R0AR anuncia la venda de nodes: democratitzar la infraestructura de la capa 2 i premiar la participació de la comunitat

, la principal superaplicació unificada DeFi construïda sobre l'OP Stack d'Optimisme, ha anunciat avui el seu programa de venda de nodes, que permet als participants globals posseir i operar infraestructures crítiques per a la xarxa R0ARchain Layer 2. A partir del 2025-8-25, les persones i institucions de tot el món poden comprar llicències de nodes R0AR, guanyant recompenses de validació i contribuint a la descentralització de la infraestructura financera de nova generació. Sheridan, USA, August 19th, 2025/Chainwire/-- Roca Roca Això marca un moment clau en la finança descentralitzada, ja que R0AR es converteix en un dels primers ecosistemes de la capa 2 que ofereixin una infraestructura de validació propietat de la comunitat a través d'un programa de venda de nodes estructurat, combinant la seguretat d'Ethereum amb l'accessibilitat de la participació de la comunitat. Solving the Infrastructure Ownership Gap in Layer 2s Mentre que les solucions de la capa 2 han explotat en l'adopció, amb el processament optimista de més de 15 mil milions de dòlars en valor total bloquejat, la majoria de la infraestructura es manté centralitzada entre un grapat de validadors institucionals. "La capa 2 tradicional demana als usuaris que confien en els seqüenciadors i validadors centralitzats", explica Dustin Hedrick, cofundador i CTO de R0AR. "Estem canviant aquest model donant a la nostra comunitat la propietat directa de la infraestructura que potencia la seva sobirania financera. A mesura que DeFi s'aproxima a un valor de mercat de 231 mil milions de dòlars per al 2030, la infraestructura que dóna suport a aquests protocols ha d'evolucionar de portadors centralitzats a xarxes de propietat comunitària que alineïn els incentius entre els usuaris, els validadors i el mateix protocol. Where Technical Innovation Meets Community Empowerment Els nodes R0AR serveixen com a columna vertebral de la xarxa de validadors de R0ARchain, realitzant funcions crítiques, incloent: \n \n \n \n \n Validació de transaccions: Verificació i processament de totes les transaccions en cadena Disponibilitat de dades: assegurar que les dades de les transaccions es mantinguin accessibles i verificables Seguretat de xarxes: contribuir al consens i als mecanismes de prevenció de fraus Operacions Cross-Chain: Suport per a la connexió sense problemes amb Ethereum i altres xarxes Superchain A diferència de les configuracions de validadors tradicionals que requereixen coneixements tècnics complexos, els nodes R0AR estan dissenyats per a l'accessibilitat: Requisits mínims de maquinari \n \n \n \n \n \n \n \n Emmagatzematge: 250 GB SSD [S'incrementarà a mesura que augmenta l'alçada de la cadena]. Memòria RAM: 16 GB Processador: 8 vCPU 3 Models d'operacions Auto-allotjat: executeu nodes en maquinari personal o proveïdors de VPS Node-as-a-Service: Delegació d'operacions a proveïdors professionals com [Partners NaaS] Model híbrid: combina l'autoallotjament amb serveis de backup professionals Node Sale Structure Aprenent de les vendes reeixides de nodes com l'augment de 60 milions de dòlars d'Aethir, R0AR ha dissenyat una estructura de preus de nivell que recompensa la participació primerenca i alhora assegura l'accés a una àmplia comunitat: * Estructura de nivell final i subministrament total a anunciar **Equivalent USD basat en el preu de 4.500 $ ETH en el moment de la publicació Strategic Partner Early Access \n \n \n \n Titulars de la Societat Executiva R0AR NFT: 5 dies d'accés anticipat Membres del R0AR Country Club: 5 dies d'accés anticipat Early Adopter OG $1R0R Hodlers: 5 dies d'accés precoç Economia de Nodes de Renda Múltiples Els operadors de Node R0AR es beneficien de múltiples fluxos potencials d'ingressos, creant incentius sostenibles a llarg termini: Primària Validator Rewards \n \n \n \n \n \n Emissions bàsiques: pagat en tokens $ETH Bonificacions de rendiment: en 1R0R Part de les tarifes de xarxa: Part de totes les tarifes de transacció de R0ARchain FUTUR: Ingressos transversals: Part de les taxes de connexió i interoperabilitat Més per venir! Beneficis de la futura integració dels ecosistemes \n \n \n \n \n Multiplicador d'activitat de DeFi: recompenses de bonificació basades en el volum de DeFi en cadena Recomanacions d'ús d'IA: $ 1R0R addicional per al treball computacional d'AI de R0ARacle NFT Marketplace Fees: Part dels ingressos de les transaccions natives del mercat NFT Participació en la governança: recompenses per la votació activa de propostes i el compromís de la comunitat directament relacionats amb la cadena R0AR Beneficis d’adopció precoç (primers 6 mesos) \n \n \n \n \n \n \n \n Període de doble recompensa: 1R0R híbrid i pagament ETH per als rendiments esperats. Airdrop Eligibility: accés prioritari als futurs llançaments de token de l'ecosistema Suport Premium: Accés directe a l'equip de desenvolupament principal Accés exclusiu: primers drets a característiques beta i actualitzacions de protocol Accés a plataformes: A més d’aplicacions i tot el que estigui llançat a l’ecosistema R0AR. Whitelisting: primer accés als propers projectes i aplicacions, així com a les col·leccions de NFT. AI Enabled: Funció amb R0ARacle AI NFT-Based Node Licenses Les llicències de Node R0AR s'emetran com ERC-721 NFTs a la xarxa principal d'Ethereum, proporcionant: \n \n \n \n Propietat verificable: Prova basada en blockchain dels drets dels operadors de nodes Composabilitat: Integració amb protocols DeFi per a préstec / préstec contra valor de node Metadades de seguiment: Història de rendiment en cadena i estadístiques de recompenses RCNL ERC 721 Contracte intel·ligent: 0xC751CEe4fc803Eb591f4D368E6f6C2e07eEC2FEA Característiques de la llicència Node \n \n \n \n \n Accés permanent: No hi ha taxes recurrents ni despeses de subscripció Actualitzable: Participa en actualitzacions de xarxa i noves implementacions de característiques Drets de governança: votació sobre paràmetres de xarxa i millores de protocol Interoperabilitat: R0AR Chain és compatible amb altres xarxes Optimism Superchain. Built for Scale and Security La infraestructura de nodes de R0ARchain aprofita la tecnologia d'avantguarda per garantir un rendiment òptim: Optimisme per la integració \n \n \n \n \n Sistema de prova de frau: mecanismes automatitzats de desafiament per a transicions estatals no vàlides Garanties de disponibilitat de dades: publicació de dades amb el suport d'Ethereum per garantir la transparència Arquitectura modular: actualitzacions sense problemes de xarxa Compatibilitat Superchain: interoperabilitat nativa amb Base, Zora i altres cadenes OP Stack Strategic Partnerships Enhance Node Value R0AR ha assegurat i està ampliant les aliances clau per maximitzar els beneficis de l'operador de nodes: Proveïdors de Node-as-a-Service \n \n \n \n \n Gestió professional: solucions d'allotjament de nivell empresarial Temps de funcionament garantit: compromisos de rendiment recolzats per SLA Suport tècnic: assistència d'experts per a operacions complexes Optimització de costos: la infraestructura compartida redueix les despeses operatives Els socis de la infraestructura \n \n \n \n Proveïdors de núvols: tarifes preferides amb AWS, Digital Ocean i proveïdors regionals Serveis de monitoratge: alerta integrada i seguiment del rendiment Auditories de seguretat: revisions periòdiques de contractes intel·ligents i seguretat de la infraestructura The Market Opportunity of Infrastructure Growth L’oportunitat de creixement de les infraestructures El paisatge de la infraestructura de validació està assistint a un moment explosiu, com ho il·lustra el rendiment en les principals cadenes OP-Stack: \n \n \n \n \n \n \n Creixement de la capa 2 de TVL: La base va pujar de menys de 500 milions de dòlars a més de 2 mil milions de dòlars en TVL durant el 2024, i va continuar escalfant-se a més de 8 mil milions de dòlars per al juny del 2024, distribuït a través de les piscines de liquiditat canòniques i natives. Activitat en cadena: Base ara processa més de 50 milions de transaccions mensuals el 2025, superant els establerts L2 com Arbitrum. Mentrestant, Zora registra volums de transaccions diàries de fins a ~ 100.000, mostrant un fort compromís dels usuaris. Adopció de desenvolupadors / creadors: El juliol de 2025 va veure que el pipeline de creació de tokens de Base va créixer -de aproximadament 6.600 nous tokens a principis de juliol a gairebé 100.000 en dos dies- a mesura que SocialFi, liderat per Zora, va guanyar tracció. Només el 29 de juliol, Zora