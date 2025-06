**Cayman, Canadà, 20 de maig de 2025/Chainwire/-- Reppo, una xarxa d'infraestructura descentralitzada que permet als desenvolupadors i agents d'IA accedir a dades, infra i capital a la demanda, ha anunciat el llançament de la primera venda de nodes líquids del món.

En el nucli de la innovació de Reppo estan els Nodes de Solver, agents econòmics programables que determinen el camí computacional per complir les intencions dels usuaris, que són transaccions parcials inspirades en la Màquina de Recursos d'Anoma. Aquests nodes permeten als consumidors de dades que van des dels desenvolupadors, agents i la IA física expressar les seves necessitats de dades (i, finalment, de la infraestructura) de manera declarativa, permetent a la xarxa coincidir i proporcionar recursos de forma autònoma segons la demanda.

El Node token líquid iniciat per Zoo Finance, introdueix un nou model on els Nodes de Solver són tokenitzats, proporcionant liquiditat i accessibilitat a una àmplia gamma de participants el dia 1 de Reppo Mainnet. A través del protocol LNT de Zoo Finance, els titulars de la Llicència de Node de Solver poden adquirir i delegar l'execució dels Nodes de Solver, fent participació en l'ecosistema Plug & Play de Reppo. Aquest model no només democratitza l'accés a la infraestructura d'IA, sinó que també millora l'eficiència del capital dins de la xarxa

L'arquitectura d'intercanvi de dades de Reppo aborda els reptes clau en el desenvolupament de la IA, incloent-hi l'accés centralitzat als recursos de computació i dades, les altes barreres d'entrada als protocols de IA descentralitzats i l'accés limitat vinculat a les restriccions geogràfiques o institucionals.

Sobre Reppo

Repo És una xarxa d'infraestructures descentralitzada que proporciona als desenvolupadors d'intel·ligència artificial accés a dades especialitzades, infraestructures i capital sense permís i a la demanda.La seva arquitectura centrada en la intenció permet a les entitats autònomes descobrir, negociar i liquidar transaccions de recursos sense dependre d'intermediaris tradicionals.

Sobre l'anomenat

Anònim És un sistema operatiu distribuït per a aplicacions centrades en la intenció, facilitant interaccions expressives i centrades en l'home en entorns descentralitzats.La seva arquitectura dóna suport al desenvolupament d'aplicacions que prioritzen la intenció i l'autonomia de l'usuari.

Sobre el Zoo Finances

Zoo Finances és un protocol estructurat enfocat a millorar la utilització de la liquiditat en finances descentralitzades. El seu protocol Liquid Node Token (LNT) permet la tokenització i la propietat fraccional dels nodes d'infraestructura, promovent una participació més àmplia i l'eficiència del capital. Recuperació.xyz .

Contacte

El CEO

RG Ramadà

Repo Labs

Fundació@reppo.xyz

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

