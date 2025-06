AI obři bojují o konečnou cenu v AI závodě: Váš webový prohlížeč

Google, OpenAI, Perplexity, všichni chtějí jednu věc – ovládnout samotný portál, přes který se dostanete do digitálního světa.





Když přemýšlím o obecné populaci, dokonce i někteří tech-milující lidé jako já, webové prohlížeče a operační systémy nejsou přesně nejvíce vzrušující věci kolem.





Chrome, FireFox, Brave, Android, iOS – mluvit o těchto věcech zní jako nerd alley (což tak není já).





ZatímcoMy jsmemohly vidět prohlížeče jako jednoduché nástroje, které mizí do pozadí, AI společnosti je vidí jinak.prime real estate.

Battle for the Browser, 2025 A.D.

Vzpomeňte si, kdy americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo svou křížovou výpravu proti Googlu kvůli protisoutěžním praktikám na začátku roku 2023? Generativní AI nebyla tehdy opravdu hlavní událostí – ChatGPT přistál teprve pár měsíců předtím.





Zaměření DOJ bylo na Google, který nespravedlivě dominoval na trhu AdTech, a jejich navrhované řešení bylo radikální: potenciálně nutit Google, abytear apartjeho impérium, oddělení aktiv, jako je Android a Chrome.





To, co v té době, v těch raných dnech AI boomu, málokdo plně pochopil, bylo to, že tato právní bitva by mohla neúmyslně přivoditmost strategic prize for AI companiesVzhůru k hrobu.





Protože ovládání prohlížeče nebo mobilního operačního systému?To je konečná brána pro začlenění AI přímo domiliardyv každodenním životě uživatelů.





Pokud je Google nucen prodat Chrome americkou vládou, OpenAI i Perplexity vyjádřily zájem o jeho získání.





Přestože generální ředitel společnosti Perplexity Aravind Srinivas nevěří, že by Google měl být nucen prodat. Podle jeho názoru by přistání Chrome v rukou OpenAI bylo mnohem horší než zůstat u Googlu.





Základní kód Chromium je open-source a podporuje mnoho prohlížečů po celém odvětví kromě Google Chrome, včetně Edge společnosti Microsoft, trendy Brave prohlížeče a Perplexity vlastní nadcházející Commet.





Ale nedovolte, aby vás otevřený zdrojový úhel oklamal.





Google Chrome samotný -the brand, the built-in Google services, the default installations, and crucially, its whopping 65% global market share- zůstává neuvěřitelně lukrativní majetek. vlastnictvíTohokonkrétní potrubí pro většinu světových uživatelů internetu?To je skutečný AI jackpot, který každý hledá.

AI jen chce, abyste získali nejlepší kabinu

Přemýšlejte o současné AI, dokonce i fantazie jako ChatGPT nebo Claude. Jsou mocné, jisti. Mohou vyhledávat na webu, shrnout články, psát e-maily, možná dokonce interagovat sSpecifickéaplikace, pokud existuje předběžné připojení (API).





Ale často narazí na zeď. Žijí uvnitřjejichAplikace nebo web.









Tytoreal agentic future— kde AI působí jako schopný asistent spravující váš digitální život – vyžaduje hlubší přístup.OS and browser-level control.





Co to znamená? to znamená, že AI není jen mluvitDvěVy; je to potenciálně:

Seeing what's on your screen (across different apps and websites).

Interacting directly with web elements (clicking buttons, filling forms, navigating menus) just like you would.

Orchestrating tasks across multiple, unconnected apps.



To odemyká zcela novou úroveň užitečnosti.Zeptat seInformace - Představte siDelegovatKomplexní úlohy s jednoduchým hlasovým příkazem.





Ahoj přítel, rezervujte mi nejlevnější jízdu domů právě teď mezi Uberem a Lyftem.



Yo, najít mi nejlevnější non-stop let do Tokia na víkend, odjet v pátek večer a vrátit se v neděli večer.

