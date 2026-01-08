MS marca una fita significativa com a proveïdor de serveis d'empresa amb llicència ADGM

\n \n La fita posiciona MS per donar suport a clients privats i institucionals en l'expansió i l'estructuració dels seus negocis en els principals centres financers dels Emirats Àrabs Units. La fita posiciona MS per donar suport a clients privats i institucionals en l'expansió i l'estructuració dels seus negocis en els principals centres financers dels Emirats Àrabs Units. Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units - MS, l'ala d'assessorament de clients corporatius i privats de MS Holdings, ha estat llicenciada com a Proveïdor de Serveis d'Empresa (CSP) pel Mercat Global d'Abu Dhabi (ADGM), marcant una fita significativa en el compromís continuat de l'empresa amb Abu Dhabi i l'ecosistema del centre financer internacional dels Emirats Àrabs Units. MS ha estat activament assessorant i donant suport a clients a Abu Dhabi i dins del marc ADGM durant diversos anys.La concessió de la llicència CSP representa la progressió cap a una categoria reguladora més alta, permetent a l'empresa oferir serveis corporatius que estan disponibles exclusivament per a CSPs amb llicència ADGM. Aquesta millora reforça la capacitat de l'empresa per donar suport a clients privats, oficines familiars, persones d'alt valor net i institucions que estableixin o ampliïn la seva presència a la regió.

Mohammed Shafeek, fundador i CEO de MS Holdings, va dir: "ADGM és on l'ambició compleix els estàndards, i Abu Dhabi es converteix ràpidament en l'adreça global per al creixement a llarg termini i responsable. Ser part d'aquest ecosistema, com a proveïdor de serveis d'empresa ADGM és un moment d'orgull per a MS. Estem agraïts a l'Autoritat ADGM i el seu lideratge per la claredat, orientació i suport al llarg d'aquest viatge i per la confiança que han posat en MS. També vull reconèixer el nostre equip que va romandre disciplinat al llarg d'aquest viatge i va guanyar aquesta fita. MS ens mantindrà a la màxima barra en governança, compliment i lliurament de clients, construint relacions basades en valors i impacte, i contribuir significativament a l'ADGM i l'ecosistema d'Abu Dhabi." Basant-se en la seva llicència DIFC assegurada l'any passat, la presència de MS tant en ADGM com en DIFC la situa entre un nombre limitat de firmes de consultoria als Emirats Àrabs Units capaços de donar suport a l'estructuració i el compliment transjurisdiccional a través dels dos centres financers.

Anas Ebrahim, COO, MS, ha afegit: "La llicència CSP millora la forma en què donem suport als nostres clients des d'ADGM. Ens permet oferir serveis a l'empresa al costat de les nostres capacitats de consultoria, oferint solucions end-to-end recolzades per una forta governança, compliment i connectivitat global." Des de ADGM, MS proporcionarà un conjunt complet de serveis, incloent:

ADGM Formació i administració de societats operatives i estructures de holding Estructuració i gestió d'ADGM SPVs. Suport a la creació i governança de les fundacions ADGM. Director, secretari d'empresa i serveis de nominació Governança corporativa, compliment i suport reglamentari Oficina familiar i estructuració de la riquesa privada Formació d'empresa ADGM Addició de SPVs. About ADGM’s Company Services Provider (CSP) Regime Introduït a l'abril de 2021, amb canvis significatius que entraran en vigor el 30 de gener de 2023, el règim de proveïdor de serveis corporatius (CSP) del mercat global d'Abu Dhabi requereix que els vehicles i fundacions d'ús especial (SPV) no exempts designin un CSP amb llicència ADGM per a la formació d'empreses, sol·licituds estatutàries i administració corporativa en curs, serveis que ara proporcionen proveïdors amb llicència que operen dins de l'ADGM. El règim està dissenyat per millorar la supervisió reguladora, enfortir la governança i alinear les entitats ADGM amb les normes de conformitat reconegudes internacionalment. Els requisits clau inclouen el manteniment d'un nexe ADGM, l'adhesió als marcs operatius i de governança prescrits i la designació d'un CSP amb llicència, amb exempcions limitades disponibles per a determinats SPV propietat d'entitats regulades. A mesura que ADGM continua reforçant la seva posició com a centre financer global, MS es manté compromesa amb la participació a llarg termini a la regió, donant suport als clients amb serveis de consultoria de confiança i serveis corporatius regulats, mentre continua invertint en el creixement d'Abu Dhabi. About MS MS és una ala de consultoria de clients corporatius i privats de MS Holdings, que reuneix un equip de professionals multidisciplinaris per oferir experiència en serveis corporatius, compliment, assessorament, impostos i comptabilitat a clients privats i internacionals. Amb més de 50 experts i professionals que serveixen a través de 4 oficines, que inclou la presència significativa en les jurisdiccions prominents dels Emirats Àrabs Units, MS impulsa clients privats, empreses i institucions a prendre accions audaces que estimulen el creixement i acceleren els resultats al Golf. 