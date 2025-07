10 věcí, které musíte udělat po vašem prvním vítězství - takže to nebude vaše poslední

Dříve jsem si myslel, že začínající firmy umírají, když nic nefunguje, špatný produkt, bez hotovosti, nekompetentní tým.





Pak jsem založil firmu.





Jednoho dne jsme dostali trakci. Několik tiskových hitů. DM plné „měli bychom mluvit“, Sigma-face investoři dělají levnou věc „Mám rád to, co budujete“.Prostě dostatečná validace, aby nás vyhodila z panického režimu.





To je, když věci šly bok po boku.Nebudu ztrácet čas s play-by-play, ale my jsme téměř vybledli do start-up purgatory - vzpomínali jsme si jen dost na to, abychom byli správně zapomenuti.

Vidíte, panika byla to nejlepší, co jsme měli jít. Udělal nás obsedantní, neurotické, mírně rozptýlený v dobrém způsobem. Jeli jsme za vším, protože přežití nezanechalo prostor pro důstojnost. Ale s trakcí přišla nejnebezpečnější start-up droga: iluze být v bezpečí.

Ale s trakcí přišla nejnebezpečnější start-up droga: iluze být v bezpečí.





Here are 10 things you still need to do after you get traction





1. Fire the Voice That Says “We’re Past That Now”





Ten malý hlas je začátkem obituary.Víte ten - hned po vašem prvním titulku médií, váš první příchozí investor DM, váš tým začne říkat věci jako "měli bychom opravdu stále být studené e-mailování?" nebo "musíme začít jednat jako skutečná společnost.

Získali jste přitažlivost tím, že děláte zoufalé, nedůstojné, poněkud nezměnitelné věci.A teď si myslíte, že jste si z nich vydělali cestu?

Špinavé věci umírají jen tehdy, když jsou užitečné, ne, když jsou financovány, ne, když vás někdo nazval géniem na X.





2. Stop Performing Founder Theatre





Traction může vyvolat úplnou identitní krizi. Stáváte se pěti různými zakladateli v závislosti na tom, kdo sleduje. investiční režim. LinkedIn režim. Podcast režim. Team All-Hands režim.

Stáváte se karikaturou a přestáváte dělat nebezpečná, nezbytná rozhodnutí, protože se s vaším imaginárním publikem dobře nevyrovnávají.

Startupy mohou přežít vyhořelého zakladatele, ale umírají, když se zakladatel rozdělí na kousky - a žádný z nich se neobjeví, aby dělali práci.





3. Shred The Story You Sold To Investors





Pitch deck je proroctví a jako všechna proroctví, je to většinou blbost.





Bylo napsáno, aby vypadalo působivě. Sweeping vize. Globální měřítko. Vytvoření kategorie. Vy malujete budoucnost v miliardách dolarových kartáčků – protože to je to, co je potřeba, aby se zvedlo. A když trakce zasáhne, je snadné dostat se do pasti ve své vlastní pověsti. Pokračujete v pokusu o to, aby se příběh stal skutečností, připravujete scénu pro Act III, i když Act jsem nikdy nedokončil. Tým staví to, co dek slíbil, ne to, co trh potřebuje.





Zacházejte s touto palubou jako s fanouškovskou fikcí. Zábavné přečíst, občas laskavé, ale naprosto k ničemu při rozhodování o tom, co dělat dál.





4. Book a Weekly Ego Exorcism





Jednou týdně si sedněte, zavřete dveře a trpíte.Vdechněte konkurenta, který vyhrává.Připomeňte si na roztrhanou velrybu, která vám nikdy neřekla proč.





1 hod. Bez telefonátu, jen bolest





Začnete mýlit štěstí za předpověď a myslíte si, že několik zmínek o TechCrunchu znamená, že jste nedotknutelní.





To je vaše deflační komora. Cítit bodnutí ignorován. střevní úder z toho, že za sebou. ponižování uvědomit si, že někdo tam udělal to rychleji, levněji, lépe. Pak se vrátit do práce, jako někdo, kdo to ještě neudělal.





Protože ty nemáš.





5. Approve The Missions, Deny The Means





Čím větší je tým, tím větší jsou požadavky. Více času. více zaměstnání. více peněz.

„Jen jeden freelancer.“

„Jen pár měsíců.“

„Jen skromný rozpočet... 80 000 dolarů.“





Takto se začínající firmy stávají agenturami – s hezčími židlemi.





Stačí říct: jistě. Polovina této doby. 500 dolarů. Překvapte mě. Vytvořte prototyp. Hack landing page s AI, Canva a spit.





Pokud myšlenka funguje pouze s týmem šesti lidí, pětičíselnou dráhou a placenou sabatickou, pravděpodobně vůbec nefunguje.





6. Make Hiring A Soul Crushing Ordeal





Traction dělá něco nebezpečného: dělá, že se cítíte oprávněni. pomáhat. být hlavou. stát se dospělou společností s obědy na palubě a Slack emojis pro „#people-kulturu“.





Takže když se něco cítí těžké, reflex je: „Protože jasně problém není váš proces nebo priority. Je to jen, že nemáte dostatek těles. Bohužel většina najímání jsou závazky s profily LinkedIn.