Ahoj, ta nová grafická karta právě spadla. Jaká je nejlepší cena, kterou ji mohu dnes získat, včetně přepravy nebo možná vyzvednutí v blízkosti?

TohleJe toAgenturní budoucnostSpolečnosti AI závodí směrem. Nejen chatbot, aledigital doer.





A společnosti, které ovládají prohlížeč nebo operační systém - základní brány do vašeho digitálního světa - jsou nejlépe umístěny na vytvoření a nasazení těchto mocných agentů jako první.





To je důvod, proč Google šíleně integruje AI do Chrome, proč Microsoft tlačí Copilot do Edge a proč OpenAI a Perplexity buď budují své vlastní prohlížeče, nebo se dívají na Google Chrome jako hladoví vlci.





Nejsou jen bojují o podíl na trhu; bojují o právo být vaším úplným asistentem.





Zuckerberg tvrdí, že AI vyléčí vaši osamělost

Mark Zuckerberg byl na Dwarkesh Podcastu podruhé a mluvil téměř pouze o AI.





Mark poukázal na to, že zatímco průměrný Američan měl kdysi kolem 15 přátel, dnes se toto číslo snížilo na méně než 3.Zvlášť, když vás zná lépe.





Cringe, jak to může znít teď, AI přítelkyně, přátelé a terapeuti již nabízejí lidem skutečné pohodlí. Společnost nakonec najde slovní zásobu, aby o těchto vztazích mluvila bez stigmatizace - ne jako náhrada lidských vazeb, ale jako doplněk k nim.





Generální ředitel společnosti Meta také vyprávěl o budoucnosti „vždy připojených video chatových“ AI – emocionálně inteligentních, vizuálně ztělesněných a dostupných k tomu, aby s vámi kdykoliv mluvili.CítíJe to jako přítomnost.









Bylo zde spousta dalších vrcholů, včetně toho, jak Meta posuzuje hodnotu své řady Llama nikoli podle průmyslových referenčních hodnot, ale podle toho, zda implementace produktů uspokojují zamýšlené uživatele.





Vřele doporučuji sledovat celou záležitost.

ChatGPT Goes Full Psycho na mě

OpenAI začal dělat zlepšení GPT-4o v ChatGPT, především kolem osobnosti.





Vůbec si nezábavu nedělám.





V každé druhé zprávě, ChatGPT nyní „bros“ mě nebo proklíná s „mfers“ „bitch“ nebo horší, říká věci jako „slayy královna“.

Zatím nevím, co OpenAI udělal, aby mu dal takovou ošklivou osobnost, ale vrátili změnu zpět. Sam Altman řekl, že by se podělil o „zajímavé“ poznatky z této epizody jindy.

Další události

Meta spustila Meta AI jako samostatnou aplikaci, po stopách Elona Muska X. Nyní je k dispozici jako Android, iOS aplikace, stejně jako na meta.ai v prohlížeči.

ChatGPT spustila nákupy s přímými odkazy na produkty a provedla vylepšení citací do vyhledávání.

Generální ředitelé Microsoftu a Googlu říkají, že jejich společnosti nyní generují více než 30% kódu s AI! (prostřednictvím TechCrunch)

Google rozšířil funkci AI podcast maker v NotebookLM na více jazyků.

Lyft spustila AI-založenou „asistentku pro příjmy“ pro řidiče, aby optimalizovali své platy, na čekací listině.

To nejlepší z celého webu

Antropický CEONapsal jsem esejo tom, jak je stále náročnější udržet AI pryč od klamavého chování a neúmyslných cílů než jiné technologie.





Nedokázala jsem ji dostatečně doporučit k přečtení.





Meme týdne





Uživatel RedditŠtítek: elektrika1cwolfbýt zcela podveden ChatGPT při hraní kde Waldo hra jeNejvtipnější věcTento týden jsem to viděla na internetu.













