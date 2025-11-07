Tria la teva veu d'IA per a la lectura d'històries a HackerNoon

Les teves històries ara tenen una veu -de fet, dues veus. Acabem de llançar una nova funció que permet als escriptors seleccionar quines veus generades per la IA llegeixen les seves històries publicades.Si voleu un to càlid, conversatiu o alguna cosa més autoritària i professional, ara teniu el control de com sona el vostre contingut. Per què importa la veu Aquí hi ha una cosa que la majoria de la gent no pensa: molts lectors de HackerNoon consumeixen contingut en format d'àudio. Estan escoltant mentre es desplacen, treballen, cuinen o multitasquen. La veu equivocada pot fer que l'escriptura brillant se senti robòtica o incompatible.La veu correcta? Augmenta el vostre missatge, manté els oients involucrats i assegura que el vostre contingut ressona de la manera que voleu. És per això que et donem el control. Com funciona La configuració de les vostres veus triga menys de dos minuts: \n \n \n \n \n \n Anar a la secció Configuració del teu perfil: Anar a la pestanya de les veus a la secció Configuració del teu perfil. Browse Available Voices: Hem curat 230 veus generades per la IA, cadascuna amb característiques diferents. Escoltar mostres: Feu clic a qualsevol veu per sentir-la llegir una frase de mostres - també podeu canviar la velocitat de reproducció, moure el so o descarregar la mostra al vostre dispositiu. Selecciona Dos favorits: Tria dues veus que representen millor el teu contingut. Save & Done: Hit save (a la part superior dreta de la pestanya de les vostres veus), i totes les vostres històries publicades utilitzaran automàticament les vostres veus seleccionades. No vols triar? No hi ha problema. Si saltes aquest pas, aleatoritzarem les veus per a tu. Consells per triar la veu correcta No saps quines són les teves preferències?Aquí teniu alguns consells: \n \n \n \n \n Correspon al teu estil d'escriptura: Si escrius de forma conversacional amb anècdotes personals, tria veus més càlides i més relacionables. Considereu el vostre públic: Qui està escoltant?Els desenvolupadors poden preferir un lliurament senzill, sense cap mena de ximple.Els emprenedors i els comercialitzadors podrien connectar millor amb tons enèrgics i persuassius. Testeu abans de comprometre's: Escolteu frases mostrades de les vostres històries reals.El que sona bé en una mostra genèrica pot sentir-se diferent quan es llegeix el vostre estil d'escriptura específic. Pensar sobre la longitud: les històries més llargues (10+ minuts) es beneficien de veus que són fàcils d'escoltar durant períodes més llargs. FAQs \n \n \n \n \n Puc canviar la meva selecció de veu més tard? Absolutament. Actualitzar les vostres veus en qualsevol moment en la configuració del vostre perfil. Els canvis s'apliquen a totes les vostres històries immediatament. Les diferents històries tenen veus diferents?No, les dues veus seleccionades es mostraran a través de totes les històries publicades. Què passa amb les històries que vaig publicar abans d'aquesta característica? Adopten automàticament les vostres veus seleccionades. Els lectors poden triar les seves pròpies veus preferides? Sí, els lectors poden triar quina veu volen utilitzar per escoltar la seva història, però només des de la seva llista preseleccionada. Preparats per donar veu a les teves històries? \n \n Vés a la teva taula de veus! Go to Your Voices Tab! Vés a la teva taula de veus!