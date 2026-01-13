Transformar les auditories externes amb Data Analytics: Power Query, CCH i planificació d'auditoria basada en riscos

Un dels factors de la gestió financera que és important és l'auditoria externa, ja que dóna una garantia independent que l'informe financer d'una organització és precís i fiable. El procés de trobar la planificació de l'auditoria es va dur a terme tradicionalment mitjançant l'ús de documents de treball anteriors, suposicions i mostreig. L'enfocament general adoptat per aquests equips va ser l'experiència i la sensació intestinal, que era ineficient i sovint es van descuidar els riscos. Però això està canviant. L'anàlisi de dades també fa que els auditors reconsiderin la planificació i realitzin el procés d'auditoria. Ja no estan aplicant suposicions, sinó que utilitzen dades per personalitzar plans d'auditoria que són més precisos From Assumptions to Evidence De les suposicions a les proves No hi ha necessitat ara de fer mostres estretes o utilitzar registres obsolets dels darrers anys per dur a terme auditoria externa. L'anàlisi permetrà als auditors iniciar l'excavació de dades completes abans de dur a terme el treball de camp. S'exposen les tendències anteriorment ocultes. La variació en els comptes de despeses, el període de reconeixement dels ingressos, el nombre de transaccions ja no eren els que es poden comprovar manualment. Es fan a nivell agut de la joventut en una base automàtica. Un pla com aquest resultarà en una millor discussió amb els clients, plans d'auditoria més dirigits i avaluació de riscos basats en les realitats actuals en lloc d'assumpcions. L'anàlisi de dades permet als auditors concentrar-se en les transaccions d'alt risc o comptes amb irregularitats en comparació amb la resta en lloc de mostreig aleatori de transaccions en les regions. L'anàlisi de dades permetrà als auditors concentrar-se en els problemes que importen. Anticipa i estalvia fons en cas de desviació d'un compte donat. El que s'ha actualitzat és més aviat un procés de planificació històrica amb el perfil de risc actual i en comparació amb l'afiliació al passat. Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: El cavall de treball tranquil El més important sobre la transició és l'eina de transformació de dades que és eficaç i coneguda com a Power Query de Microsoft. No enfatitza específicament prendre-la en el procediment d'auditoria, però és una de les eines clau que els equips d'auditoria contemporanis han de tenir en compte, ja que és flexible i possibilitats de treballar amb ella. Permet als auditors crear informació amb un gran nombre o nombre significatiu de fonts, resumir i convertir-les en un format que sigui fàcil d'analitzar sense molta tensió. Hi ha cinc sistemes de clients, i cadascun d'ells exporta les seves dades financeres de manera diferent. Power Query ajudarà a un auditor a unificar i accedir a dades de diferents sistemes en una sola forma i identificar tendències i anomalies que poden servir La capacitat de processar conjunts de dades complets és una de les millors qualitats de Power Query, ja que està lliure dels defectes de l'anàlisi de petites mostres. En l'anàlisi tradicional de mostres, en la majoria dels casos, les banderes vermelles es poden abandonar sense ser realitzades perquè la mostra seleccionada no se centra en les banderes vermelles. A través de l'ajuda de Power Query, demostrarà l'opció d'explorar tot el conjunt de dades i no mantenir-se centrat en les amenaces serioses. També elimina la subjectivitat que sempre es trobarà a través de la selecció manual i això fa que els auditors estiguin més segurs amb els seus resultats. The CCH Advantage in Audit Planning L'avantatge del CCH en la planificació d'auditoria Mentre l'interès dels auditors en adquirir una solució específica adaptada a auditories externes sigui alt, el paquet CCH proporcionarà un sistema integrat que simplifiqui l'avaluació de riscos, la documentació i la gestió de recursos. Això no només significa que les llistes de control seran automatitzades. També col·loca tots els requisits de l'avaluació de riscos, la gestió de recursos i el control de la documentació en un mateix entorn. Aquest sistema també facilita l'anàlisi de riscos que assigna les puntuacions de risc a les àrees d'auditoria i que les anomalies es determinen amb l'ajuda de la intel·ligència subministrada que permet als equips prioritzar el seu treball i fer-ho de manera eficient. L'oportunitat d'assemblar la llista de sol·licituds de documents i estar ancorat en els riscos identificats és un dels seus punts forts.El sistema també ajuda als auditors a establir el que necessiten per respondre a determinades àrees de riscos en comparació amb les sol·licituds generals o de cobertura dels auditors als clients. Això estalvia temps i els documents que poden haver estat perduts s'eviten i contribueixen al manteniment del calendari d'auditoria. CCH també permet als auditors reutilitzar els plans d'auditoria de l'any anterior i actualitzar-los dinàmicament amb nova informació del client. Això ajuda a estalviar temps, s'adhereixen a nous estàndards i també s'adapta la metodologia d'auditoria al canviant perfil de riscos del client. La informació històrica serà un actiu i no un suport sobre la base del dinamisme. El sistema continua experimentant canvis creixents al llarg de la participació. Juntament amb la nova introducció de dades, es produeixen canvis en els perfils de risc. Això s'ha acreditat al feedback continu que assegura que el pla d'auditoria no està fixat en el que realment està succeint i no en el que es preveia originalment al començament de la sessió de planificació. Real Risk, Real Results Riscos reals, resultats reals Totes aquestes innovacions creen un enfocament més refinat i progressiu per a les auditories externes.Els auditors ara poden posar les seves energies en una àrea diferent, que està en demanda en comptes de malgastar-la.Pot ser un cas de trobar un venedor, o un client, el registre de compra del qual es pot combinar amb la signatura d'un frau establert, o un canvi en el flux de caixa, que seria millor rastrejat, però estalviat per les eines. Així és com evolucionen les auditories externes. Ja no es caracteritzen per plans predeterminats, exemples prou evidents i anàlisis retroactives. S'estan convertint en omnipresents, insignificants i objectives. Aquests beneficis són autoexplicatius per a les empreses que estan disposades a abraçar el canvi. El resultat final seran auditories més eficients i més ràpides que seran més de valor afegit i insignificants per als clients. Els equips d'auditoria externa estan ara en una millor posició d'avantatge on poden identificar, quantificar i respondre al risc real amb l'ajuda d'eines rellevants i una mentalitat basada en dades. \n \n Aquesta història va ser distribuïda com una versió de Sanya Kapoor sota el Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon. This story was distributed as a release by Sanya Kapoor under . HackerNoon’s Business Blogging Program El programa de blogging de negocis de HackerNoon El programa de blogging de negocis de HackerNoon