Krok 1: Pitch It jako Pre-Seed Round

Chcete nový nájem? Prodávejte ho, jako by to byl váš start-up. Jaký je problém? Proč teď? Jaký je ROI? Raději máte milníky, metriky, hlavní plány.

Také, pokud ChatGPT napsal váš popis práce, hádejte, co ChatGPT může dělat práci.





Krok 2: Přidělení bolesti

Pokud tato osoba flop, jste flop.

Vaše OKR se rozhoří. Váš bonus jde MIA. Váš titul zůstává zmrazen v čase. Už žádné obviňování duchů, kteří se ještě nepřidali. Chcete headcount? Vložte kůži do hry. Jinak hrajete jen firemní Sims s reálnými penězi.





Krok 3: Tichá léčba

Nechte je pitch. Nod pomalu. Úsměv vřele. Vezměte si pečlivé poznámky, jako je rozpočet kolem rohu. Pak zmizí jako VC, který řekl „super zajímavé“ a nikdy nevolal zpět. Počkejte 30 dní. Pokud stále tlačí? Možná je to legitimní. Pokud to vyřešili sami? Ještě lepší. Pokud zapomněli? 5-figurová černá díra unikla.





7. Assemble A Humiliation Panel





Růst mění vaše okolí. Investoři jsou zdvořilí. Zákazníci jsou tolerantní. Média jsou ohromeny. Náhle vše zní... povzbuzující. A vnitřně váš tým začíná věřit propagandě demo dne.





Tři lidé, kteří vašemu spuštění nic nedluží – kromě pravdy. Ideálně ti, kteří vás překonali, překonali vás, nebo si stále myslí, že vaše společnost je PDF s overheadem.Jejich práce?

Je to váš cestovní plán? hloupý.

Vaše čísla? infláce

Tvoje omluva? je to hravé.





Není to krutost, je to kalibrace, protože pokud je jedinou zpětnou vazbou, kterou váš tým dostane, potlesk, bude další produkt eulogií.





8. Give Every Idea a Shot at the Throne





Úspěch rodí aroganci. MVP jsou zacházeny jako mistrovská díla. Náhle si zaslouží ochranu. Proces. Politika. Tři vrstvy schválení jen navrhnout něco nového. To je, jak začínající firmy jít od pirátské lodi k výletní lodi.





Takže zlomit řetězec příkazů. Jednou za měsíc, kdokoliv – inženýr, intern, operátor – může pitch zakladatele (vy) přímo. nový produktový řádek, rogue growth hack, batshit brand stunt.





Ale žádný poloviční pitch. Každý, kdo pitch potřebuje, aby se s ním zacházelo jako s Shark Tankem. Pokud je to dobré, vedou to. Pokud je to skvělé, možná ztratíte to, co děláte, a připojíte se.





S větší pravděpodobností než ne, váš MVP je jednorázový stojan.A další skvělý nápad je pravděpodobně uvízl za něčí titul práce.









Trakce vám přináší novou nemoc: Čekání, dokud nebudete „připravení“.





V minulosti jste začali o víkendu.Nyní máte dvanáct karet Notion, které hluboce diskutují o závaží písma a vyrovnání plánu.Předtím, než máte plán, vyberte si datum – aktualizace investorů, spuštění funkcí, rozšíření nového města, cokoliv to zní důležité.Vložte to do kalendáře.Udělejte to veřejně.Hlasitě.Zapište to v krvi na tabuli.





Nyní máte skutečný plán: Nestyďte se. sledujte, jak se priority zhoršují, funkce umírají a lidé přestanou debatovat a začnou dodávat.Protože nikdo nechce být důvodem, proč se vaše aktualizace změní v omluvu.





Trakce vám dává iluzi, že máte více času, ale ve skutečnosti vše, co máte, je více lidí, kteří to nechají dolů, a větší fázi, aby to udělali.





10. Start Every Month With A Funeral





Před trakcí bylo všechno urážlivé, protože neměl co bránit, byl jste zlomený, irelevantní a alergický na opatrnost.





A najednou každé rozhodnutí přichází s imaginární nevýhodou: Co když zmatíme investory?





Přecházíte z „Co kdybychom to nikdy nezvládli?“ na „Co kdybychom ztratili to, co máme?“ To je způsob, jak se stavba mění v opatrovnictví, zachování náhrady tlačí a dynamika se stává údržbou.





Takže pohyb síly. Každý měsíc, něco zabít. Něco trochu zastaralé, nejasně užitečné, a pravděpodobně má sentimentální halo. „To vypadá, že funguje,“ „Nikomu neublíží“, „To nám trvalo měsíce stavět.“ Amazing.





Udělejte si pohřeb. Připomeňte jim, že nic není trvalé – ani úspěch.





Final Thoughts: The Beginning Of The End Often Looks Like Progress





Trakce je stejně jako palivo a anestetikum. Komplimenty, kapitál, klid - to vše vás otupí od reality, že jste stále jedna chyba z irelevantnosti. Zacházejte s ní jako s darem, který jste nezasloužili - a bojujte jako peklo, abyste dokázali, že si to zasloužíte.Ne s všestrannými palubami a strategickými kruhy, ale s druhem existenciálního strachu, který vás probouzí ve 3 ráno a ptá se, co jste zmeškali.





Jedinou skutečnou hrůzou v této fázi je produktivní paranoia.Nyní jděte vyděsit sami sebe.