va comptar amb ~49.989 llançaments de token, que representen una participació dominant del 63% del mercat.Des del reinici de Base App, Zora ha habilitat 1,6 milions de Creator Coins, ha atret gairebé 3 milions de comerciants únics i ha generat més de $ 470 milions en volum de negociació. Cross-Chain (Bridge) Volum: L'agregador de pont de Base gestiona aproximadament 14,8 milions de dòlars en transferències diàries i 360 milions de dòlars mensuals, subratllant la creixent demanda d'infraestructures on/off-ramp. Com es beneficia aquesta cadena R0AR: \n \n \n \n \n Potencial de TVL & Liquiditat: Si R0AR Chain pot capturar fins i tot una part modesta d'aquesta adopció explosiva, podria atraure liquiditat substancial ràpidament. High Transaction Throughput: La base mensual de 50M+ tx demostra les escales d'infraestructura, fent que R0AR Chain es posicioni bé per a l'ús d'alt volum, construint-se sobre la mateixa OP Stack. Ecosistema del creador: El cas de Zora mostra que els creadors s'apoderen d'infraestructures que donen suport al contingut mentat. Composabilitat en cadena: amb un volum de pont que supera els centenars de milions, oferir una participació d'infraestructures sense fil genera un flux lucratiu d'actius i volum. Els operadors de Node R0AR es posen al centre d'aquest creixement, permetent obtenir recompenses de cada transacció, intercanvi, acció i comerç NFT a través de l'ecosistema. Dates clau \n \n \n \n \n \n \n 2025-8-5: Anunci de venda de nodes i publicació de documentació 2025-8-19: Inici de l'adopció d'1R0R i de l'accés precoç del titular de NFT 2025-8-25: llançament de la venda pública a les 10:00 AM UTC IMMEDIATE UPON MINT: NFTs de llicència de nodes distribuïts als participants Q4 2025: Comença el llançament i la configuració del programari client de Node Q4 2025: Comença la distribució de recompenses Com participar \n \n Prepare Wallet: Assegureu-vos que MetaMask o cartera compatible té suficient ETH per a gas i preu de Node en ETH (10% de descompte en la compra amb token natiu r0ar) \n \n \n \n \n \n \n 1R0R, USDC i USDT KYC complet: Verificar la identitat per a l'elegibilitat de la recompensa (necessària per a la compra) Triar nivell: Seleccioneu el nivell de preu òptim basat en el pressupost. Llicència de compra: Executar la transacció durant la finestra de venda designada Rebre NFT: Recollir llicència de node NFT immediatament en la cadena ETH. Node de configuració: Descarrega el programari del client i comença les operacions de validació Requisits de compra \n \n \n \n \n Edat mínima: 18 anys per participar en el concurs Restriccions geogràfiques: exclou els països no participants i els països sancionats per l'OFAC Mètode de pagament: ETH, USDC, USDT, 1R0R (10% de descompte en comprar amb token natiu r0ar) Taxes de gas: ETH separada necessària per als costos de transacció The Future Belongs to Community-Owned Infrastructure La venda de nodes R0AR representa més que un mecanisme de recaptació de fons, és un canvi de paradigma cap a la infraestructura financera propietat de la comunitat. A mesura que les finances tradicionals adopten cada vegada més la tecnologia blockchain, els validadors que garanteixen aquestes xarxes han de reflectir els principis descentralitzats al nucli de la criptografia. \n \n "No només venem llicències de nodes", assenyala Dustin Hedrick, cofundador de R0AR. "Estem distribuint la propietat de la infraestructura d'Internet financera a les persones que l'utilitzaran més. Més enllà del llançament: \n \n \n \n \n New Revenue Streams: Integration with emerging DeFi and AI protocols Evolució de la governança: millores i actualitzacions de protocols orientats a la comunitat Creixement de les associacions: compartir els ingressos de les integracions estratègiques dels ecosistemes Accés: Guanya accés a tots els ecosistemes R0AR, whitelists i airdrops. About R0AR R0AR és un ecosistema de DeFi de nova generació construït sobre una cadena de Layer 2 personalitzada utilitzant l'Optimism OP Stack. Unifica l'auto-custòdia, el comerç alimentat per la IA, l'aposta, els NFT i el suport d'actius del món real en una única plataforma sense costos. Powered by the $1R0R token and governed by its community, R0AR is engineered to unlock secure, intelligent, and sovereign finance for everyone. Aprèn més a . r0ar.io