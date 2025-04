La Xina i els Estats Units estan involucrats en una cursa cap a l'Armageddon de l'IA?

La carrera entre la Xina i els Estats Units per dominar la intel·ligència artificial (IA) no es tracta només de la supremacia tecnològica o la projecció del poder global, sinó que amenaça la seguretat nacional i constitueix un risc existencial. Les dues nacions estan desenvolupant de manera agressiva un exèrcit impulsat per IA, amb capacitats més elevades. Avui, la competència s'acosta ràpidament al que els experts temen que es converteixi en una crisi global impulsada per l'IA .





Cada cop està molt clar que la IA és el camp de batalla del futur. Tant la Xina com els Estats Units reconeixen que qui lideri en IA no només dominarà comercialment, sinó que també establirà els termes geopolítics per al futur ordre mundial.





La IA serà el principal motor de la productivitat econòmica i l'activitat militar en les properes dècades. El país que pot automatitzar indústries, optimitzar les cadenes de subministrament i crear nous paradigmes tecnològics controlarà l'economia global.





Les armes autònomes impulsades per IA, la ciberguerra i la recollida d'intel·ligència estan redefinint l'estratègia militar. La nació que utilitzi primer la IA tindrà avantatge en futurs conflictes.





La capacitat de la IA per controlar, predir i influir en el comportament humà ja s'està utilitzant per reforçar el control de les poblacions. La Xina ha estat pionera en la vigilància impulsada per la intel·ligència artificial, mentre que els Estats Units estan integrant la intel·ligència artificial a les operacions cibernètiques i d'intel·ligència a una escala sense precedents.





La Xina ha situat la IA al nucli de la seva estratègia nacional de desenvolupament. El 2017, Pequín va anunciar un pla per convertir-se en el líder mundial en IA l'any 2030, invertint milers de milions en investigació, fomentant l'emprenedoria d'IA i aprofitant conjunts de dades massius generats pel seu ampli aparell de vigilància.





La Xina té un avantatge. A diferència dels Estats Units, on la IA està impulsada en gran mesura per empreses privades, l'impuls de la IA de la Xina està recolzada per l'estat, amb finançament directe i suport estratègic a empreses com Baidu, Alibaba, Tencent i Huawei.





Basant-se en el costat més fosc de la IA, la Xina també ha construït l'estat de vigilància impulsat per IA més avançat del món, utilitzant el reconeixement facial, la policia predictiva i la puntuació de crèdit social per gestionar la seva població.





En un esforç per garantir el domini regional, la investigació de la IA de la Xina està fortament integrada en el desenvolupament militar mitjançant la seva estratègia de "fusió civil-militar", assegurant que els avenços de la IA en el sector civil beneficiïn ràpidament l'Exèrcit Popular d'Alliberament (PLA).





En canvi, Amèrica es queda curta. La seva estratègia d'IA és competitiva, però caòtica. Els Estats Units han estat històricament el líder mundial en innovació en IA, gràcies a les seves universitats de classe mundial, empreses tecnològiques líders (Google, Microsoft, OpenAI) i una cultura d'emprenedoria. Tanmateix, a diferència de la Xina, els EUA s'enfronten a reptes per coordinar els seus esforços d'IA a causa del seu sistema econòmic descentralitzat i les limitacions reguladores.





Tot i que el govern gestiona la carrera d'IA de la Xina, als EUA, la IA està impulsada principalment per gegants tecnològics com OpenAI, Google DeepMind i Meta. Aquestes empreses prioritzen les aplicacions comercials, però cada cop han treballat més amb el Pentàgon a través de projectes com el Joint Artificial Intelligence Center (JAIC).





Els EUA encara estan lluitant amb la burocràcia i la supervisió del govern. Es veu obstaculitzat, obligat a equilibrar la innovació amb les preocupacions ètiques i de seguretat. La Xina, en canvi, imposa polítiques d'IA amb una aplicació de dalt a baix.





Per descomptat, el Pentàgon reconeix la urgència de la guerra de la IA, però les ineficiències burocràtiques i els debats ètics sobre les armes autònomes han frenat el progrés en comparació amb la ràpida integració de la Xina.





Per aquest motiu, podem esperar una carrera armamentística de l'IA sense regles.





Amb la Xina i els Estats Units accelerant el desenvolupament de la IA, el món s'endinsa cap a una era perillosa on el conflicte impulsat per la IA podria sorgir amb poca supervisió o regulació global.





Els sistemes d'armes impulsats per IA que poden prendre decisions letals sense intervenció humana augmenten el risc d'escalada accidental i de guerra fora del control humà.





La tecnologia en constant avançament s'utilitza cada cop més en ciberatacs, falsificacions profundes i guerra de la informació. Ambdues nacions estan involucrades en operacions encobertes impulsades per IA per manipular l'opinió pública i pertorbar els adversaris.





L'empenta per desenvolupar una IA cada cop més sofisticada, inclosa la intel·ligència general artificial (AGI), sens dubte comportarà conseqüències no desitjades, des d'inestabilitat econòmica fins a sistemes d'IA que funcionen més enllà de la comprensió humana.





El que demanen els experts és, es pot controlar la IA ?





La trajectòria actual és insostenible. L'absència de regulacions globals d'IA, combinada amb l'augment de les tensions geopolítiques, donarà lloc a un conflicte catastròfic de la IA.





Però hi ha solucions.





De la mateixa manera que els tractats d'armes nuclears van ajudar a prevenir una catàstrofe de la Guerra Freda, la Xina i els EUA han d'establir acords d'IA per limitar l'ús d'armes autònomes i evitar una carrera armamentista descontrolada de la IA.





La comunitat internacional ha de treballar conjuntament per establir directrius ètiques d'IA i pressionar a la Xina perquè prevegi l'ús indegut en campanyes de guerra, vigilància i desinformació. A nivell mundial, les nacions han d'estar disposades a invertir en sistemes de seguretat d'IA per garantir que no es descontroli.





El rellotge corre. La carrera d'IA entre la Xina i els Estats Units va per un camí perillós. El món corre el risc de caure en una era d'inestabilitat geopolítica impulsada per l'IA si els líders no prenen la iniciativa. El moment d'actuar és ara, abans que sigui massa tard.