpokládaných těmito výhledovými prohlášeními. Faktory, které mohou způsobit nebo přispět k takovým rozdílům, zahrnují, ale nejsou omezeny na vývoj a přijetí technologií AI, volatilitu trhu s kryptoměnami, regulační vývoj, technické výzvy při zavádění infrastruktury a obecné ekonomické podmínky. Vztahy s investory: Společnost AlphaTON Capital Corp (203) 682 až 8200 Mediální průzkumy : Richard Laermer, RLM PR (212) 741-5106 X 216 Přihlaš se na AlphaTON@icrinc.com Tělo@rlmpr.com