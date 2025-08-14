Les millors eines de raspat web d'IA en 2025: millors opcions, característiques i preus

Les eines actuals alimentades per la IA fan el raspat web més ràpid, més intel·ligent i més accessible que mai. En aquesta guia es cobriran els i també es descompondrà què són els rascadors web d'IA, com es diferencien del raspat tradicional i per què s'estan convertint en un element bàsic en cada flux de treball de dades moderns. 8 best AI web scraper tools of 2025 Key Takeaways: Els 3 millors rascadors web d'IA el 2025 Si teniu poc temps, aquí teniu el que cal saber: Els rascadors web alimentats per IA estalvien temps i s'adapten a llocs web complexos. A diferència dels rascadors tradicionals, aquestes eines poden ajustar-se automàticament als canvis de disseny, gestionar llocs web amb JavaScript i requerir menys manteniment manual. Oxylabs és la millor opció de tot arreu, oferint escalabilitat de nivell empresarial a través de la seva API de raspat web i l'automatització amigable per a principiants amb AI Studio. Decodo és ideal per a un raspat ràpid i sense codi a través de suggeriments de llenguatge natural amb el seu parser d'IA - perfecte per a equips que necessiten sortides ràpides i estructurades. Octoparse ofereix una interfície visual de punt i clic ben desenvolupada, plantilles integrades i planificació basada en el núvol. Oxidants La resta de les eines excel·len en casos d'ús de nínxol, des de les integracions d'aplicacions fins a la monitorització automatitzada i el rastreig basat en correu electrònic. Finalment, el rascador d'IA correcte depèn de les vostres habilitats tècniques, escala i necessitats d'automatització. Ja sigui que vulgueu raspar unes quantes pàgines a la setmana o construir un tub de dades de nivell empresarial, hi ha una eina en aquesta llista per a vostè. Al final d’aquest article, sabràs quina solució s’ajusta millor a les teves necessitats i com començar. 8 millors rascadors web d'IA en 2025 Amb tantes eines alimentades per la IA disponibles, és fàcil perdre's en el soroll. Per fer les coses més senzilles, hem arrodonit els vuit millors rascadors web d'IA que podeu utilitzar avui. Anem a submergir-nos en cadascun d’ells, mirant el que ofereixen, el que els fa únics i per a qui són els més adequats. Oxidants Oxidants Best for enterprises and beginners alike, thanks to its dual offerings: Web Scraper API for developers and AI Studio for non-coders. Oxylabs és un dels noms més grans en la indústria de l'extracció de dades, confiat per les empreses de Fortune 500 i els professionals solistes igualment. API de raspat web: Ideal per a desenvolupadors o projectes a gran escala. És compatible amb el rendiment de JavaScript, la rotació de proxy intel·ligent i fins i tot la resolució de CAPTCHA. Amb l'OxyCopilot incorporat, els usuaris poden generar regles de raspat utilitzant consells de llenguatge natural, reduint dramàticament el temps de configuració. A més, els usuaris només paguen pel que necessiten - la nova facturació basada en característiques ajusta el preu per complexitat de la tasca, amb taxes més baixes per als llocs que no necessiten el rendiment de JavaScript. AI Studio: Una nova plataforma sense codi que utilitza aplicacions impulsades per la IA com ara AI-Scraper, AI-Crawler, AI-Search i Browser Agent per automatitzar l'extracció de dades. Web Scraper amb API El seu estudi Oxylabs trenca la bretxa entre el raspat de classe empresarial i el de principiant millor que qualsevol competidor. AI Studio també és actualment gratuït, convertint-se en un punt de partida de baix risc per a qualsevol persona curiosa sobre el raspat d'IA. Why it stands out: Pros: Gestió de llocs web complexos i pesats amb JavaScript OxyCopilot accelera l'ús de l'API Web Scraper per als desenvolupadors Lliure AI Studio amb promptes de llenguatge natural Infraestructura preparada per a l'empresa amb suport 24/7 Cons: Web Scraper API requereix familiaritat amb la codificació AI Studio no està optimitzat per a raspat en massa Pricing: Web Scraper API: prova gratuïta il·limitada amb fins a 2.000 resultats; plans pagats a partir de $ 49 / mes. AI Studio: Actualment gratuït per a tots els usuaris. Decàleg Best for fast, AI-driven, no-code data extraction. Anteriorment conegut com a Smartproxy, Decodo es va renovar el 2025 i continua sent un proveïdor fiable de solucions de proxy i raspat. El Parser AI de Decodo li permet extreure dades estructurades de qualsevol pàgina web utilitzant suggeriments de llenguatge senzill - només col·locar una URL i descriure el que necessita (per exemple, "Llista tots els noms de productes i preus"). El seu flux de treball basat en l'instrucció elimina la complexitat del raspat tradicional, tot i que encara gestiona llocs web pesats amb JavaScript amb gran precisió. Why it stands out: Pros: No-extracció de codi alimentat per prompt AI Gestió de llocs web dinàmics i pesats amb JavaScript Sortides netes i estructurades (CSV, JSON) Cons: Millor adaptat per a raspat de nivell de pàgina (no treballs en massa) Pricing: AI Parser està disponible per a tots els usuaris sense cap cost addicional. Ocupació Best for non-technical users who want visual, no-code scraping with cloud scheduling. Octoparse ha estat des de fa temps l'eina per als usuaris que volen una interfície de punt i clic per seleccionar elements i extreure'ls sense escriure codi. Escàner visual: Simplement feu clic a les dades que desitgeu - Octoparse la detecta i la captura automàticament. Planificació en el núvol: Configuració de rascades recurrents per monitoritzar automàticament els preus, les llistes o els fulls de treball. API: La seva API estàndard li permet exportar dades estructurades a JSON, CSV, Excel o HTML. L'API avançada afegeix gestió remota i fluxos de treball automatitzats en el núvol. Octoparse ofereix una de les curves d'aprenentatge més suaves de la indústria. És ideal per a comerciants, investigadors i petits equips que volen dades consistents sense cap mal de cap tècnic. Why it stands out: Pros: Interfície Drag-and-Drop, sense necessitat de codificació Una rica biblioteca de plantilles per a llocs populars Planificació i exportació basada en el núvol Cons: Característiques limitades en tier lliure L'aplicació d'escriptori de vegades clunky en Mac Pricing: Nivell gratuït disponible; els plans pagats comencen a partir de $ 99 / mes. Escàndol Best for fast, no-code visual scraping with Smart Mode and Flowchart Mode. ScrapeStorm simplifica el raspat d'IA per als principiants, però afegeix profunditat per als usuaris avançats. Modalitat intel·ligent: col·loca una URL i ScrapeStorm detecta automàticament patrons (com ara llistes de productes o contingut de pàgines) i els extreu. Modalitat de gràfic de flux: per a esquerdes complexes, construeix lògica visualment: defineix camins de navegació, bucs i regles condicionals amb una interfície d'arrossegament i descàrrega. La seva interfície de doble mode la fa perfecta per a principiants i aquells que volen més control sense codificar. Why it stands out: Pros: Easy Smart Mode per a instal·lacions ràpides Personalització de flux avançada per a tasques complexes Funciona en Windows, Mac i Linux Cons: Escalabilitat limitada per a projectes molt grans Alguns informes de punts de dades perduts en el mode intel·ligent Pricing: El pla d'inici gratuït; els plans de pagament comencen a partir de $ 49,99 / mes. Extracció Best for automating data extraction from emails and unstructured text sources. ExtractAI proporciona una poderosa extracció de dades estructurada directament dels correus electrònics, utilitzant el processament de llenguatge natural per analitzar continguts com ara factures, correus electrònics de publicació de feina o consultes de clients en formats nets. Els desenvolupadors poden incrustar-lo en aplicacions amb un codi mínim, desencadenant l'extracció en temps real. Tot i que no gestiona el raspat de llocs web, el seu enfocament en els fluxos de treball basats en correu electrònic automatitza el que sovint requereix treball manual. Pros: Parsament estructurat eficient a partir de correus electrònics o registres de missatges Redueix les entrades de dades repetitives i els errors manuals Integra fàcilment en CRMs, Google Sheets o panells de control Cons: No està dissenyat per a web o raspat de llocs Instal·lació necessària per a custom email field mapping El preu per correu electrònic pot no escalar bé per a volums molt alts Té un pla gratuït; els plans de pagament comencen a partir de $ 19.00. Pricing: Browse a la Best for website monitoring, scheduled scraping, and easy export into Google Sheets or apps. Browse AI ofereix una interfície sense codi on es poden entrenar els bots apuntant i fent clic en elements web. Pots monitoritzar els canvis, extreure dades estructurades i conduir les sortides directament a eines com Google Sheets, Airtable o CRM. Pros: Instal·lació ràpida amb entrenament de bot intuïtiu Monitorització programada amb triggers automatitzats Integra directament a les eines de seguiment (Sheets, Zapier) Cons: Els límits de crèdit poden escalar els costos No està dissenyat per a entorns extremadament complexos o anti-esbandidació Té un pla gratuït; els plans de pagament comencen a $ 19 / mes. Pricing: Barberà Best for combining scraping with automation across Google Sheets, Slack, CRMs, and more. Bardeen és una eina d'automatització de la IA basada en el navegador. Les seves integracions profundes li permeten raspar automàticament dades (per exemple, líders de LinkedIn, llistats de preus) i després desencadenar fluxos de treball a través d'aplicacions com Slack, HubSpot, Notion - estalviar còpia i transferència manual. Pros: Automatitza el raspat i els fluxos de treball en un sol instrument Basat en navegador i sense codificació necessària Playbooks per a tasques comunes i enriquiment de dades Cons: No construït per a rascades pesades Límits en línies/crèdits en nivells inferiors Té una prova gratuïta; els plans de pagament comencen a $ 99 / mes Pricing: Exportació.io Exportació.io Best for professional-grade extraction with screenshot-backed auditing. Import.io ofereix raspat web a nivell empresarial que combina cada registre extret amb una imatge instantània - des de la formació de punt i clic fins a la implementació de l'API completa. Pros: Trails d'auditoria a través de captures de pantalla per al compliment Alta escalabilitat i suport API Fort suport empresarial i fiabilitat Cons: Cost més alt que la majoria d'altres eines Una petita base d'usuaris pot trobar característiques aclaparadores Comença a $ 299 / mes per al pla Essential, amb nivells empresarials personalitzats addicionals disponibles, i inclou una prova gratuïta de fins a 500 consultes. Pricing: Què és un scraper? Un rascador web d'IA és una eina que utilitza l'aprenentatge automàtic i el processament de llenguatge natural per automatitzar l'extracció de dades de llocs web - fins i tot aquells amb estructures complexes de llocs web, contingut dinàmic o proteccions anti-rascador. Sovint són fràgils: un canvi de disseny pot trencar-los, i en general lluiten amb pàgines pesades amb JavaScript o CAPTCHA i blocs de límit de taxa. Traditional web scrapers En canvi, Pot analitzar l'estructura d'un lloc, aprendre com interactua el comportament humà amb la pàgina, identificar punts de dades clau i extreure dades fins i tot quan es carreguen de manera asíncrona. AI scrapers Ara, imagineu-vos la construcció d'una eina d'investigació de mercat per comparar els preus de l'electrònica a través de diversos llocs web de comerç electrònic. Els rascadors tradicionals sovint fracassen quan la informació del producte es carrega dinàmicament o requereix desplaçar-se. Un rascador web d'IA pot detectar i adaptar-se, extraient totes les dades necessàries de preu, títol, disponibilitat i descripció, fins i tot quan els scripts es carreguen de manera asíncrona. Amb els rascadors d'IA, obtens un rendiment d'eines fiable, un manteniment més baix i una configuració més ràpida - ja sigui que vulguis monitoritzar dades com les tendències de preus, capturar publicacions d'ocupació o arrossegar formats estructurats en un full de càlcul com Google Sheets per a una anàlisi addicional. Beneficis de l'ús d'AI Web Scrapers Quins són els principals beneficis d’abandonar els rascadors tradicionals? 1. Efficiency and speed Les eines de raspat web d'IA poden reduir significativament el temps de configuració en comparació amb els rascadors tradicionals. Amb característiques com el mode intel·ligent o les instruccions de llenguatge natural, podeu raspar llocs web més ràpidament i automatitzar tasques repetitives sense escriure codi. Això accelera l'extracció de dades i us dóna insights valuosos més aviat. 2. Adaptability to complex websites Els rascadors d'intel·ligència artificial estan dissenyats per manejar aquests llocs web pesants de JavaScript, eludir CAPTCHA, girar IPs i adaptar-se als dissenys canviants - minimitzant els temps d'aturada i els rascadors trencats. 3. Structured data output Aquestes eines extreuen dades estructurades sense problemes, exportant-les a formats com CSV, JSON, Excel o alimentant-les directament a Google Sheets, CRMs o bases de dades. 4. Accessibility for non‑coders Moltes de les eines que es presenten aquí (AI Studio, Octoparse, ScrapeStorm, Browse AI) no ofereixen opcions d'eina de codi. Sigui mitjançant interfícies visuals o consells de llenguatge natural, els usuaris no tècnics poden extreure dades i executar fluxos de treball automatitzats sense cap habilitat de codificació. Aquests beneficis es combinen per fer que els rascadors web d'IA siguin poderosos per a la investigació de mercat, el monitoratge de preus, l'anàlisi competitiva, la generació de lead i més. Conclusió Els rascadors d'IA estan redefinint com recollim i utilitzem les dades web. Des d'API de nivell empresarial fins a eines intuïtives sense codi, ara hi ha una solució per a cada nivell d'habilitat i cas de negoci. Si necessiteu escala i flexibilitat, Oxylabs és la millor opció. Decodo's AI Parser és excel·lent per a l'escàndol senzill i guiat per prompt. Si voleu una interfície altament visual i guiada per plantilla, Octoparse és ideal. Per a les necessitats de nínxol (com la integració d'aplicacions o l'anàlisi de correu electrònic), proveeixen eines com Browse AI, Bardeen i ExtractAI. Tria una eina que s'ajusti a l'escala, el flux de treball i el nivell de confort tècnic.Amb els rascadors d'IA, fins i tot les tasques de dades més complexes estan a l'abast - no es requereix codificació. Bottom line: