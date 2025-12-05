Revolucionar la planificació de la cadena de subministrament amb AI: aprenentatge automàtic i marcs d'agència

You think that everything is fine and then here comes this chain of trains of goods and shelves on top and happy customer and you are almost free to breathe, in case something might go wrong. This is what has been witnessed in the planning of supply chains over the years. You get your plans, the best you have, up, and wait and prepare to attack. No obstant això, no ha estat així en els últims anys. No és exactament tan flagrant, però quan vostè acaba de succeir que està en ell, llavors va arribar a vostè. La planificació ha deixat de ser la semblança d'aquest tipus d'endevinalla - almenys pel que fa als equips que es basen en sistemes més nous amb una AI i una base d'aprenentatge automàtic. No, no és que els magatzems seran assumits pels robots. És molt més convenient que això. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Més intel·ligent, més ràpid, i només una mica esbojarrat The most desirable AI systems are not obnoxious, and what I have noticed is that they do not come into the limelight of the articulation of dashboard reporting or dramatic reporting. They just quietly... help. Observen els lliuraments, les comandes, les tendències, els retards, les concepcions errònies de les demandes -totes aquelles petites rodes en moviment que havien de ser rastrejades per la majoria d'aquells mestres planificadors.Quan comencen a venir les dues mans o fins i tot els ulls o ambdós, i quan alguna cosa comença a fallar el rellotge, et diuen que els proveïdors lleig estan augmentant, o que una tempesta estacional s'apropa a bufar, ho fan. What’s Under the Hood Què hi ha sota el capó Machine learning is the key to all of this. This is how I conceptualize that this system can work, even though I am not an engineer. However, I believe that this system is tracking what has already happened, what is happening, and what ought to happen later. And it does it, hour after hour, day after day, and does not seem to be either tired of the business or out of humor. Només necessita recollir els problemes en una etapa primerenca, amb antelació d'un ésser humà - i més sovint que no, ho fa. En el meu cas, vaig tenir una experiència en la qual el sistema d'un dels minoristes sabia que hi havia petites discrepàncies en la informació de cerca del producte idèntic en línia. Ningú no es va adonar. Però el pas proactiu del sistema per corregir la predicció ordenant productes addicionals era correcte, i hauria tingut com a resultat que no hi hagués stock-out la setmana següent, a diferència del que realment va succeir. Still a Human Game Un joc humà És una de les coses que es perd en l'hipe. Els éssers humans són els que queden en l'etapa central. Els grans plans no són establerts per aquests sistemes. En lloc d'això, es podrien considerar consultors, i són capaços de filtrar a través dels milers de punts de dades disponibles per a ells i lliurar-li la seva versió filtrada. És la seva observació: “Hi, aquest proveïdor no està seguint els temps. Anem a fer un canvi?” O, “Aquí, pagarem molt la setmana que ve a menys que reservarem enviament.” Només és això: que aquesta vegada, no estareu molestant per tractar de tornar a posar les coses en marxa. Live, Not Lagging El canvi més important és el timing. La planificació estava programada. Reunions setmanals. Objectius mensuals. Revisions trimestrals. Ara? És constant. Està en viu. El sistema rastrejarà tot 24/7 i no esperarà fins al dilluns al matí per formar una alarma. És -o ha estat- el moment de dir-te que és. I quan tothom estigui connectat -llocs de proveïdors, aplicacions logístiques, magatzems- en cas que es produeixi un canvi, tothom ho sabrà. Better Prepared, Not Just Faster Better Prepared, Not Just Faster També vaig notar que les empreses van ser capaços de posar-se a peu en hores, no en dies. Això no és sort. La raó darrere d'això és que amb aquests sistemes desenvolupats, la velocitat s'està establint, tenint en compte que també s'està establint la resiliència. No només et fan viatjar a un ritme més ràpid, sinó que et fan ser més intel·ligent. I en el fons, també estan ajudant a raspallar el greix, l'enviament més barat, i la selecció de proveïdors amb una petjada reduïda. Peeking Ahead Mirant cap endavant La gent sempre pregunta què és el següent. -¿Diré que ho sé tot? -No. Però pel que fa al meu cas, el futur dóna lloc als ajudants invisibles. - Mecanismes que prediuen l'aparició d'efectes. Artificial intelligence, in which speech is not required—in a truck system installed on the truck, or a sensor installed in a warehouse. There are robots that talk and have sorted your troubles before you even heard about what was happening to you. No hi ha fanfare. No hi ha grans esdeveniments de llançament. Només operacions més suaves. Millors marges. Menys mals de cap. Bottom Line Línia inferior Això passa a ser una vida que és difícil de sostenir quan continues amb les xifres de l'any anterior i esperes que res no pugui anar malament. No obstant això, no és que tingueu por d'utilitzar aquestes eines més modernes alimentades per la IA. Una mica menys de lluita contra els incendis. Una mica més de control. El sistema no t'ha retret l'esquena en l'ideal - sinó bastant satisfactòriament - per canviar el joc. És el que no parlen prou fort, no un títol, decisions més savis, dia a dia. \n \n Aquesta història va ser distribuïda com una versió de Sanya Kapoor sota el Programa de Blogging de Negocis de HackerNoon. 