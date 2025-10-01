L'últim quilòmetre, resolt on importa: IA d'agent natiu de domini de Praveen Satyanarayana

Les empreses no necessiten un únic bot d'IA universal. Necessiten sistemes d'agents natius del domini que entenguin les cistelles i promocions minoristes, els dipòsits bancaris i les banderes de risc, la velocitat SKU i l'OTIF proveïdor, les cèl·lules de xarxa i les cohorts d'interrupció, els viatges del pacient i les desviacions de protocol. El llenguatge de negocis resol les mètriques canòniques, les unitats, les unitats i els llinatges permissibles, i el sistema tanca l'abast a través de la mètrica, el temps, el segment i la geografia abans de passar qualsevol computació. Ontology-first grounding. El raonament multi-turn s'executa a través d'un tauler de verificació amb jutges dobles, un crític LLM per l'estructura i la claredat, i una capa de dades d'or per a la veritat numèrica. Reliability over autonomy. Durant més d'una dècada, les empreses han vessat diners en magatzems i panells de control mentre que la latència de la decisió es va mantenir obstinada. El problema de l'últim quilòmetre no és una bretxa de visualització. És una bretxa de raonament. Tancar-la requereix sistemes que aclareixin la intenció, la forma i les hipòtesis de prova, cartografiïn les reclamacions a les dades governades i retornin les recomanacions preparades per a la decisió amb un rastre audible. Aquest és el punt de Milky Way, el sistema de decisió d'agent Praveen i l'equip han construït per a l'anàlisi descriptiva i diagnòstica. tracta la realitat de l'empresa tal com és, amb termes sobrecarregats, dades parcial "En el comerç minorista, un agent que no pot parlar de cistella, UPC, promoció i setmana de botiga no té SQL de negoci." - Praveen Satyanarayana "Construïm constel·lacions d'agents, no un bot mascota.Cadascú coneix el seu domini, les seves eines i els seus guàrdies." -Praveen Satyanarayana What makes this different Què fa que això sigui diferent Agentic AI és un programari que selecciona accions i utilitza eines per perseguir un objectiu dins de la guàrdia. La contribució de Praveen és fer que aquesta idea sigui mesurable i governable per a l'anàlisi. Mapa de termes a entitats, mètriques, sinònims, lineatges i camins d'adhesió admissibles. Compileu plans en trucades d'eines guardades amb temporades, retries, interruptors de circuits i comprovacions d'estructura SQL en variants d'esquema. Generar explicacions competidores, lligar cadascuna a camps, conjugacions, transformacions, proves i visuals, i després classificar per probabilitat prèvia, cost per validar i guany d'informació esperada. Deixeu que un model crític aconsegueixi claredat i cobertura, mentre que una botiga d'or verifica els números, les juntes, els filtres i les afirmacions estadístiques. Proporcionar taules, figures, confiança i enllaços a la pista completa per a l'auditoria. Why now Per què ara La composició d'errors és imperdonable. Les modestes taxes d'error per pas col·lapsen la fiabilitat de l'extrem a l'extrem en els fluxos de treball de múltiples passos, per la qual cosa els passos limitats, la verificació i les portes humanes són importants. La longitud de la conversa també impulsa el cost del token i la latència, de manera que els sistemes pràctics afavoreixen les tasques d'estat curt amb punts de control explícits. "Els passos curts i comprovats vencen les xats llargues i intel·ligents." - Praveen Satyanarayana A crisp domain-native playbook Llibre de jocs de domini natiu El sistema no envia un patró. Envia paquets de domini que inclouen un gràfic d'ontologia i coneixement, un conjunt d'eines comprovat, una biblioteca d'inici d'hipòtesis i mètriques d'acceptació. Retail, BFSI, Supply Chain, Telecom, Healthcare i Travel tots utilitzen la mateixa columna vertebral però instal·len paquets diferents. “La manera més ràpida de perdre la confiança és respondre ràpidament amb les dades incorrectes”. Títol Satyanarayana Knowledge graph and ontology operations Grafic del coneixement i operacions ontològiques Els gràfics d'ontologia i coneixement actuen com el contracte entre el llenguatge i les dades. codifiquen les relacions d'entitat, el llinatge mètric, la admissibilitat, els sinònims i les etiquetes de polítiques. També porten costos de ruta i etiquetes de qualitat, de manera que els planejadors prefereixen rutes curtes i fiables. Detecten canvis d'esquema, canvis de definició, incompatibilitats d'unitats i interrupcions de la relació. Adaptadors i currículums: Proporcionar adaptadors de domini per a noves taules i curar tasques curriculars que endureixin punts febles. Mantenir una botiga de termes compacta recolzada per embeddings per al recull i per regles dures per a la precisió. Executar comprovacions de prefix i proves estructurals de SQL sobre variants d'esquema ocults abans de l'execució. Grava les taules, les juntes, els filtres i les regles d'agregació en una pista que es pot explorar per rol. Custom evaluations and rubrics Avaluacions i rubriques personals Els líders genèrics no mesuren la fiabilitat de l'empresa. Milky Way utilitza rubrics personalitzats i proves d'acceptació que converteixen el comportament en senyals per a l'aprenentatge i per a portes en viu. Senyals de marc i guàrdia: aclareix el recompte, la precisió de bloqueig d'abast, les sol·licituds d'informació que falten, la detecció del tipus de tasca i la disponibilitat d'interrupció o superació. Senyals d'alineació de l'ontologia: precisió de mapeig de camp en comparació amb una llista curta d'or, taxa de validesa en el gràfic d'ontologia, adhesió de regles d'agregació al lineatge i latència d'escalació quan no hi ha dades requerides. Senyals de planificació i execució: completesa del pla, pertinença de les proves estadístiques, correcció estructural de SQL, ràtio d'èxit d'execució i profunditat exploratòria a través de distribucions, cohorts, outliers i controls. La confiança en l'atribució causal, el temps de conducció de l'accionabilitat, la personalitat adequada per al consum executiu i analista i l'índex de transparència del rastre. Senyals d'aprenentatge: les recompenses en forma de paper reconeixen que els aclaridors de crèdit per a millores de bloqueig d'abast, els mappers per a l'exactitud del camp i la validesa d'adhesió, els executors per a la correcció estructural i els reporters per a la personalitat i la transparència, amb un bo d'equip per al tancament a temps per sobre dels llindars de confiança. Aquestes avaluacions s'executen fora de línia en tasques sintètiques que reflecteixen l'esquema real i s'executen en línia com a fluxos d'ombra o obert. How multi-turn reasoning actually runs Com funciona realment el raonament multi-turn La clarificació convergeix a l'abast amb una càrrega mínima per a l'usuari. El motor de la hipòtesi sembra candidats d'una biblioteca de domini i de la recuperació sobre casos anteriors i marca la coexistència o la competència. El cartògraf vincula cada hipòtesi als camps i s'uneix i produeix un mapa de factors. L'executor executa SQL i prova sota temporades i interruptors de circuits i rastreja profunditat exploratòria. Els jutges crítics i d'or iteren sobre la qualitat narrativa i la veritat numèrica. El reporter reuneix narracions específiques de rol amb evidències, confiança i accions següents. Cada etapa emet mètriques que alimenten tant l'aprenentatge d'avaluació com el reforç. Reliability and economics by design Fiabilitat i economia per disseny El tauler captura signatures d'eines, polítiques d'efectes secundaris i costos. Les eines retornen una resposta estructurada que inclou l'èxit, l'èxit parcial, la mostra i el cost. Les operacions destructives estan obertes. La memòria és episòdica i semàntica en comptes d'una transcripció sense fi. Es prefereixen eines sense estat on sigui possible. Els agents estatals utilitzen la recuperació i els contextos curts per controlar el cost del token. Adoption that earns trust Adopció que guanya confiança Els equips comencen amb humans en el cercle, on els analistes validen l'abast i les primeres recomanacions. Avancen a humans en el cercle, on els camins de rutina s'executen automàticament i les excepcions requereixen revisió. Open work, stated plainly El treball obert, expressat clarament Ontologia i manteniment de gràfics porten un cost real. Detecció de deriva i currículums de domini estan en curs. El joc de recompenses és possible i s'ha de comprovar amb auditories transversals i variants de sorpresa. Ontologia i manteniment de gràfics porten un cost real. Detecció de deriva i currículums de domini estan en curs. El joc de recompenses és possible i s'ha de comprovar amb auditories transversals i variants de sorpresa. Les bretxes sintètiques a les reals persisteixen i es beneficien de les ombres dirigides en els incidents en viu. L'assignació de crèdits en traces llargues és sorollosa, de manera que les recompenses en forma de paper i els bons d'equip milloren l'estabilitat. Why this vision is credible Per què aquesta visió és creïble L'enfocament de Praveen combina l'orquestració d'agents, l'ús d'eines, la recuperació i l'aprenentatge dels senyals, i després els ancora a les restriccions de l'empresa. La posició és opinada on ha de ser amb portes ontològiques i un jutge d'or i modular on ha de ser amb eines intercanviables i adaptadors de domini. "Una narració només és tan forta com la seva empremta; enviem la pista i les respostes." Títol Satyanarayana 