Més de 40.000 fortes: la comunitat Pepe Punch celebra prop de 200 milions de cops!

El panorama de les criptomonedes està assistint a un desenvolupament emocionant a mesura que Pepe Punch, una nova moneda de meme prometedora, es llança oficialment al públic. Marcat com "la moneda de meme més punxable", Pepe Punch està guanyant força ràpidament, impulsat per les seves característiques innovadores i una comunitat vibrant que ja ha reunit més de 40.000 membres entusiastes.





Inspirat en el popular meme de Pepe Punch, aquest projecte pretén revolucionar l'espai de les monedes de memes, combinant diversió, utilitat i compromís amb la comunitat. El que diferencia a Pepe Punch és la seva mecànica única Punch-to-Earn que no només ofereix entreteniment, sinó que també recompensa els titulars amb avantatges tangibles.





Creixement impulsat per la comunitat

Pepe Punch El creixement explosiu de 's és un testimoni de la seva poderosa dinàmica comunitària. Amb més de 200 milions de cops registrats al seu atractiu joc Punch-to-Earn, el projecte ha creat una tendència viral, atraient inversors i entusiastes dels memes per igual. Comunitat Pepe Punch La il·lusió és palpable, ja que els membres difonen la veu i participen en el projecte, impulsant-ne l'impuls.





"Estem encantats de veure que la nostra comunitat creix a un ritme tan sense precedents", va dir l'equip de Pepe Punch. "Destaca la demanda real de projectes innovadors que involucren els usuaris de manera significativa alhora que els ofereixen potencial d'inversió".





Mecànica innovadora i compromís

Al cor de Pepe Punch hi ha el seu joc Punch-to-Earn, dissenyat per fomentar la interacció entre els titulars de $PEPEP i altres fitxes de memes de tendència. Aquesta divertida mecànica permet als usuaris contribuir al PunchMeter, que fa un seguiment dels cops fets per la comunitat. A mesura que augmenta el comptador, es cremen fitxes de $PEPEP, creant un model deflacionista que té el potencial d'augmentar el valor dels fitxes amb el pas del temps.





El projecte ha destinat el 15% de l'oferta total a recompenses comunitàries, assegurant que fins i tot els petits inversors es beneficiïn de la seva participació. Aquest enfocament no només millora el compromís, sinó que també fomenta una base d'inversors diversa, fent de Pepe Punch un projecte realment orientat a la comunitat.

Inversió segura i transparent

La seguretat i la transparència són primordials, i Pepe Punch ha pres mesures importants per garantir la seguretat dels seus inversors. El contracte intel·ligent del projecte s'ha sotmès a un integral auditoria per SolidProof , proporcionant una capa addicional de confiança per a aquells que volen unir-se a la prevenda i convertir-se en els primers patrocinadors del projecte.





Amb Pepe Punch Prevenda Ara viuen a un preu de presentació de només 0,0003541 dòlars per testimoni, els primers inversors tenen una oportunitat privilegiada d'assegurar la seva participació en el que molts anomenen la propera moneda de meme potencial de 100x. Com que el preu augmentarà un 15% en cada fase, ara és el moment d'agafar aquesta joia oculta abans que la propera onada d'emoció la faci disparar.





Implicar-se és senzill. Els inversors interessats poden seguir aquests senzills passos per participar:





Creeu una cartera: feu servir MetaMask, Trust Wallet o qualsevol cartera compatible. Finança la teva cartera: carregueu-la amb ETH o BNB i prepareu-vos per a les despeses de transacció. Confirmeu la vostra compra: trieu la quantitat de $PEPEP que voleu comprar i premeu "Confirmar" a la vostra cartera.





Mentre Pepe Punch es prepara per deixar la seva empremta a l'espai criptogràfic, la comunitat continua expandint-se i innovant. Uneix-te a les creixents files de seguidors de Pepe Punch avui, perquè en aquest ecosistema vibrant, cada cop de puny compta!

Estigueu atents a més actualitzacions i formeu part de la revolució Pepe Punch!

Aquesta història va ser distribuïda com a llançament per Btcwire sota el programa de blocs empresarials de HackerNoon. Més informació sobre el programa aquí