158 lectures

L'últim quilòmetre, resolt on importa: IA d'agent natiu de domini de Praveen Satyanarayana

by
byKashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

2025/10/01
featured image - L'últim quilòmetre, resolt on importa: IA d'agent natiu de domini de Praveen Satyanarayana
Kashvi Pandey

About Author

Kashvi Pandey HackerNoon profile picture
Kashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

Read my storiesAprèn més

COMENTARIS

avatar

Etiquetes penjant

machine-learning#praveen-satyanarayana-tredence#milky-way-agentic-ai#domain-native-ai-systems#last-mile-analytics#enterprise-knowledge-graphs#ontology-driven-ai#ai-verification-scaffolds#good-company

AQUEST ARTICLE VA SER PRESENTAT A

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories