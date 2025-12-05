Nová historie

AI v domácí péči: podpora pacientů založená na AI, pracovní postupy pečovatelů a budoucnost sociální péče

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/12/05
featured image - AI v domácí péči: podpora pacientů založená na AI, pracovní postupy pečovatelů a budoucnost sociální péče
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesDalší informace

KOMENTÁŘE

avatar

ZAVĚŠIT ZNAČKY

data-science#predictive-care-technology#ai-powered-care-plans#ai-in-home-care#uk-home-care-ai-systems#carer-workflow-automation#homecare-automation-tools#ai-social-care#good-company

TENTO ČLÁNEK BYL PŘEDSTAVEN V

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories